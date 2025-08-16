কেন আমি এখনও এই 2024 ডেল ল্যাপটপকে কাজ এবং উত্পাদনশীলতার জন্য সুপারিশ করি – যদিও এটি গেমারদের জন্য

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- এলিয়েনওয়্যার এম 16 আর 2 এর লক্ষ্য গেমার এবং পেশাদারদের জন্য একইভাবে নিখুঁত ল্যাপটপ হতে পারে এবং এটি সফল হয়।
- এটি উচ্চ-স্তরের পারফরম্যান্স এবং একটি 2 কে প্রদর্শন সরবরাহ করে যা উভয় গ্রুপকে হাসি দেবে, যখন ব্যবহারকারীদের স্টিলথ মোডের মাধ্যমে আরজিবি আলোকে টোন করার উপায় দেয়।
- এম 16 আর 2 এর ব্যাটারি খুব বেশি দিন স্থায়ী না হওয়ায় আপনাকে সেই চার্জারটি কাছে রাখতে হবে।
গেমিং ল্যাপটপগুলি প্রায়শই প্রযুক্তির কাটিয়া প্রান্তে থাকে, শিল্পের কয়েকটি সেরা হার্ডওয়্যারকে আবাসন করে। শক্তিশালী উল্কা লেক প্রসেসর, দৃশ্যত অত্যাশ্চর্য আরটিএক্স 40-সিরিজ জিপিইউ, দ্য ওয়ার্কস। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, আপনি ভাবেন যে উচ্চ-প্রান্তের মেশিনগুলির সন্ধানকারী পেশাদাররা নিজের জন্য এই মেশিনগুলির মধ্যে একটি কেনার জন্য দাবী করবে, তবে এটি আসলে তা নয়।
গেমিং ল্যাপটপগুলি ঠিক সর্বব্যাপী নয়, তবে কেন? ঠিক আছে, এটি তাদের চটকদার আরজিবি লাইটের সাথে করতে পারে যা ডিজনির বৈদ্যুতিক কুচকাওয়াজের মতো আলোকিত হয়।
গেমিং ডিভাইসগুলি প্রায়শই আরজিবি আলোতে সজ্জিত আসে, যা দুর্দান্ত দেখাচ্ছে, তবে এটি বেশ বিভ্রান্তিকর হতে পারে, বিশেষত আপনি যখন কোনও কাজের সভায় গুরুতর দেখতে চেষ্টা করছেন এবং আপনার সামনে ক্রিসমাস ট্রিটির মতো ল্যাপটপ জ্বালিয়ে রাখেন। সূক্ষ্মতা এখানে গেমের নাম।
ধন্যবাদ, নির্মাতারা গ্রাহকের পছন্দে এই সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়ে নজরে নিচ্ছেন। ডেল, একজনের জন্য, একটি নতুন গেমিং ল্যাপটপে একটি সমাধান নিয়ে এসেছেন যা কাজের পেশাদারদের মনেও রয়েছে: দ্য এলিয়েনওয়্যার এম 16 আর 2।
আমি এখানে ডেলের ডিজাইনের পছন্দগুলির একটি বড় অনুরাগী। এম 16 আর 2 ব্যবহারিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি নান্দনিকভাবে শীতল দেখার ভাল ভারসাম্যকে আঘাত করে। বাইরের দিকে, আপনার একটি চকচকে গা dark ় ধূসর বহির্মুখী রয়েছে 16 নম্বর সহ 16 নম্বর এবং শীর্ষে একটি এলিয়েনওয়্যার লোগো। আপনি খেয়াল করবেন যে কোনও বড় তাপীয় বালুচর ঝাঁকুনি নেই; উত্তাপের ভেন্টগুলি সোজা হয়ে যাওয়ার সময় ডিসপ্লেটির সাথে ফ্লাশ হয়।
শেল্ফটি খনন করা বাল্কিয়ার মডেলের তুলনায় এই ল্যাপটপটি বহন করা সহজ করে তোলে। M16 R2 চারপাশে বহন করা সহজ নয় বলে মালিকদের তাদের যে সমস্ত সহায়তা পেতে পারে তার প্রয়োজন হবে; এটির ওজন প্রায় ছয় পাউন্ড।
অভ্যন্তরে একটি ম্যাট ব্ল্যাক কীবোর্ড রয়েছে। এই অন্ধকার পটভূমিতে আরজিবি আলো রঙগুলি সুন্দরভাবে আলাদা করে তোলে। কীবোর্ডে টাইপ করাও একটি আনন্দ ছিল। ম্যাট পৃষ্ঠটি স্পর্শে মসৃণ এবং কীগুলি তাদের কাছে একটি বসন্ত অনুভূতি রয়েছে। আমি একটি আরামদায়ক কীবোর্ডের জন্য চুষছি, তবে এম 16 এর কীবোর্ড সম্পর্কে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ আরামের স্তরটি নয়।
আপনি যদি ফাংশন কীগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন তবে আপনি কোনও স্ট্যান্ডার্ড কীবোর্ডে যা দেখতে পাবেন তার চেয়ে বিভিন্ন আইকন লক্ষ্য করবেন, কারণ তাদের এই ল্যাপটপের জন্য বিশেষভাবে তৈরি অনন্য কার্যকারিতা রয়েছে।
এটি স্টিলথ মোডকে সক্রিয় করে বলে এফ 2 আমার মতে সবচেয়ে কার্যকর। মোডটি আরজিবি লাইটগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে সাদা হয়ে যায়, মেশিনটিকে আরও জেনেরিক কাজের ল্যাপটপের মতো দেখায়। আপনি যখন কোনও পাবলিক সেটিংয়ে থাকেন এবং নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান না তখন এটি অত্যন্ত কার্যকর। অন্যদিকে এফ 1 টিপে পারফরম্যান্স মোডকে সক্রিয় করে।
গেমিং করার সময় বোতামটি হিট করা হার্ডওয়্যারটিকে তাত্ক্ষণিকভাবে গেমিংয়ের জন্য অনুকূলিত সেটিংসের প্রিসেট সেটিংসে হার্ডওয়্যার ডিফল্ট করে আরও ভাল পারফর্ম করতে বাধ্য করে। এই মোডের সমস্যাটি হ’ল এটি অবিলম্বে শীতল ভক্তদের সক্রিয় করে তোলে এবং তারা বেশ জোরে। কমপক্ষে ভক্তরা ল্যাপটপকে অতিরিক্ত গরম থেকে রক্ষা করতে ভাল কাজ করে।
F4, F5, এবং F6 কীবাইন্ডসের জন্য, আপনাকে তাদের সাথে কাস্টম ক্রিয়াগুলি বেঁধে রাখতে দেয়, আপনার কীবাইন্ডগুলি সংরক্ষণের জন্য এফ 3 সংরক্ষণ করে। সমস্ত সাধারণ অডিও নিয়ন্ত্রণ ফাংশনগুলি ডানদিকে সরানো হয়েছে। কীবোর্ড ছাড়াও, আমি উপভোগ করি কীভাবে মেশিনের সামনের পাম বিশ্রামের প্রান্তটি লক্ষণীয়ভাবে গোলাকার। অন্যান্য ল্যাপটপের সাথে তুলনা করার সময় এটি কব্জিতে নরম, একটি আরামদায়ক টাইপিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।
এগুলির মতো বৈশিষ্ট্যগুলি এম 16 আর 2 কে গেমিং এবং ওয়ার্ক-কেন্দ্রিক ল্যাপটপ হিসাবে ডাবল ডিউটি টানতে দেয় এবং নির্দেশ করে যে ডেল মডেলটি ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রচুর চিন্তাভাবনা রাখে।
যদিও লক্ষণীয় একটি বিষয় হ’ল আমি ট্র্যাকপ্যাডটি কিছুটা ছোট বলে মনে করেছি। সম্ভবত তারা কীবোর্ডের উপরে স্পিকারের জন্য জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিল, এক্ষেত্রে আমি বলি যে এটি একটি সার্থক পদক্ষেপ ছিল যেহেতু অডিওটি ল্যাপটপের জন্য দুর্দান্ত শোনাচ্ছে। কেবল মনে রাখবেন যে তারা কোনও ঘর পূরণ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।
এলিয়েনওয়্যার এম 16 আর 2 একটি ইন্টেল কোর আল্ট্রা 7 155H এ চলে, আমি লক্ষ্য করি একটি প্রসেসর সাধারণত 2024 ল্যাপটপে পাওয়া যায়। এটি একটি ভাল বিকল্প কারণ এটি দামের ট্যাগটি খুব বেশি স্ফীত না করার সময় শক্ত পারফরম্যান্স সরবরাহ করে। এটি কী সক্ষম তা দেখার জন্য, আমি এটি গীকবেঞ্চ পরীক্ষার মাধ্যমে চালিয়েছি, যেখানে প্রসেসর 12,725 এর স্কোর অর্জন করেছে, আল্ট্রা 9 এর গড় স্কোর 12,611 এর চেয়ে বেশি। সুতরাং ডান ল্যাপটপে, আল্ট্রা 7 উচ্চ-শেষের হার্ডওয়্যারগুলির চেয়ে ভাল চিপ হতে পারে।
সিপিইউর পাশাপাশি এনভিডিয়া জিফর্স আরটিএক্স 4070 গ্রাফিক্স কার্ড এবং 16 জিবি র্যাম রয়েছে, যদিও 32 জিবি পেয়ে ভাল লাগত। আমি যখন খেলছিলাম তখন আমি পারফরম্যান্সে ডুবিয়েছি হেলডাইভারস 2 উচ্চ গ্রাফিকাল সেটিংস এ। তবে 16 জিবি ঠিক আছে; এটি বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে কাজটি করে।
ভিডিও গেমগুলির কথা বললে, গেমাররা সেখানকার ডিভাইসের স্ক্রিনটি পছন্দ করবে। এটি 240Hz এর রিফ্রেশ রেট সহ একটি 16 ইঞ্চি 2 কে রেজোলিউশন ডিসপ্লে (2,560 x 1,600 পিক্সেল)। একটি উচ্চ রিফ্রেশ রেট মসৃণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল গেমপ্লে সক্ষম করে, এটি দ্রুতগতির শিরোনামগুলির জন্য একটি কাছাকাছি প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে।
এই সমস্ত হার্ডওয়্যার একটি বিদ্যুৎ ব্যয় নিয়ে আসে। এটি কোনও পাওয়ার উত্স থেকে প্লাগড থাকলেও, এম 16 আর 2 এর ব্যাটারিটি তার দীর্ঘায়ু সমর্থন করার জন্য সমস্ত প্রযুক্তি সত্ত্বেও খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। আমি 720p এবং 50 শতাংশ উজ্জ্বলতায় ইউটিউব লাইভ স্ট্রিমের অবিরাম বাজানোর জন্য আমার স্বাভাবিক পরীক্ষাটি সম্পাদন করেছি এবং এটি সর্বোত্তম পাওয়ার দক্ষ সক্ষম করে 6.5 ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
আমি সুপারিশ এলিয়েনওয়্যার এম 16 আর 2 এমন লোকদের কাছে যারা এমন একটি ল্যাপটপ চান যা ডাবল ডিউটি করতে পারে। এটি একটি বিনোদন/গেমিং মেশিন হিসাবে ছাড়িয়ে যায় তবে এটি অফিসের পক্ষে যথেষ্ট অসম্পূর্ণ। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ল্যাপটপের দাম বেড়েছে। একটি ইন্টেল কোর আল্ট্রা 7 প্রসেসর বহনকারী একটি বিল্ড, একটি জিফোর্স আরটিএক্স 4070 গ্রাফিক্স কার্ড এবং 16 জিবি র্যাম বেস্ট বাইতে 1,900 ডলারে কেনা যায়। 32 গিগাবাইট র্যাম এবং 1 টিবি এসএসডি সহ আরও শক্তিশালী কনফিগারেশন উপলব্ধ অ্যামাজনে 2,479 ডলার।
আমার উল্লেখ করা উচিত যে আপনি ডিভাইসের কিছু অংশ কেনার পরেও কাস্টমাইজ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এসএসডি 1 টিবি স্টোরেজ থেকে 8 টিবিতে আপগ্রেড করতে পারেন। এটি কীভাবে করবেন তা শিখতে, ল্যাপটপের মালিকের ম্যানুয়ালটির 36 থেকে 44 পৃষ্ঠাগুলিতে নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন, যা আপনি খুঁজে পেতে পারেন ডেলের ওয়েবসাইটে।