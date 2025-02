কেন এই historic তিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ? এবং কেন ইরান -সেন্টারড? এবং কেন এই ভ্রমণের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ?

অনলাইনে সংবাদ সংস্থা অনুসারে, আল জাজিরা নিউজ নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট ভ্রমণের একটি প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন: রবিবার মেরিল্যান্ডের অ্যান্ড্রুজ এয়ার বেসে নেতানিয়াহুর আগমনের সময়, আমাদের এবং ইস্রায়েলি পতাকা বহনকারী প্রবীণ ইস্রায়েলি কর্মকর্তা এবং সামরিক অনুষ্ঠানগুলি তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই অঞ্চলের জন্য গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবং ইস্রায়েলি পরিকল্পনা সহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কূটনৈতিক ভ্রমণ করছেন। ভ্রমণের সময় নেতানিয়াহু ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর সরকারের অন্যান্য সদস্যসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন।

নেতানিয়াহুর সাথে কে দেখা করবে এবং এজেন্ডা কী?

সোমবার, ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটনের মধ্য প্রাচ্যের নীতিমালার দায়িত্বে থাকা নতুন ব্যক্তি স্টিভ উইটকভের সাথে বৈঠক করবেন। ভিটকভ গাজা যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তি, যা জানুয়ারিতে বাস্তবায়িত হয়েছিল, এটি ছিল ব্যাপক সহযোগিতার ফলাফল যা কাতারের মতো দেশগুলিও সম্মানিত করেছিল। বৈঠকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গাজা এবং ইস্রায়েলের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলিতে শান্তি প্রক্রিয়া দেয় এমন বিশেষ গুরুত্ব দেখায়।

ট্রাম্প এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক

ভিটকভের সাথে দেখা করার একদিন পরে নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে যাবেন। মঙ্গলবার বিকেলে পরিকল্পনা করা এই বৈঠকটি মধ্য প্রাচ্যের সুরক্ষা এবং কৌশলগত বিষয়গুলির মূল কেন্দ্রবিন্দু, বিশেষত গাজার পরিস্থিতি এবং ইস্রায়েলি -প্যালেস্তিনি সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয়গুলি। বৈঠকটি মার্কিন -ইস্রায়েলি আঞ্চলিক নীতিগুলিতে বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে।

মার্কিন সামরিক আধিকারিক এবং কংগ্রেস সদস্যদের সাথে বৈঠক

বুধবার নেতানিয়াহু মার্কিন সামরিক নেতাদের সাথে দেখা করতে পেন্টাগনে যাবেন। এই সভাগুলি সাধারণত দু’দেশের মধ্যে সুরক্ষা সম্পর্ক এবং সামরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে। At these meetings, issues such as Israeli border security, cooperation in the fields of defense, and possible threats by Iran and other militias may be raised.

বৃহস্পতিবার ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের সাথে বৈঠক করবেন। These meetings are important to strengthen bilateral relations and examine US support for Israel in various fields, including security, economic and political. Meeting with congressional members is usually an opportunity for Netanyahu to express its views on regional and global issues and to attract more US support for Israel.

এই সভাগুলির গুরুত্ব

নেতানিয়াহু ও ইস্রায়েলের কাছে এই ভ্রমণটি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। His meetings with US officials, especially President Trump, could have a huge impact on US Middle East policies and pave the way for new changes or developments in Israeli relations with other international countries and institutions. এছাড়াও, এই সভাগুলি আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক হুমকির বিরুদ্ধে ইস্রায়েলি কৌশলগুলিকে শক্তিশালী বা সংশোধন করতে সহায়তা করতে পারে।

কেন এই ভ্রমণের সময়টি গুরুত্বপূর্ণ?

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরের সময়টি বিশেষ গুরুত্ব দেয় কারণ এটি গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইস্রায়েল, হামাস এবং মধ্যস্থতা দেশগুলির মধ্যে প্রত্যাশিত আলোচনার সাথে সাথে একই সময়ে। এই সিঙ্ক্রোনাইজেশন আলোচনার প্রক্রিয়া এবং এই চুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন যে তিনি শীঘ্রই সংঘর্ষে ফিরে আসতে চান এবং সিরিয়া এবং লেবাননের কিছু অংশের সামরিক দখল বজায় রাখার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।

তাঁর সরকারের অন্যতম অধিকারী মন্ত্রীর পদত্যাগের পরে, নেতানিয়াহু রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রয়েছেন যাতে তার জোট বিস্তৃত সামরিক হামলা সহ এই অঞ্চলে ইস্রায়েলি সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। এই অঞ্চলে, ওয়াশিংটনের নেতানিয়াহুর সাথে কথা বলার পরে, তিনি কাতার এবং মিশরীয় মধ্যস্থতাকারীদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

ট্রাম্পের আগমনের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, হোয়াইট হাউসে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখার জন্য আমন্ত্রিত প্রথম বিদেশী কর্মকর্তা হয়েছেন।

এই সভাগুলি কানাডা, মেক্সিকো এবং চীনের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের শুল্ক সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের সাথে মিলে যায়, যা মঙ্গলবার বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি বড় ব্যবসায়িক অংশীদারদের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাপনার ঘোষণার সাথে সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ইইউর মুখোমুখি হওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্লক 2 সতর্ক করেছে যে এটি লক্ষ্যযুক্ত হলে এটি প্রতিক্রিয়া জানাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছিলেন যে গাজা যুদ্ধের জন্য ইস্রায়েলের লক্ষ্যে তাঁর সফর সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে।

নেতানিয়াহু বর্তমানে ইস্রায়েল গাজা যুদ্ধের জন্য যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েছে তার দিকে মনোনিবেশ করছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বৈঠকে এই লক্ষ্যগুলি মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে মূলত ইস্রায়েলের সুরক্ষা রক্ষা করা এবং গাজায় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। In addition, Netanyahu is likely to examine regional and international developments, especially in relation to global support for Israel and international pressures. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলি সহ বিভিন্ন দেশের সাথে ইস্রায়েলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে হামাসের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন এবং গাজায় সমস্ত বন্দীদের স্বাধীনতা। ইস্রায়েলি নেতা “ইরানের সমস্ত উপাদানগুলিতে ইরানের অক্ষের মুখোমুখি হওয়া” জোর দিয়েছেন। এটি তেহরানের “অক্ষের অক্ষ” এর একটি উল্লেখ।

আল -জাজিরা নেতানিয়াহুকে উদ্ধৃত করে বলেছে: ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েল কেবল গাজার জন্য হুমকি নয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাধারণভাবে ইরান এবং এর সহযোগীদের হুমকিরও ইচ্ছা করে। চ্যালেঞ্জ জানাতে।

আল -জাজিরা দাবি করেছেন: এই “ইরানি অক্ষ” এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ইস্রায়েলের এই অঞ্চলে ইরানের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে।। Iran, especially through financial, military and educational support, helps groups such as Hezbollah in Lebanon, Hamas and Islamic Jihad in Gaza, and militant forces in Iraq and Syria. এই এইডস ইস্রায়েলি সুরক্ষা এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলির জন্য প্রচুর হুমকি তৈরি করেছে।

Meanwhile, Hamas seems to have quickly regained control of Gaza, insisting that if the Israeli side does not fulfill its obligations and ends the military occupation of the area, in the second phase. মুক্তি দেওয়া হবে না।

নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে যুদ্ধের সময় ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগুলি মধ্য প্রাচ্যের মুখ বদলেছে এবং “মানচিত্রটিকে আরও এবং আরও উন্নত করার” উদ্দেশ্য করেছিল।

তিনি এই অঞ্চলের আরব দেশগুলির সাথে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার চেষ্টাও করেছেন, ট্রাম্প যুদ্ধ এবং ট্রাম্পের কর্মসূচির ধ্বংসাত্মকতা সত্ত্বেও মিশর ও জর্ডানের উপর কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ করার জন্য গাজার “পরিষ্কার” করার জন্য। কায়রো এবং আম্মান সরকার উভয়ই ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্পের সম্পর্ক কীভাবে বিকশিত হয়েছে?

The two leaders had a strong unity in the first period of Trump, when Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel and transferred the US embassy there. ট্রাম্প দখলকৃত গোলান হাইটসকে নিয়ে ইস্রায়েলের শাসনকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং আব্রাহামের চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন – এটি একটি চুক্তি যা সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইনের সাথে ইস্রায়েলি সম্পর্কের নির্দেশ দেয়।

তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জো বিডেনের জয়ের পরে নেতানিয়াহু তাকে দ্রুত অভিনন্দন জানিয়েছেন, অন্য অনেক ঘনিষ্ঠ মিত্র ট্রাম্পের বিপরীতে যারা নির্বাচনে প্রতারণার বিষয়ে সন্দেহ করেছিলেন বা অজ্ঞান দাবি করেছেন। জানা গেছে যে ট্রাম্প পরবর্তীকালে নেতানিয়াহু দ্বারা বিরক্ত হয়েছিলেন এবং দুজনের মধ্যে খুব কম যোগাযোগ ছিল।

তবে গাজা যুদ্ধ কীভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে ট্রাম্পের মাঝে মাঝে সমালোচনা সত্ত্বেও, বছরের প্রথম দিকে নেতৃবৃন্দ অধিকার -দাবী সরকারের সাথে নেতানিয়াহুর ক্ষমতায় ফিরে যাওয়ার পরে তাদের সম্পর্কের ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে ট্রাম্প তাকে বিশ্লেষণের পরপরই তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন “ইস্রায়েলি -আমেরিকান unity ক্যের ক্ষমতার প্রমাণ” এবং “আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব শক্তি”।

বিক্ষোভ হবে?

In his last visit to Washington, Netanyahu faced a lot of protests last year, while US lawmakers broke the record of repeated encouragement in his speech at Congress. প্রতিবাদ এবং দৃ iction ় বিশ্বাস।

নেতানিয়াহুর আগের সফরের অনুরূপ, কিছু গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতারা গাজায়, ১,7০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর পরেও ইস্রায়েলের পক্ষে মার্কিন -প্রদত্ত সহায়তার বিষয়ে তাদের সমালোচনা প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, একটি গণমাধ্যম অফিস জানিয়েছে। এই অঞ্চলে সরকার। গত বছর পশ্চিম তীর এবং লেবাননে ইস্রায়েলি হামলায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। ইস্রায়েল লেবানন এবং সিরিয়ার কিছু অংশ দখল করে চলেছে।

অনুবাদ করেছেন: জোহরেহর নোরজপুর

