কেন আমি এখনও এই 180 ডলার ব্লুটুথ স্পিকারকে প্রকাশের এক বছর পরেও সুপারিশ করছি

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ফেন্ডার এক্স টিউফেল রকস্টার ক্রস স্পিকার এখন অ্যামাজনে 250 ডলারে (বর্তমানে 200 ডলার) উপলভ্য।
- উচ্চতা এবং নীচে ঘুষি মারার জন্য বিশাল শব্দ এবং একটি নিমজ্জনিত বিকল্প সহ, এই স্পিকার যারা উচ্চস্বরে এটি পছন্দ করে তাদের জন্য একটি উজ্জ্বল বিকল্প।
- রকস্টার ক্রস নিমজ্জনিত বিকল্পটি কিছু শ্রোতার জন্য কিছুটা কঠোর হতে পারে।
ব্লুটুথ স্পিকারগুলি এক ডজন ডাইম। আপনি এগুলি আপনার আশেপাশের ওষুধের দোকানে শেষ ক্যাপগুলিতে খুঁজে পেতে পারেন এবং আমরা যদি কোনওভাবে 80 এর দশকে মেল্ড করতে পারি এবং এখন আপনি সম্ভবত তাদের সিরিয়াল বাক্সগুলিতে খেলনা বিস্ময় হিসাবে খুঁজে পেতে পারেন (হ্যাঁ, আমি কেবল নিজেকেই বয়স্ক)।
সমস্ত ব্লুটুথ স্পিকার সমানভাবে তৈরি হয় না। ব্লুটুথ স্পিকারগুলি প্রায়শই সর্বদা “আপনি যা প্রদান করেন তার জন্য” প্রস্তাব দিন, যার অর্থ সস্তা স্পিকারগুলি প্রায়শই সস্তা স্পিকারের মতো শোনায়। আপনি একবার মিডরেঞ্জের দামগুলিতে প্রবেশ করলে আপনি প্রচুর স্পিকার পাবেন যা বেশ ভাল লাগে। এবং প্রতিবার প্রায়শই আপনি এর মতো কিছুতে অবতরণ করেন ফেন্ডার রকস্টার ক্রস; মিড-দামের ব্লুটুথ স্পিকার কী হতে পারে তা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে এমন কিছু।
এই ব্লুটুথ স্পিকারটি গিটার ব্র্যান্ড ফেন্ডার এবং টিউফেল (একটি জনপ্রিয় ইউরোপীয় অডিও ব্র্যান্ড) এর মধ্যে একটি সহযোগিতার ফলাফল। সামগ্রিকভাবে সিরিজটি তিনটি পৃথক স্পিকার এবং একটি ব্যাকপ্যাক নিয়ে গঠিত। রকস্টার ক্রসটি লাইনআপের মাঝারি আকারের স্পিকার।
আমি যখন প্রথম এই স্পিকারটি আনবক্স করেছি, তখন এটি অবিলম্বে গিটার এম্পসের চিত্রগুলি ধূসর ধাতব গ্রিল এবং ফেন্ডার লোগো সহ সজ্জিত করে। আমি আমার পুরানো ক্র্যামার গিটারটি ধরতে চেয়েছিলাম, র্যান্ডি রোডসের স্পিরিট চ্যানেল করতে এবং এটি ক্র্যাঙ্ক করতে চেয়েছিলাম। র্যান্ডি রোডসের কথা বলতে গেলে, “মিঃ ক্রোলি” খোলার বিষয়টি আমাকে রকস্টার ক্রসের মাধ্যমে পর্যাপ্ত শীতল করেছে। ওহ, হ্যাঁ
পরিবর্তে, আমাকে মিঃ রোডস (আরআইপি) বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি বা দুটি গান ক্র্যাঙ্ক করার জন্য স্থির করতে হয়েছিল। দিনের কথাটি “বাহ”।
আমার অভিজ্ঞতা
আমি যখন প্রথম রকস্টার ক্রসটি সংযুক্ত করেছি, আমি রাশ এর “সিগন্যালস” অ্যালবামের আমার স্বাভাবিক প্লেথ্রু করেছি। আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, “এটি বেশ ভাল লাগছে।” আমি সাধারণত আমার অফিসের বাইরে যা গ্রহণযোগ্য হবে তার বাইরে ভলিউমটি ক্র্যাঙ্ক করেছিলাম এবং আমার প্রতিক্রিয়াটি বিকশিত হয়েছিল, “ঠিক আছে, এটি চিত্তাকর্ষক।”
তারপরে… আমি পিছনের প্যানেলে নিমজ্জনিত সাউন্ড বোতামটি আঘাত করেছি এবং “ওএমজি” এর জন্য একটি পালা নিয়েছি। হঠাৎ করেই, আমি স্পিকারে টস করা প্রতিটি ট্র্যাকই ব্লুটুথ স্পিকারের পক্ষে সক্ষম হওয়া উচিত নয় এমনভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।
“সিগন্যালগুলি” পেরিয়ে যাওয়ার পরে আমি ডেভিন টাউনসেন্ডের নতুন একক “পাওয়ারনার্ড” কে ক্র্যাঙ্ক করেছি এবং সেই পাগল সংগীত বিজ্ঞানীর উজ্জ্বলতায় আনন্দিত হয়েছি। আমি আবার স্পিকারকে ক্র্যাঙ্ক করেছি এবং এটি বিকৃতি ছাড়াই বর্ধিত ডেসিবেলগুলি পরিচালনা করতে পেয়েছি। একবার আমি প্রায় 80 ডিবি আঘাত করলে, আমি আমাদের বিড়ালের আরাম নিয়ে চিন্তিত হতে শুরু করে এটিকে প্রত্যাখ্যান করি।
হ্যাঁ, এটি আমার ভাবার চেয়ে এটি আরও ভাল পরিচালনা করেছিল … কারণ এই জিনিসটি কাঁপছে।
ঠিক আছে, আসুন শব্দ মানের সম্পর্কে কথা বলা যাক। আমার একটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত তা হ’ল আমাকে প্রথম দিকের ভ্যান হ্যালেন অ্যালবামগুলির মাস্টারিংয়ে ছাড়ানো হয়েছিল, তাই আমার কানগুলি নীচু এবং উচ্চতার একটি ভাল ভারসাম্য পছন্দ করে। আপনি যদি 1970 এর দশকের শেষের দিকে এবং 1980 এর দশকের গোড়ার দিকে পর্যাপ্ত অ্যালবামগুলি আয়ত্ত করে শুনে থাকেন তবে আমি কী সম্পর্কে কথা বলছি তা আপনি বুঝতে পারেন।
রকস্টার ক্রস যেমন একটি ইকিউ বক্ররেখার জন্য একটি নিখুঁত ম্যাচ। কারও কারও কাছে নিম্ন-মধ্য-মাঝারি ট্রাবল (2 কে এবং 5 কে এর মধ্যে) খুব বেশি হতে পারে। ভুল সংগীত (ডান খণ্ডে) সহ, সেই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটি আপনার উপর পরতে পারে। যদি আপনি এটি দেখতে পান তবে নিমজ্জনিত শব্দ বৈশিষ্ট্যটি অক্ষম করুন এবং আপনি শব্দটি আরও কিছুটা আরামদায়ক পাবেন।
যতদূর বাস সম্পর্কিত, এই শিশুর প্রচুর পরিমাণে পাঞ্চ রয়েছে। স্পিকারের উপর আপনার হাত রাখুন এবং আপনি সাবটি তার কাজটি করছেন তা অনুভব করতে পারেন। যদিও লোগুলি একটি অডিওফিলকে খুশি করার জন্য যথেষ্ট সংজ্ঞায়িত করা নাও হতে পারে, আপনি যদি চান যে আপনার সংগীতটি বড় শোনাতে, এটি ক্র্যাঙ্ক আপ করুন এবং আপনি কেবল এটি পেয়ে যাবেন।
সাউন্ডস্টেজ (যন্ত্রগুলির মধ্যে স্থান) রকস্টার ক্রস দিয়ে ভিড় করে, তবে এটি ব্লুটুথ স্পিকারগুলিতে মোটামুটি সাধারণ। এই স্পিকারের সাথে কোনও সাউন্ডস্টেজ নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না, তবে এটি যদি আপনার অগ্রাধিকার হয় তবে আপনি অন্য কোথাও (এবং অনেক বেশি দামের পরিসীমাগুলিতে) দেখতে চাইবেন।
রকস্টার ক্রস থেকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আমার প্রিয় কোরাল সংখ্যাগুলির একটি, “দ্য লং রোড” আপনি যদি সেই গানটি কখনও শুনে থাকেন তবে নিজেকে একটি অনুগ্রহ করুন এবং ভোসেস 8 এর এটি গ্রহণ করুন। এটি চমত্কার, এবং এই ফেন্ডার স্পিকার এটি ন্যায়বিচার করে। প্রতিটি ভয়েস উপস্থিত এবং স্বতন্ত্র (যা কিছু বলছে কারণ কিছু স্পিকার তাদের কিছুটা শক্তভাবে মিশ্রিত করে)।
একদিকে শোনেন, এই স্পিকারের আমার প্রিয় দিকগুলির একটি হ’ল সাইড হ্যান্ডলগুলি, যা আপনাকে দখল করতে এবং উদ্বেগ ছাড়াই যেতে দেয় যে আপনি রকস্টার ক্রসটি ফেলে দিতে পারেন। ডিভাইসের খুব গ্রিপ্পি রাবার লেপ দেওয়া, আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে এটি ছিনিয়ে নিতে পারেন। সর্বোপরি, ডেসিবেলগুলি যখন রাফটারগুলিতে আঘাত করে তখন এটি যে কোনও পৃষ্ঠের স্লাইডিংয়ের বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
আমি বলতে যাচ্ছি না এটি একটি নিখুঁত ব্লুটুথ স্পিকার। এটা না। নিয়মিত দাম 180 ডলার, যদিও আমি এর চেয়ে আরও চিত্তাকর্ষক স্পিকারের কথা ভাবতে কঠোর চাপ দিয়েছি রকস্টার ক্রস। আমি পছন্দ করি কীভাবে এই জিনিসটি ভলিউমকে করুণভাবে পরিচালনা করে এবং কখনই স্পষ্টতায় ভ্রান্ত হয় না। যদিও প্রত্যেকে নিমজ্জনিত সাউন্ড বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করবে না, তবে স্ট্যান্ডার্ড সাউন্ডটি এখনও পার্টিটি চলমান, জনগণ নাচতে এবং সংগীত বিস্ফোরণে যথেষ্ট ভাল।
ফেন্ডার এক্স টিউফেল রকস্টার ক্রস
বোস সাউন্ডলিঙ্ক প্লাস
মাত্রা এবং ওজন
15 x 6.3 x 5.1 ইঞ্চি / 5.3 পাউন্ড
11.1 x 4.1 x 3.4 ইঞ্চি / 3.3 পাউন্ড
স্পিকার
দুটি ফ্যাব্রিক টুইটার, একটি 5 ইঞ্চি ফ্যাব্রিক সাবউফার এবং দুটি প্যাসিভ রেডিয়েটার
একটি টুইটার, একটি সাবউফার, চারটি প্যাসিভ রেডিয়েটার
জল প্রতিরোধ
আইপিএক্স 5
আইপি 67
ঘের
বন্ধ
বন্ধ
মাইক্রোফোন
ব্লুটুথ মাইক্রোফোন
না
সংযোগ
অক্স, ব্লুটুথ 5, মাইক্রো-ইউএসবি, এপিটিএক্স
ইউএসবি-সি, ব্লুটুথ 5.4
ব্যাটারি
মাঝারি ভলিউমে 16 ঘন্টা পর্যন্ত
মাঝারি ভলিউমে 20 ঘন্টা অবধি
দাম
$ 180
$ 269
সর্বশেষ আপডেট:
আগস্ট 1, 2025: বোস সাউন্ডলিঙ্ক প্লাসের সাথে ফেন্ডার এক্স টিউফেল রকস্টার ক্রসের তুলনা করে একটি নতুন তুলনা চার্ট যুক্ত করেছে। দ্বিতীয়টি আরও ভাল ব্যাটারি লাইফ সরবরাহ করে, তর্কযোগ্যভাবে আরও শক্তিশালী বাস রয়েছে এবং এর কমপ্যাক্ট ডিজাইনের জন্য ভ্রমণের জন্য এটি আরও ভাল মামলা। তবে এটি আরও ব্যয়বহুল। পুরানো লিঙ্কগুলিও প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।