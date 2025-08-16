কেন আমি আমার সাথে সর্বদা 4 জোড়া হেডফোন রাখি (এবং প্রত্যেকে যে অনন্য ভূমিকা পালন করে)

আমার নিখুঁত বিশ্বে আপনার কাছে একজোড়া ইয়ারবড এবং একজোড়া ওভার-কানের হেডফোন থাকবে। ইয়ারবডগুলি হ্যান্ডস-ফ্রি কলিং, চলমান কাজগুলি, অনুশীলন এবং আপনার প্রতিদিনের কোনও ক্রিয়াকলাপের জন্য আপনার প্রতিদিনের হেডফোন হিসাবে কাজ করবে। আপনার ওভার-কানের হেডফোনগুলি ভ্রমণ, কাজ করার সময় বা আরও নিমজ্জনিত অভিজ্ঞতার জন্য শোনার সময় আপনার সেরা বন্ধু হবে।
ওভার-কানের হেডফোনগুলি আপনার পুরো কানটি cover েকে রাখে এবং কয়েক ঘন্টা পরে, তারা গরম হতে পারে। অন্যদিকে, ইন-কানের ইয়ারবডগুলি কয়েক ঘন্টা আপনার কানে ডিভাইসটি রাখার পরে অস্বস্তি বোধ করতে পারে। এই তালিকার সমস্ত হেডফোন এবং ইয়ারবডগুলি বেশিরভাগ পরিবেশে তাদের বহনযোগ্যতা, আপনার ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যতা, সারাদিনের আরাম এবং অসামান্য শব্দ-বাতিল করার ক্ষমতাগুলির জন্য ধন্যবাদ। অতএব, আপনি কোনটি পছন্দ করেন তার ভিত্তিতে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।