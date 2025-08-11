কেন আমির খান স্ক্রিপ্টটি না পড়ে কুলি মুভিটি পূরণ করলেন?

বলিউডের মিঃ পারফেকশনিস্ট আমির খান প্রকাশ করেছেন যে তিনি ১৪ ই আগস্ট মুক্তি পেতে চলেছে এমন একটি চলচ্চিত্রের জন্য স্ক্রিপ্টের একক লাইন না শুনে হ্যাঁ বলেছিলেন।
এটি একটি সাক্ষাত্কারে আমির খান বলেছিলেন। সুপারস্টার আমির খান যোগ করেছেন যে এটি রজনী কান্তের চলচ্চিত্র কুলি, যা স্ক্রিপ্টটি শোনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।
আমির খানের মতে, যখন পরিচালক লোকেশ বেড়াতে এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে কুলি মুভিতে আপনার ভূমিকা পালন করা উচিত।
আমির খান যোগ করেছেন যে যখন আমি জানতে পেরেছিলাম যে ছবিটি রজনী কান্ত করেছে, তখন আমি তাত্ক্ষণিকভাবে স্ক্রিপ্টের একক লাইন না শুনে হ্যাঁ বলেছিলাম।
মিঃ পারফেকশনিস্ট বলেছিলেন যে আমার চলচ্চিত্র কুলিতে এই ভূমিকাটি স্যার রজনী কান্তকে আন্তরিক উপহার।
যখন আমির খানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি রজনী কান্তের মঙ্গলকে কী রাখতে চান, তখন তার প্রথম উত্তরটি ছিল রজনীর মাথা -হৃদয়যুক্ত হাসি।
তবে কয়েক মুহুর্তের পরে আমির খান বলেছিলেন, “না, আমি আমার উত্তরটি পরিবর্তন করতে চাই … তাদের চোখ।
স্যার রজনী কান্তের চোখ প্রতিটি আবেগকে প্রতিফলিত করে। আপনি যদি খলনায়ক হন তবে তারা আপনাকে ভয় দেখায়। আপনি যদি নায়িকা হন তবে তারা তাদের ভালবাসে। এটি রজনী কান্তের আসল শক্তি।
কুলি চলচ্চিত্রটি 14 ই আগস্ট, 2025 -এ সিনেমাগুলিতে সজ্জিত হবে এবং মজার বিষয় হ’ল এই জুনিয়র সরাসরি এনটিআর এবং হৃতিক রোশন থেকে সংঘর্ষ হবে।