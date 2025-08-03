You are Here
News

‘কেন আপনি লাগোস বিমানবন্দর সংস্কারে 712 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে চান তা বোঝা শক্ত’ – এডিসি রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে স্ল্যাম করে

আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) লেগোসের মুরতালা মুহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংস্কারের জন্য 712 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার জন্য রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

দ্য এডিসিরবিবার তার জাতীয় প্রচার সচিবের এক বিবৃতিতে বোলাজি আবদুল্লাহিপরিকল্পিত ব্যয়কে বেপরোয়া এবং সংবেদনশীল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটি আরও প্রশ্ন করেছিল যে জাতীয় সংসদ পরিকল্পিত ব্যয়কে অনুমোদন দিয়েছে কিনা, যা এটি আর্থিক বেপরোয়াতার সাহসী আইন হিসাবে বর্ণনা করেছে।

আবদুল্লাহি বিবৃতিতে প্রশ্ন করেছিলেন যে সরকার কেন সম্প্রতি একটি বিমানবন্দরে এমন বিশাল পরিমাণ ব্যয় করতে চায় যা সম্প্রতি নাইজেরিয়ানরা দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করার সময় উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড করেছে।

নাইজা নিউজ রিপোর্টগুলি যে বিমানবন্দর টার্মিনাল আপগ্রেডটি শেষের সময় পৌঁছানোর সিদ্ধান্তের অংশ ছিল ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (এফইসি) সভা।

তবে এডিসি যুক্তি দিয়েছিল যে লাগোসের মুহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি কার্যকরী এবং সেবাযোগ্য রয়েছে এবং নাগরিক কল্যাণে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে এমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তহবিলগুলি আরও ভালভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্পূর্ণ বিবৃতিতে লেখা আছে, “আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) টিনুবু প্রশাসনের দ্বারা ঘোষিত ₦ 712 বিলিয়ন বিমানবন্দর সংস্কার প্রকল্পের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে, যা এই এপিসি সরকারকে নাইজেরিয়ার ভোগান্তিদের বাস্তবতা থেকে কতদূর সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আরও নিশ্চিত করে।

“সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড প্রাপ্ত একটি বিমানবন্দর সংস্কারে ₦ 712 বিলিয়ন ডলার কীভাবে ব্যয় করা তা বোঝা শক্ত, যেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দীর্ঘস্থায়ী কঠোরতায় ডুবে গেছে, যেখানে মৌলিক চিকিত্সা যত্ন, যেখানে কেবল ধনী ব্যক্তিরা সাশ্রয়ী হয়ে উঠতে পারে, যেখানে লক্ষ লক্ষ নাইজেরিয়ানরা সরকারের অসুস্থ-সেখানকার ফলাফল হিসাবে দারিদ্র্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

“লাগোসের মুরতালা মুহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি কার্যকরী এবং সেবাযোগ্য। বিমান চলাচলের খাতটি যা প্রয়োজন তা অন্য স্বর্ণ-ধাতুপট্টাবৃত টার্মিনাল নয়, তবে নাইজেরিয়া জুড়ে প্রকৃত সংযোগ বাড়ানোর জন্য যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, বর্ধিত দক্ষতা এবং আঞ্চলিক বিমানবন্দরগুলির সম্প্রসারণ।”

© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts