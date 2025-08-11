কেন আমরা রিতা উগুয়াময়ের শংসাপত্র – এনওয়াইএসসি রোধ করেছি

ন্যাশনাল ইয়ুথ সার্ভিস কর্পস (এনওয়াইএসসি) ম্যানেজমেন্ট ব্যাখ্যা করেছে যে কর্পস সদস্য উশি রিতা উগুয়ামায় কেন তার জাতীয় পরিষেবা শেষ করার পরে একটি শংসাপত্র অস্বীকার করা হয়েছিল।
এনওয়াইএসসির ফেসবুক পেজে পোস্ট করা এক বিবৃতি অনুসারে, ২০২৫ সালের এপ্রিল বায়োমেট্রিক্স ছাড়পত্রে অংশ নিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য উগুয়াময়ের পরিষেবা বছরটি দুই মাস বাড়ানো হয়েছিল, এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত বলেছে যে এনওয়াইএসসি বাই-আইনগুলির সাথে একত্রিত হয়েছে।
মনে রাখবেন যে লেগোস যুব কর্পস সদস্য উগামায়ে “রায়” নামে পরিচিত, তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে এনওয়াইএসসি রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর সরকারের সমালোচনা করার অভিযোগে প্রতিশোধ নেওয়ার অভিযোগে তার স্রাবের শংসাপত্রটি রোধ করেছিলেন।
উগুয়াময়ে তার ভাইরাল টিকটোক ভিডিওর পরে বছরের শুরুতে শিরোনামগুলি ধরেছিলেন যাতে তিনি টিনুবুর প্রশাসনের সমালোচনা করেছিলেন এবং লাগোসকে “গন্ধ” হিসাবে বর্ণনা করেছেন
একটি নতুন ভিডিওতে উগুয়ামায় অভিযোগ করেছেন যে তার স্থানীয় সরকার পরিদর্শক (এলজিআই) নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এপ্রিলের জন্য তাকে সাফ করতে অস্বীকার করেছেন।
শনিবার ইনস্টাগ্রামে তিনি ভাইরাল ভিডিও ক্লিপটিতে ভাগ করে নিয়েছিলেন, তিনি দাবি করেছেন যে তাকে বারবার “পিছনে যেতে” বলা হয়েছিল যতক্ষণ না কর্মকর্তা তার ফাইলটি ধরে না নিয়ে, তার সাথে উপস্থিত হতে অস্বীকার করেন এবং তাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।
কর্পস সদস্য বলেছিলেন যে পরে তাকে জানানো হয়েছিল যে তিনি তার শংসাপত্র পাবেন না কারণ তিনি এপ্রিল ছাড়পত্র মিস করেছেন, যা তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি অসত্য।
এনওয়াইএসসি অবশ্য এই বিবৃতিতে জোর দিয়েছিল যে সরকার সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্যের কারণে তাকে শংসাপত্র অস্বীকার করা হয়েছিল বলে দাবিগুলির বিপরীতে, বৈধ শৃঙ্খলাবদ্ধ কারণে এটি আটকানো হয়েছিল।
“১৩১ টি কর্পস সদস্যের মধ্যে রীতা রয়েছে যাদের জাতীয় পরিষেবা শংসাপত্র (সিএনএস), বৈধ শৃঙ্খলাবদ্ধ কারণে রোধ করা হয়েছিল। বিশেষত, রিতার পরিষেবা বছরটি এপ্রিল ২০২৫ এপ্রিল বায়োমেট্রিক্স ছাড়পত্রে অংশ নিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দুই মাস বাড়ানো হয়েছে, এমন একটি সিদ্ধান্ত যা এনওয়াইএসসি বাই-লসের সাথে আলাইন করে।
“এটি লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ যে এই এক্সটেনশনটি একটি মানক পদ্ধতি এবং তার মামলার পক্ষে অনন্য নয় এবং সমান চিকিত্সার নীতিটি কেবল এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল,” এতে বলা হয়েছে।
এটি জনসাধারণকে বোঝার সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছিল, কারণ অমান্য করার জন্য পরিষেবা বাড়ানো এনওয়াইএসসির মধ্যে একটি দীর্ঘকালীন tradition তিহ্য এবং এটি রাজনীতিক হওয়া উচিত নয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এনওয়াইএসসি স্কিমটি সংবিধানের আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার ম্যান্ডেটটি ছাড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নাইজেরিয়া আমাদের; নাইজেরিয়া আমরা পরিবেশন করি,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।