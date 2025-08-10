কেন এইচবিও ম্যাক্স গসিপ গার্ল রিবুট বাতিল করেছে

প্রথম বিষয়গুলি: “গসিপ গার্ল” রিবুট তার পূর্বসূরীর স্বীকৃতি দেয়, এর মহাবিশ্বের মধ্যে, শিরোনাম ব্লগ – একবার পেন ব্যাজলির “লোনলি বয়” ড্যান হামফ্রে দ্বারা পরিচালিত – বছরের পর বছর ধরে সুপ্ত ছিল, এবং ব্লেয়ার ওয়াল্ডর্ফ এবং সেরেনা ভ্যান ডের উডসেনের মতো মূল শো থেকে কল্পিত চিত্রগুলি, লেইটজির মায়েসির এবং লেইজির লেভিটিস্টার এবং লেইজির লেভিটিস্টের। যদিও এই গল্পটি দুটি মেয়েকে কেন্দ্র করে-জুলিয়েন কল্লোয়ে, জর্ডান আলেকজান্ডার অভিনয় করা শো-এর ডি ফ্যাক্টো “কুইন বি” এবং তার অর্ধ-বোন জোয়া লট (হুইটনি পিক), যিনি বিশেষত জুলিয়েনের সাথে দেখা করার জন্য তার বাবা নিক লট (জনাথন ফার্নান্দেজ) এর সাথে ম্যানহাটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। (দুই মেয়ের একই মা ছিল, যারা কিশোর বয়সে একত্রিত হওয়ার অনেক আগেই মারা গিয়েছিল।)
জোয়ার তারকা উঠতে শুরু করার সাথে সাথে জুলিয়েন নিজেকে তার সুন্দরী এবং ক্যারিশম্যাটিক অর্ধ-বোনের প্রতি alous র্ষা করতে দেখেন, বিশেষত যখন জোয়া জুলিয়েনের অন-আবার, অফ-আবার প্রেমিক অটো “ওবি” বার্গম্যান চতুর্থ (এলি ব্রাউন) এর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। জুলিয়েনের বাকী অংশটি যেমন এটি রয়েছে তার মধ্যে তার সেরা বন্ধু অড্রে হোপ, এমিলি অ্যালিন লিন্ডের অভিনয় করা একটি সুস্পষ্ট ব্লেয়ার স্ট্যান্ড-ইন, পাশাপাশি প্যানসেক্সুয়াল প্লেবয় ম্যাক্স ওল্ফ (থমাস দোহার্টি), অড্রির প্রেমিক আকেনো “আকি” মেনজিজ (ইভান মক), এবং ফর্মিডেবল লু এবং ফর্মিডেবল লুনা ( লি স্মিথ), যারা দুজনেই সর্বদা জুলিয়েনকে তাদের অভিজাত বেসরকারী বিদ্যালয়টি লোহার মুঠির সাথে শাসন করতে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে থাকেন।
“গসিপ গার্ল” রিবুটটি যে সবচেয়ে অদ্ভুত কাজটি করে তা তাত্ক্ষণিকভাবে সম্প্রতি রিবুট করা গসিপ গার্ল ব্লগের পিছনে থাকা ব্যক্তিকে প্রকাশ করে – এবং আরও বেশি বিস্ময়কর পদক্ষেপে, সেই ব্যক্তি একজন শিক্ষক। হ্যাঁ, টাভি জিভিনসনের কেট কেলার, যিনি কাল্পনিক নিউইয়র্ক স্কুল কনস্ট্যান্স বিলার্ডে ইংরেজী পড়ান, তিনি মনিকারকে পিছনে লুকিয়ে রেখেছেন-জর্ডান গ্লাসবার্গের (অ্যাডাম চ্যানলার-বারাত) এর মতো সহকর্মীদের পাশাপাশি-তাকে বধ করার জন্য। নিজস্ব শিক্ষার্থী তিনি পুরো আখ্যানটি নিয়ন্ত্রণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ার পরে, যা এটি হালকাভাবে রাখার জন্য, অযৌক্তিক এবং ভয়ানক। (কোনও বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক কিশোর-কিশোরীদের চুম্বন করার ক্রাইপি পাপারাজ্জি-স্টাইলের শট পোস্ট করা উচিত নয় !!! এটি ঠিক … ভুল !!!)
“গসিপ গার্ল” রিবুটটি মূলটির মতোই বিতর্ক এবং নাটককে আলোড়িত করার চেষ্টা করেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত, এটি তার মিশনে ব্যর্থ হয়েছিল, যতই বিশ্বাসঘাতকতা এবং অকার্যকর শোর্নাররা প্রাচীরের দিকে ছুঁড়েছিল। তো, কেন এটি ভাল ছিল না? এটিও ছিল – এবং এই শব্দটি এখানে উদ্ভট মনে হচ্ছে, তবে আমার সাথে সহ্য করুন – নৈতিক।