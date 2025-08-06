কেন এই ইউনিভার্সাল ট্র্যাভেল চার্জারটি আমার ব্যাকপ্যাকটিতে একটি জায়গা অর্জন করেছে – বিশেষত এর দামে

ঘূর্ণায়মান স্কোয়ার পোর্টেবল পকেট ট্র্যাভেল অ্যাডাপ্টার
জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- রোলিং স্কয়ারের ইউনিভার্সাল ট্র্যাভেল অ্যাডাপ্টারটি এখন অ্যামাজনে 30 ডলারে উপলব্ধ।
- এটি দুটি সংস্করণ সহ আমি পরীক্ষা করেছি সবচেয়ে কমপ্যাক্ট ট্র্যাভেল অ্যাডাপ্টার: কেবলমাত্র ইউএসবি-সি এবং ইউএসবি-সি এবং ইউএসবি-এ।
- ইউএসবি-সি পোর্ট সহ সংস্করণে পাওয়ার আউটপুট কম রয়েছে।
আমি ইউনিভার্সাল ট্র্যাভেল চার্জারগুলির একটি বড় অনুরাগী যা আমি যে কোনও পাওয়ার আউটলেটের মুখোমুখি হতে পারি তার মধ্যে বিভক্ত হতে পারে। তবে আমি যাদের সাথে ভ্রমণ করেছি তাদের বেশিরভাগই বেশ বড় এবং ভারী। নিশ্চিত যে তারা আমার ম্যাকবুক প্রো-এর মতো প্রচুর শক্তি চাপতে এবং পাওয়ার-ক্ষুধার্ত ডিভাইসগুলি পরিচালনা করতে পারে তবে আমি যদি আমার সাথে আমার ফোনটি পেয়ে থাকি তবে তারা ওভারকিল।
এই কারণেই আমি পরীক্ষা করছি ঘূর্ণায়মান স্কোয়ারের পকেট ট্র্যাভেল চার্জারএকটি ক্ষুদ্র চার্জার যা বিশ্বব্যাপী পাওয়ার আউটলেট সামঞ্জস্যতার জন্য অনুমতি দেয়।
আসলে, আমি তাদের দুটি পরীক্ষা করছি। রোলিং স্কোয়ার পকেট ট্র্যাভেল চার্জারটি দুটি সংস্করণে আসে: একটি একক ইউএসবি-সি আউটপুট সহ একটি 30W ইউনিট, এবং অন্যটি একটি ইউএসবি-সি এবং একটি ইউএসবি-এ পোর্ট থেকে 20W আউটপুট সহ।
হ্যাঁ, রোলিং স্কয়ার একই ডিভাইসের দুটি সংস্করণ তৈরি করেছে। ইউএসবি-সি পোর্টের সাথে একটি 30 ডাব্লু ইউনিট, স্মার্টফোনের সাথে ভ্রমণকারী কারও জন্য উপযুক্ত, এবং সেখানে একটি 20W ইউনিট রয়েছে যা ইউএসবি-সি পোর্টের পাশাপাশি একটি উত্তরাধিকারী ইউএসবি-এ পোর্ট (25 ডাব্লু সর্বোচ্চ একা ইউএসবি-সি পোর্ট ব্যবহার করার সময়, ইউএসবি-এ পোর্টের জন্য 20W এবং উভয় ব্যবহার করে 15W) রয়েছে।
30W একক পোর্ট চার্জারটি তার দুটি-পোর্ট অংশের তুলনায় কিছুটা ছোট এবং কিছুটা ভারী, তবে পকেটে পিছলে যাওয়ার সময় উভয়ই বেশ অদৃশ্য হয়ে যায়।
ব্যবসায়ের শেষ – হোস্ট পাওয়ার আউটলেটে প্লাগ করে এমন বিট – উভয়ের জন্য একই। এগুলিতে আমাদের, ইইউ, অস্ট্রেলিয়ান এবং যুক্তরাজ্যের সকেটের অনুসারে প্রসারিত এবং প্রত্যাহার করা যেতে পারে এমন একটি প্রংয়ের একটি নির্বাচন রয়েছে, যা এই ক্ষুদ্র চার্জারগুলিকে বিশ্বব্যাপী 200 টিরও বেশি দেশে পাওয়া সকেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। আমি চার্জারগুলি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিভিন্ন সকেট দিয়ে পরীক্ষা করেছি এবং তারা ঠিকঠাক কাজ করেছে।
এবং ভয় করবেন না, চার্জারটি 50Hz এবং 60Hz এ 100V থেকে 250V পর্যন্ত ভোল্টেজগুলি পরিচালনা করতে পারে।
চার্জারের উভয় সংস্করণ কমপ্যাক্ট, তবুও ভ্রমণের কঠোরতা সহ্য করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। আমি বেশ কয়েকটি ট্রিপে আমার ব্যবহার করেছি এবং ব্যাগ এবং স্যুটকেসগুলিতে ছুঁড়ে দেওয়ার পরেও তারা উভয়ই নির্দোষভাবে কাজ করেছে। এবং কথা বললে, তারা আপনার বোঝায় প্রায় কোনও ওজন যুক্ত করে না।
আপনি কোনটি বেছে নিচ্ছেন? আপনি যদি ইউএসবি-সি-এর সাথে সর্বাত্মক হন তবে 30W চার্জারটিতে যান তবে আপনার যদি উত্তরাধিকারী ডিভাইস থাকে তবে আপনাকে কম পাওয়ার আউটপুট দিয়ে করতে হবে।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
উভয় চার্জারের দাম 30 ডলার, তাদের প্রতিযোগিতামূলকভাবে দামের তৈরি করে। দ্য 30 ডাব্লু ইউনিট হ’ল আমি যা যাবযদি না আপনি একটি একটি ইউএসবি-এ পোর্টের প্রয়োজন টিপুন।
তবে, আপনি যদি এমন কেউ হন যে একজন শক্তিশালী ইউনিভার্সাল ট্র্যাভেল চার্জারকে শক্তি দিতে চান তবে আমি সেগুলির কয়েকটিও কভার করেছি। আমার যদি আরও শক্তির প্রয়োজন হয় তবে আমি আমার সাথে আমার একটি টেসান ট্র্যাভেল চার্জার নিয়ে যাই, অন্য একটি আইটেম যা আমাকে হতাশ করে না।