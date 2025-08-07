কেন আমি এই বছর প্রো মডেলগুলির উপরে গুগল পিক্সেল 10 বিবেচনা করছি (এবং আমি একা নই)

গুগলের নন-প্রো পিক্সেল ফোনটি সর্বদা “নিরাপদ বাছাই” হয়ে থাকে। এটি বেশিরভাগ ব্যবহারকারীদের কাছে আমি সুপারিশ করি, যতক্ষণ না তারা প্রো বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াই বাঁচতে পারে – এটি অতিরিক্ত টেলিফোটো ক্যামেরা, আরও র্যাম বা আরও ভাল হার্ডওয়্যার হোক।
যদিও আসন্ন গুগল পিক্সেল 10 ফোনগুলি দেখতে কেমন হবে ততক্ষণ কল্পনাশক্তির খুব কম বাকি রয়েছে, যদি ফাঁস এবং গুজবগুলি সত্য হয় তবে এই বছর গতিশীলতায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে। আমি এখনই এটি বলব: পিক্সেল 10, পিক্সেল 10 প্রো নয়, উভয়ই নিরাপদ বাছাই হবে এবং 2025 সালে সেরা বাছাই। আমি একা না সেই বিশ্বাসে, এবং এখানে কেন।
1। আরও জুম করার জন্য একটি টেলিফোটো লেন্স
একটি প্রাথমিক চেহারা বিপণন রেন্ডার পরামর্শ দেয় যে বেস-মডেল পিক্সেল 10 অবশেষে একটি উত্সর্গীকৃত টেলিফোটো লেন্স পাবে, traditional তিহ্যবাহী মূল এবং অতিমাত্রায় সেন্সরগুলি গোল করে। এটি গত বছরের পিক্সেল 9 প্রো ভাঁজ বা অন্য কোনও পুরানো মডেল থেকে টানা হয়েছে কিনা, বৃহত্তর অপটিক্যাল জুম পরিসীমা থাকা ব্যবহারকারীদের আরও স্পষ্টতা এবং বিশদ সহ দূরবর্তী বিষয়গুলি ক্যাপচার করতে দেয়।
এটি একটি বড় জয়, আপনি প্রায়শই আপনার সন্তানের ফটোগুলি বা পোষা প্রাণীর কাছ থেকে প্রায় দূরে ছুটে চলেছেন বা আপনার নাক-রক্তাক্ত আসন থেকে কোনও শিল্পীর প্রাণবন্ততা সংরক্ষণ করতে চান কিনা।
এই নকশার সিদ্ধান্তের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-বন্ধ রয়েছে: অতিরিক্ত টেলিফোটো সেন্সরকে সংহত করার জন্য গুগল পিক্সেল 9 এ (যা গত বছরের পিক্সেল 9 এর নিকৃষ্ট ক্যামেরা সিস্টেম ছিল) মেলে পিক্সেল 10 এর মূল এবং আল্ট্রোয়াইড সেন্সরগুলিকে ডাউনগ্রেড করছে বলে জানা গেছে। যদিও আমি পিক্সেল 9 এ এর 48 এমপি শ্যুটারটি বেশিরভাগ পরিবেশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সক্ষম পেয়েছি, ক্যামেরা বাফগুলি এই কারণে পিক্সেল 10 প্রো -তে আরও আঁকা হতে পারে।
2। প্রো হিসাবে একই টেনসর জি 5 চিপ
গুগলের ইন-হাউস টেনসর চিপসেটের অগত্যা নেই সেরা ট্র্যাক রেকর্ড পারফরম্যান্স, সেলুলার সংযোগ এবং দক্ষতার জন্য, তবে জিনিসগুলি আসন্ন জি 5 মডেলের সাথে সন্ধান করছে। যদি গুজবযুক্ত 3 এনএম ডিজাইন এবং টিএসএমসি-ভিত্তিক উত্পাদন (বনাম স্যামসাং ফাউন্ড্রি) উপলব্ধি করা যায়, আমরা অবশেষে এমন একটি সিস্টেম প্রসেসরের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি যা তাপ এবং বিদ্যুতের ব্যবহার নির্ভরযোগ্যভাবে রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি দিনের পর দিন পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
স্পষ্টতই, আমি টেনসর জি 5 নতুন বেঞ্চমার্ক উচ্চ স্কোর সেট করতে বা স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা বা ওয়ানপ্লাস 13 এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিযোগিতা করার আশা করছি না; গুগলের ইন-হাউস সিলিকনের অঙ্কন আসলেই এটি ছিল না।
পরিবর্তে, প্রো মডেলগুলির মতো একই প্রসেসর থাকা উচিত গুগলের সর্বশেষতম এআই সরঞ্জামগুলিতে স্ট্যান্ডার্ড পিক্সেল 10 অ্যাক্সেস দেওয়া উচিত, যার মধ্যে অনেকগুলি গত এক বছরে গ্রাহকদের সাথে ভালভাবে অবতরণ করেছে। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গুগলের এখনও পিক্সেল লাইনের সফ্টওয়্যার এবং সুরক্ষা আপডেটের উপর সম্পূর্ণ লাগাম থাকবে, যা ডিভাইসগুলিকে বাজারে অন্য যে কোনও অ্যান্ড্রয়েড ফোনের তুলনায় আরও বৈশিষ্ট্য-প্রাসঙ্গিক থাকতে দেয়।
3। ফ্ল্যাশিয়েস্ট বৈশিষ্ট্যগুলি নন-প্রো মডেলটিতে থাকবে
বৈশিষ্ট্যগত প্যারিটি থেকে যা চৌম্বক-ভিত্তিক কিউ 2 ওয়্যারলেস চার্জিং ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে একটি কমনীয় নতুনতে নীল রঙসম্ভবত গুগল পিক্সেল 10 এমন মডেল হবে যা বেশিরভাগ লোকের কাছে আবেদন করে। এটি অবশ্যই আমার জন্য রয়েছে, অনেকটা যেমন আল্ট্রামারিন আইফোন 16 কীভাবে গত বছর পরাধীন, মনোটোন প্রো মডেল হ্যান্ডসেটগুলির বিস্তারে আটকে গেছে।
এই বছর নিয়মিত এবং প্রো পিক্সেল ফোনগুলির মধ্যে আরেকটি হার্ডওয়্যার পার্থক্য হ’ল টেক্সচার্ড পক্ষগুলি, পূর্বেরটি ম্যাট-চিকিত্সা এবং পরবর্তীকালে একটি চকচকে সমাপ্তি রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন শিল্প ডিজাইনের সাথে বিভিন্ন হ্যান্ডসেটগুলি পরীক্ষা করা থেকে, আমি দেখতে পেয়েছি যে ম্যাট-চিকিত্সা পাশের রেলগুলি সবচেয়ে কার্যকর। ফিনিসটি ফোনটিকে আরও পরিষ্কার করে রেখে তেল এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্মাডগুলি ধরে রাখতে প্রতিরোধ করে।
হায়রে, পিক্সেল 10 এর নিম্ন মূল্য পয়েন্ট, 128 জিবি কনফিগারেশনের জন্য এখনও $ 799 হবে বলে অনুমান করা হয়েছে, এটি কোনও পুরানো হ্যান্ডসেট থেকে আগত যে কোনও ব্যক্তির জন্য এটি একটি বাধ্যতামূলক আপগ্রেড করে তোলে। আমরা 20 আগস্ট গুগল ইভেন্টের সময় নতুন পিক্সেল 10 ফোন সম্পর্কে আরও শিখব, তাই থাকুন।
গুজব সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য জেডডিএনইটি গুগলে পৌঁছেছে এবং কোনও নতুন তথ্য সহ রিপোর্ট করবে।