কেন এইচবিও ম্যাক্স এক মরসুমের পরে গর্ডিতা ক্রনিকলস বাতিল করেছেন

অলিভিয়া গনকাল্ভেসের কার্লোটা কুকু ক্যাসেলি গর্ডিতা ক্রনিকলসের একটি শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হতবাক দেখাচ্ছে
এইচবিও সর্বোচ্চ

যখন “গর্ডিতা ক্রনিকলস” এইচবিও ম্যাক্সে আত্মপ্রকাশ করেছিল তখন এটি সমালোচকদের প্রশংসার সাথে মিলিত হয়েছিল এবং অনেক অ্যাকাউন্টের দ্বারা একটি শালীন দর্শক ছিল। তাহলে কেন এটি কেবল একটি মরসুমের পরে বাতিল করা হয়েছিল? এর চেয়েও বড় কথা, কেন এটি প্ল্যাটফর্ম থেকে পুরোপুরি সরানো হয়েছিল যা এটি প্রথম স্থানে শ্রোতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়?

“হারানো মিডিয়া” শব্দটি “সামগ্রী” এর ক্রমবর্ধমান জোয়ারের নীচে সমাহিত ভুলে যাওয়া ইন্টারনেট ভিডিওগুলির চিত্রগুলি সংহত করে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সেই একই শব্দটি, বিলাপে, বড় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রধান টিভি সিরিজে প্রয়োগ করা যেতে পারে। স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলি বিভিন্ন কারণে শুরুর দিকে শুরুর দিকে শো বাতিল করে রাখে, কেবলমাত্র আরও বেশি মিডিয়া পাম্প করা হচ্ছে, প্রতিযোগিতা করা আরও কঠিন করে তোলে, আপনি যখন কোনও সম্প্রচারের সময়সূচীতে দেখেন না তখন শোগুলি বাতিল করা আরও সহজ। তবে স্ট্রিমারদের প্রকৃতপক্ষে তাদের প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে পুরোপুরি শোগুলি সরিয়ে ফেলার প্রবণতা রয়েছে, যা এইচবিও ম্যাক্স কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সিরিজ অদৃশ্য হওয়া শুরু করার পর থেকেই একটি বিশিষ্ট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, “গর্ডিতা ক্রনিকলস” একই পরিণতি ভোগ করার সাথে সাথে “নেকড়েদের দ্বারা উত্থাপিত” উদাহরণস্বরূপ, পরিষেবা থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে অপসারণ করা হয়েছিল।

ধন্যবাদ, আপনি আজও টুবিতে পরবর্তীকালে দেখতে পারেন, যা খুব তাড়াতাড়ি কুড়াল পেয়েছে এমন শোগুলির জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হওয়া থেকে দূরে, দ্রুত সেরা স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে। তবে মিডিয়াস্ফিয়ার থেকে কেবল পুরোপুরি মুছে ফেলা শোয়ের প্রবণতা নির্বিশেষে ঠিক তেমনই ঝামেলা থেকে যায় – বিশেষত যখন এই শোগুলি বেশ ভাল করছে বলে মনে হয়েছিল। “গর্ডিতা ক্রনিকলস” এর পিছনে দলের পক্ষে শোয়ের বাতিলকরণটি ইতিবাচক সংবর্ধনা দেওয়ার কারণে যথেষ্ট অবাক হয়েছিল, তবে এটি পুরোপুরি এইচবিও ম্যাক্স থেকে সরিয়ে দেওয়া কেবল সরল বিরক্তিকর ছিল। কেন এটি ঘটতে দেওয়া হয়েছিল? আমাকে ব্যাখ্যা করার অনুমতি দিন।

গর্ডিতা ক্রনিকলস ওয়ার্নার আবিষ্কারে অগ্রাধিকার পরিবর্তনের শিকার ছিলেন


অলিভিয়া গনকাল্ভেসের কার্লোটা কুকু কুকু জুয়ান জাভিয়ের কারডেনাসের ভিক্টর ক্যাস্তেলি, ডায়ানা-মারিয়া রিভা'র অ্যাডেলা ক্যাসেল্লি, এবং গর্ডিটা ক্রনিকলসে গর্ডিটা ক্রনিকলসে রাস্তায় এমিলিয়া ক্যাসেলির চরিত্রে সাভানা নিকোল রুইজের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন
এইচবিও সর্বোচ্চ

“গর্ডিটা ক্রনিকলস” ক্লাউডিয়া ফরেস্টেরি তৈরি করা হয়েছিল এবং তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। এই সিরিজটি, যা জো সালদা এবং ইভা লংগোরিয়াকে প্রযোজক হিসাবে গর্বিত করেছিল (লংগোরিয়াও পাইলট পর্বটি পরিচালনা করেছিলেন) রিপোর্টার কুকু ক্যাসেলি (অলিভিয়া গনকালভস), “গর্ডিতা” (বা “নিবিড় মেয়ে”) কে মনোনিবেশ করেছিলেন। ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র থেকে শহরে চলে আসার পরে ১৯৮০ এর দশকে মিয়ামি তার জীবন বেড়ে ওঠার একটি স্মৃতিচারণ বর্ণনা করেছিলেন কুকু। ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কারের একীভূত হওয়ার মাত্র দু’মাস পরে ২৩ শে জুন, ২০২২ সালে এইচবিও ম্যাক্সে এই সিরিজটির প্রিমিয়ার হয়েছিল, এটি উল্লেখযোগ্য কারণ এটি এই সংহতকরণটি বিতর্কিত হওয়ার আগেই “গর্ডিতা ক্রনিকলস” এর শেষটি বানান করেছিল।

শোটি ইতিবাচক সমালোচনামূলক মূল্যায়নে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এক পর্যায়ে পচা টমেটোতে 100% রেটিং ছিল। আরও কি, বুনিয়ারি বলেছিলেন শকুন তিনি শুনেছিলেন যে রেটিংগুলি শক্তিশালী ছিল। “গর্ডিতা ক্রনিকলস” আত্মপ্রকাশের ঠিক এক মাস পরে, 2022 সালের জুলাইয়ে যখন কমপক্ষে বলতে গেলে অবাক লাগছিল সময়সীমা রিপোর্ট করেছেন যে এইচবিও ম্যাক্স এইচবিও ম্যাক্সের মালিক ওয়ার্নার ব্রাদার্স ব্রোস আবিষ্কারের পরিবর্তিত অগ্রাধিকারের কারণে সিরিজটি বাতিল করে দিয়েছে। সেই সময়, সংস্থার একজন মুখপাত্র এই সিরিজটি “সমালোচনামূলক প্রশংসা এবং অনুগত অনুসরণ” অর্জন করেছে এবং “সংযুক্ত (আইএনজি) এর জন্য” গ্রাউন্ডব্রেকিং শো “এর প্রশংসা করেছে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ জনসংখ্যার সাথে গভীরভাবে”। হায়রে, ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কারের কারণে নির্দিষ্ট কিছু ঘরানার কেটে যাওয়ার কারণে এটি অন্যান্য সিরিজের একটি ভেলার পাশাপাশি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। যেমন মুখপাত্র আউটলেটকে বলেছিলেন, “লাইভ-অ্যাকশন কিডস এবং ফ্যামিলি প্রোগ্রামিং তাত্ক্ষণিক ভবিষ্যতে আমাদের প্রোগ্রামিং ফোকাসের অংশ হবে না এবং ফলস্বরূপ, আমাদের এইচবিও ম্যাক্সে ‘গর্ডিতা ক্রনিকলস’ শেষ করার জন্য খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।”

বিষয়টিকে আরও খারাপ করার জন্য, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, “গর্ডিতা ক্রনিকলস” অন্যান্য বেশ কয়েকটি সিরিজের পাশাপাশি এইচবিও ম্যাক্স থেকে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। মূলত, এই সিরিজটি ওয়ার্নার ব্রোসে রূপান্তরিত হয়েছিল। বছরটি শেষ হওয়ার আগে, সিইও ডেভিড জাস্লাভের নির্দয় অভিযানের অংশ হিসাবে কোম্পানির স্প্রিলিং debt ণ মোকাবেলায়। তবে এটি কেবল করের প্রণোদনা ছিল না যা শোয়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। স্ট্রিমারদের তাদের সার্ভারগুলি থেকে পুরো শো মুছতে ইচ্ছুকতার একটি বড় অংশটি অবশিষ্টাংশগুলি যেভাবে কাজ করে তা নীচে। যদি কোনও শো নির্ভরযোগ্যভাবে গ্রাহকরা আনছে না তবে সংস্থাটিকে এখনও লেখকদের অবশিষ্টাংশ প্রদান করতে হবে, এটি মূলত অর্থ হারাতে হবে, যা আপনি 2022 সালের ডিসেম্বরের সাথে “গর্ডিটা ক্রনিকলস” অপসারণের জন্য ওয়ার্নারের সিদ্ধান্তটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে কল্পনা করতে হবে। “ম্যাক্স” যা শেষ পর্যন্ত “গর্ডিতা ক্রনিকলস” নিজেই থেকে কিছুটা বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল)। স্পষ্টতই, ক্লাউডিয়া ফরেস্টেরির সিরিজটি সেই নির্দিষ্ট চিত্রটিতে ফ্যাক্টর করে নি।

শোয়ের বাতিলকরণের বিষয়ে গর্ডিতা ক্রনিকলসের কাস্ট এবং ক্রু কী বলেছেন?


অলিভিয়া গনকাল্ভেসের কার্লোটা কুকু ক্যাসেলি গর্ডিটা ক্রনিকলসে বিরক্ত দেখাচ্ছে
এইচবিও সর্বোচ্চ

“গর্ডিতা ক্রনিকলস” বাতিল করার পরে, এইচবিও ম্যাক্স “লুনি টিউনস” শর্টস এর 16 মরসুম সহ শোগুলি সরিয়ে ফেলতে থাকে। এদিকে, “গর্ডিতা ক্রনিকলস” এর জন্য দায়ী লোকেরা কী ঘটেছিল তা তাদের মূল্যায়নে পিছনে ছিল না। সাথে একটি সাক্ষাত্কারে শকুনস্রষ্টা ক্লাউডিয়া ফরেস্টেরি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এবং ক্রুরা সোনির মাধ্যমে শুনেছিলেন, যা এই সিরিজটি তৈরি করেছিল, এটি বাতিল করা হয়েছিল। “তারা কেবল আমাদের বলেছিল যে তারা আর লাইভ-অ্যাকশন বাচ্চাদের এবং পারিবারিক প্রোগ্রামিং করতে যাচ্ছে না,” তিনি কেন প্রাথমিকভাবে সন্দেহজনক ছিলেন তা ব্যাখ্যা করার আগে তিনি বলেছিলেন:

আমি ভেবেছিলাম এটি কেবল একটি বিএস অজুহাত, দু’তিন সপ্তাহ পরে এই সমস্ত শো বাতিল হয়ে গেলে পর্যন্ত। তারপরে মনে হয়েছিল আমরা কয়লা খনিতে ক্যানারি ছিলাম। তারা ‘ব্যাটগার্ল’ প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং তারপরে আমি ভাবতে শুরু করলাম, ‘এটি কি ডোমিনিকানদের বিরুদ্ধে কিছু?’ কারণ (‘ব্যাটগার্ল’ তারকা) লেসলি গ্রেস হলেন ডোমিনিকান। ওয়ার্নার ব্রোসের নতুন নেতৃত্ব সম্ভবত যে কোনও কারণেই ডোমিনিকানদের পছন্দ করে না, আমি জানি না! “

তবে এর পরপরই, ফরেসিরি তাকে “স্ট্রিমিংয়ে শিল্পব্যাপী সংকোচনের” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি “স্ট্রিমিং ওয়ার্স থেকে উপকৃত হয়েছিলেন”, “সীমিত টিভি-লেখার অভিজ্ঞতার সাথে প্রথমবারের স্রষ্টা” হয়ে তাঁর নিজের অনুষ্ঠান দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, নির্বাহী প্রযোজক ব্রিজিট মুউজ-লিবিবিটসের সাথে কথা বলেছেন রোলিং স্টোনপ্রকাশ করে যে তিনি এবং তার প্রযোজনা দলটি বাতিল হওয়ার কথা শুনে শুটিং শুরু করার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুত ছিল। তিনি আরও বলেন, “এটি একটি ধাক্কা ছিল,” এটি খুব অন্যায় অনুভূত হয়েছিল। আমাদের শোটি প্রিয় ছিল তা বিবেচ্য নয়, আমাদের শ্রোতার সংখ্যা ভাল ছিল তা বিবেচ্য নয়। আমরা উপস্থাপিত সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে লিখছিলাম তাতে কিছু যায় আসে না। এর কোনওটিই গুরুত্বপূর্ণ নয়। “

স্ট্রিমিংয়ের যুগে, টিভি সংরক্ষণ আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তবে “গর্ডিতা ক্রনিকলস” এর যা ঘটেছিল তা দ্বারা প্রমাণিত হিসাবে এটি অবশ্যই বেশিরভাগ এক্সিকিউটিভদের দ্বারা নেওয়া মতামত বলে মনে হয় না। মুয়োজ-লিবিওটিজ যেমন রোলিং স্টোনকে বলেছিলেন, “আমরা একটি অদ্ভুত ধরণের সীমিত স্থানের মধ্যে আছি, প্রযুক্তির একটি রূপান্তর, যেখানে আমাদের পিছনে পড়ার জন্য (ডিভিডি) নেই। এটি আমাদের ইতিহাস, এবং এগুলিকে অনুপলব্ধ করে তুলতে সেই আখ্যানটি মুছে ফেলছে।”



