কেন আমরা এডিসি-প্রাক্তন লেগোস পিডিপি চেয়ারম্যান, অন্যান্য সর্দারদের কাছে ত্রুটিযুক্ত

লাগোস স্টেটের পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন টুনজি শেলি শনিবার আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এডিসি) ত্রুটিযুক্ত দলের সদস্যপদ পদত্যাগ করেছেন।

নান জানিয়েছে যে শেল এবং অন্যান্য পিডিপি বিগউইগদের পাশাপাশি কিছু লেবার পার্টির সদস্য লেগোসের একটি স্বীকৃতি অনুষ্ঠানে এডিসিতে যোগদান করেছিলেন।

প্রাক্তন পিডিপি বিওটি সদস্য, ডাঃ আবিমবোলা ওগুনকেলু, আরেক প্রাক্তন রাজ্য পিডিপি চেয়ারম্যান, চিফ মুরিটাল্লা আশোরোবি; পিডিপি ভাইস চেয়ারম্যান (লাগোস ইস্ট), তাই বেনেডিক্ট; প্রাক্তন যুব নেতা, চিফ নিই অ্যাডামস এবং প্রাক্তন দক্ষিণ পশ্চিম সচিব রহমান ওওকোনিরান শেলির সাথে ত্রুটিযুক্ত স্টালওয়ার্টদের মধ্যে ছিলেন।

এডিসির জাতীয় সচিব, ওগবেনি রাউফ আরগবেসোলা, অন্যান্য এডিসি সর্দারদের সাথে শেল এবং অন্যদের পার্টিতে পেয়েছিলেন।

ন্যানের সাথে কথা বলতে গিয়ে শেলি বলেছিলেন যে তিনি এবং অন্যরা পার্টিতে “স্থূল অনুশাসন এবং অন্তহীন সংকট” কারণে পিডিপি ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন যে তারা হতাশ হয়েছিল যে পিডিপির নেতৃত্ব দলের কিছু জাতীয় নেতার “অস্থিতিশীল কার্যক্রম” থামাতে পারেনি।

শেলি বলেছিলেন যে পিডিপি নেতারা, ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এফসিটি) মন্ত্রীর মতো মিঃ নাইসোম উইকের মতো দলের অগ্রগতির জন্য কাজ করছেন না।

তিনি ওয়াইকে পিডিপির সদস্যপদ দাবি করার সময় অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) পক্ষে কাজ করার অভিযোগ করেছিলেন।

শেল্লে বলেছিলেন: উইক পার্টিকে হাইজ্যাক করতে পারে না এবং আমাদের বাকী অংশগুলি এমনভাবে দেখতে থাকে যেন আমরা অসহায় বা আমরা কোনও মানুষ নই।

“আমি এটি গ্রহণ করি না। আমি এই ধরনের উপহাসের শিকার হওয়া পছন্দ করি না।

“একজন ব্যক্তি বলতে পারেন না যে তিনি এপিসির পক্ষে কাজ করছেন অন্যদিকে পিডিপিকে মুক্তিপণে ধরে রাখছেন। আমি মনে করি নেতারা (পিডিপি নেতারা) আপস করছেন”।

তিনি বলেছিলেন যে অন্যান্য পিডিপি নেতাদের সাথে এডিসির প্রতি তার বিচ্ছিন্নতা প্রাক্তন ক্ষমতাসীন দলকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে।

“পিডিপি এখন তার সমস্ত নেতা লাগোসে এডিসিতে চলে যাওয়ার সাথে খালি,” তিনি বলেছিলেন।

শেল, যিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এডিসি তার ভাঁজটিতে পরীক্ষা ও বিশ্বস্ত রাজনীতিবিদদের বলেছিলেন যে দলটি ২০২27 সালে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

তিনি বলেছিলেন যে এডিসির অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান সেন ডেভিড মার্ক এবং আরেগবেসোলা দলকে বিজয় অর্জনের ক্ষমতা রাখে।

“এডিসিতে কোনও বিঘ্ন নেই। দলীয় নেতারা এমন লোক নন যে কেউ কিনতে পারে।

“নাইজেরিয়ার পরিস্থিতি বাঁচাতে এবং জনগণকে তাদের স্বপ্নের দেশ দেওয়ার জন্য এডিসির যা কিছু লাগে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি বলেন, এডিসির পক্ষে এই দিনটি বাড়ছে এবং নাইজেরিয়ানদের দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

“লোকেরা আমাদের পিছনে রয়েছে, আমরা একা যুদ্ধে লড়াই করছি না।

“আমরা আশা করি নাইজেরিয়ানরা এই আন্দোলনে যোগ দেবে যাতে আমরা সকলেই একসাথে জিততে পারি। আমাদের পিছনে নাইজেরিয়ানদের সাথে এডিসি অবশ্যই একটি পার্থক্য আনবে,” তিনি যোগ করেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ওওকোনিরান, যিনি উল্লেখ করেছিলেন যে পিডিপি ট্র্যাক হারিয়েছে, তিনি বলেছিলেন, “পিডিডি চলে গেছে, সেখানে কিছুই নেই। এডিসি হ’ল ক্ষমতাসীন এপিসিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর একমাত্র সুযোগ।”

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, প্রাক্তন পিডিপির ভাইস চেয়ারম্যান (লাগোস ইস্ট) মিঃ তাই বেনেডিক্ট বলেছিলেন যে আরও অনেক নেতা এবং প্রাক্তন ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা এখনও এডিসিতে যাচ্ছেন।

বেনেডিক্ট বলেছেন, “আমরা লেগোস স্টেটে পিডিপি সদস্যদের এডিসিতে খালি করছি।

এছাড়াও, প্রাক্তন লাগোস রাজ্য পিডিপি যুব নেতা চিফ নিই অ্যাডামস দাবি করেছেন যে ২০ টি স্থানীয় সরকার জুড়ে এডিসিতে 5000 টিরও বেশি পিডিপি সদস্যকে এডিসিতে বিভক্ত করেছেন।

পিডিপিতে অবিরাম অভ্যন্তরীণ সংকটকে অস্বীকারকারী অ্যাডামস বলেছেন, ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনে এডিসির পক্ষে বিজয় নিশ্চিত করতে ডিফেক্টররা দৃ res ়তার সাথে কাজ করবে।

প্রাক্তন দলীয় সর্দেন বলেছিলেন যে তিনি ভাবেন নি যে নভেম্বরের জাতীয় সম্মেলনের পরেও পিডিপি তার সংকট সমাধান করতে সক্ষম হবে।

