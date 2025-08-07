You are Here
কেন একটি ডকসাইড স্বাস্থ্য ক্লিনিক এনএইচএস যত্নের ভবিষ্যত হতে পারে
News

কেন একটি ডকসাইড স্বাস্থ্য ক্লিনিক এনএইচএস যত্নের ভবিষ্যত হতে পারে

বিবিসি টম পার্কার সরাসরি ক্যামেরায় ঘুরে দেখছেন। তিনি বন্দরে তার ফিশিং বোটে দাঁড়িয়ে একটি কালো টি-শার্ট এবং একটি কালো প্লাস্টিকের লাইফ জ্যাকেট পরেছেন। তার পিছনে ব্রিক্সহ্যাম হারবার রয়েছে, বন্দরে মাছ ধরার নৌকা রয়েছে। বিবিসি

টম পার্কার (৩,) ডিভন উপকূল থেকে তিন মাইল দূরে একটি মাছ ধরার দুর্ঘটনায় তার পা ভেঙেছিলেন

টম পার্কার ডিভন উপকূল থেকে তিন মাইল (৪.৮ কিলোমিটার) একা একা কাজ করছিলেন যখন তার ফিশিং বোটটি একটি wave েউ আঘাত করে এবং একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

“আমি একটি দড়ি টানছিলাম এবং আমি পিছলে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম,” সে বলে। “আমার গোড়ালিতে আমার সত্যিই খুব খারাপ ব্যথা হয়েছিল। এত কিছু, আমি মেঝে থেকে উঠতে পারিনি।”

সে সময় এটি জানত না, তবে টম (৩ 37) তার ফাইবুলা ভেঙে ফেলেছিল এবং তার গোড়ালি লিগামেন্টগুলিকে খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।

তিনি কোনওভাবে তার ফিশিং গিয়ারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে প্যাচ করার জন্য এটি তৈরি করেছিলেন, তবে দুর্ঘটনার কয়েক মাস পরে তার ক্ষতটি সঠিকভাবে নিরাময় করবে না।

ব্রিক্সহামের কুইসাইডে একটি উদ্ভাবনী ক্লিনিকে উঠার পরেই তাকে শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিকগুলিতে রাখা হয়েছিল এবং তাকে জানানো হয়েছিল যে তাকে দ্বিতীয় অপারেশন দরকার।

“সেই পরিষেবা ব্যতীত আমি সম্ভবত আমার পা সেপটিক ঘুরিয়ে শেষ করতে পারতাম এবং এর পরে কী ঘটত তা আমি খুব বেশি নিশ্চিত নই,” তিনি বলেছেন।

10 বছরের পরিকল্পনার অধীনে, গত মাসে প্রকাশিতস্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলেছিলেন যে ইংল্যান্ডের এনএইচএসকে হাসপাতাল থেকে কমিউনিটি কেয়ার পর্যন্ত দূরে এবং অসুস্থতার চিকিত্সা করা থেকে দূরে এটিকে প্রথমে প্রতিরোধ করার জন্য একটি মৌলিক স্থানান্তরিত হওয়া দরকার।

ইতিমধ্যে সারা দেশে কর্মে সেই পদ্ধতির ছোট আকারের উদাহরণ রয়েছে।

সুতরাং আমরা ব্রিক্সহ্যাম মডেল থেকে কী শিখতে পারি এবং আরও লক্ষ লক্ষ এনএইচএস রোগীদের চিকিত্সার জন্য কীভাবে লক্ষ্যযুক্ত, স্থানীয় যত্নের ধারণাটি বাড়ানো যেতে পারে?

ব্রিক্সহাম ট্রলার এজেন্টের অফিসে জেলেদের স্বাস্থ্য ক্লিনিকের প্রবেশদ্বারটি দেখানো একটি বিস্তৃত শট। ঘরে একটি টেবিলের সামনে দুটি রিসেপশনিস্ট রয়েছে যা অস্থায়ী নীল পর্দা দ্বারা বিভক্ত। একজন ডাক্তার মধ্য কিউবিক্যালে একজন রোগীর সাথে কথা বলছেন। একটি অস্থায়ী সাইন জিপি অ্যাক্সেস, রক্তচাপের চেক এবং ত্বকের ক্যান্সার চেক সহ অফারে বিভিন্ন পরিষেবা তালিকাভুক্ত করে।

ব্রিক্সহ্যামের জেলেদের স্বাস্থ্য ক্লিনিকটি 2019 সাল থেকে যুক্তরাজ্য জুড়ে ফিশিং পোর্টগুলিতে স্থাপন করা 79 টি সিফিট ক্লিনিকগুলির মধ্যে একটি

একটি পরিষ্কার গ্রীষ্মের সকালে ব্রিক্সহ্যাম হারবারের ট্রলার এজেন্টের অফিসগুলিতে একটি অতিরিক্ত ঘর দ্রুত একটি অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্লিনিকে রূপান্তরিত হচ্ছে।

স্থানটি বিভক্ত করার জন্য নীল স্ক্রিনগুলি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়: সামনের দিকে একটি অস্থায়ী সংবর্ধনা এবং তারপরে দুটি জিপিএসে ক্র্যাম করার জন্য পর্যাপ্ত ঘর, একজন ফার্মাসিস্ট, একজন ফিজিওথেরাপিস্ট, দু’জন নার্স এবং প্রস্টেট ক্যান্সার পরীক্ষার আয়োজনকারী কেউ।

বন্দর কর্মীদের একটি স্থির রেখা আসছে, পাশের ফিশ মার্কেটের ক্রেতারা থেকে শুরু করে বন্দরের ট্রলার থেকে ক্রুদের কাছে।

“নৌকাগুলির অধিনায়ক এবং পুরো ফিশিং সম্প্রদায়ের এখন আমাদের কোথায় পাওয়া যায় তা ঠিক জানেন,” স্থানীয় এনএইচএস জিপি ডাঃ জেমস গুনিং বলেছেন, সেদিন ক্লিনিকের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় এনএইচএস জিপি।

“তারা এমন একটি সম্প্রদায় যা স্বাস্থ্যের বৈষম্যের সাথে খাপ খায়, যেখানে কোনও জনসংখ্যা হয় অ্যাক্সেস করতে পারে না, বা অ্যাক্সেসের জন্য সংগ্রাম করতে পারে না, সাধারণ এনএইচএস পরিষেবাগুলি” “

ক্লিনিক কর্মীরা খুব ভোরে শুরু করে, ডকগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়ানো এবং নিখরচায় স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং এবং ফিজিওর প্রতিশ্রুতি নিয়ে নৌকা থেকে বেরিয়ে আসা কর্মীদের কোক্সিং করে।

“জেলেদের নয় থেকে পাঁচটি চাকরি নেই, তাদের মধ্যাহ্নভোজন নেই যেখানে তারা কেবল তাদের ফিশিং বোট এবং জিপি-র অফিসে পপ করতে পারে এবং তাই আমরা তাদের কাছে এই পরিষেবাগুলি গ্রহণ করা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ,” স্যান্ড্রা ওয়েলচ, দ্য সিফারারস হাসপাতাল সোসাইটির প্রধান নির্বাহী স্যান্ড্রা ওয়েলচ বলেছেন, যা ফিশারম্যানের মিশনের আরও একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এই উদ্যোগটি চালায়।

একটি পপ-আপ সিফিট ক্লিনিক ব্রিক্সহ্যামে এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফোকস্টোন, পিটারহেড এবং কিরকিল সহ যুক্তরাজ্য জুড়ে একই সাইটগুলিতে প্রতি তিন মাস অন্তর এবং একই সাইটে কাজ করে।

কিছু পরিষেবাগুলি প্রসারিত হতে শুরু করেছে এবং এখন ত্বকের ক্যান্সার চেক, মোবাইল ডেন্টাল পরিষেবা এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।

এনএইচএস জিপি ডাঃ জেমস গুনিং ব্রিক্সহামের অস্থায়ী জেলেদের স্বাস্থ্য ক্লিনিকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি একটি এনএইচএস টি-শার্ট পরেছেন এবং তার ঘাড়ে একটি স্টেথোস্কোপ রয়েছে। তার পিছনে একজন অভ্যর্থনাবিদ তার কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং রোগীদের ক্লিনিকে বুকিং করছেন যারা স্বাস্থ্য চেকের জন্য উঠে আসে।

ব্রিক্সহ্যামের স্থানীয় জিপি ডাঃ জেমস গুনিং, ডাক্তার, নার্স এবং ফিজিওথেরাপিস্টদের একটি দল সহ বন্দরে জেলেদের স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা করেন

এর দশ বছরের পরিকল্পনায় এনএইচএস স্বীকার করে যে যারা উপকূলীয় ও গ্রামাঞ্চলে বাস করেন তারা স্বাস্থ্যের আরও খারাপ ফলাফলের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং আরও কম বয়সী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সমুদ্র উপকূল এবং উপকূলীয় শহরগুলিতে প্রায়শই আরও জটিল স্বাস্থ্যের প্রয়োজনের সাথে বয়স্ক জনসংখ্যা থাকে, তবে একই সাথে স্থানীয় এনএইচএস পরিষেবাগুলি নিয়োগের সমস্যায় ভুগতে পারে, যেখানে কর্মীদের ফাঁকগুলি যেখানে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে রেখে যায়।

বিবিসি কর্তৃক হাসপাতালের পরিসংখ্যানগুলির বিশ্লেষণে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে উপকূলীয় সম্প্রদায়ের চিকিত্সা করা ইংল্যান্ডের এনএইচএস ট্রাস্টগুলি অস্ত্রোপচারের মতো অগ্রিম বুকিং করা জরুরি যত্ন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট উভয়ের জন্য গড় অপেক্ষার সময়ের চেয়ে বেশি থাকে।

এনএইচএসের মনিব এবং ওয়েস্টমিনস্টার সরকারের মতে এই উত্তরটি সেই ব্যয়বহুল হাসপাতালগুলির মধ্যে যতটা সম্ভব চিকিত্সা স্থানান্তরিত করবে।

10 বছরের পরিকল্পনার অধীনে ইংল্যান্ড জুড়ে 300 টি আশেপাশের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক খোলা হবেসর্বনিম্ন স্বাস্থ্যকর আয়ু সহ অঞ্চলগুলিতে শুরু করা।

সাইটগুলি, যা শেষ পর্যন্ত দিনে 12 ঘন্টা খোলা উচিত, সপ্তাহে ছয় দিন, জিপিএস, নার্স, সামাজিক যত্ন কর্মী, ফার্মাসিস্ট, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য চিকিত্সকদের মিশ্রণ দ্বারা কর্মী করা হবে।

ব্রিক্সহাম জেলেদের ক্লিনিকের মতো বড় ধারণাটি হ’ল স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও ভাল টেইলার্স স্বাস্থ্যসেবা, এবং লোকদের প্রথম স্থানে অসুস্থ হওয়া বন্ধ করার জন্য আরও বেশি চেক এবং পরীক্ষার প্রস্তাব দেওয়া।

এর বেশিরভাগই খুব পরিচিত বোধ করতে পারে।

অনুরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা 2019, 2015 সালে এবং এমনকি 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে ব্লেয়ার সরকার ফিরে এসেছিল।

হেলথ ফাউন্ডেশন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের জিপি এবং সিনিয়র পলিসি ফেলো লুইসা পেটিগ্রু বলেছেন, “সঠিক লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও যারা সত্যই বিতরণ করেননি তাদের মধ্যে কেউই নয়।”

“হাসপাতালের বাইরে এবং কমিউনিটি সার্ভিসে অর্থ সরিয়ে নেওয়া করা শক্ত। আপনার অগ্রিম বিনিয়োগের প্রয়োজন এবং ফলাফলগুলি পাঁচ বা 10 বছরের জন্য কিছু ক্ষেত্রে বেশি সময় ধরে দৃশ্যমান হতে পারে না।”

হেলথ কেয়ার ইউনিয়নগুলি আরও প্রশ্ন করেছে যে কীভাবে নতুন কেন্দ্রগুলি কর্মী করা হবে, বলেছে যে “ডাক্তারদের” দাবা বোর্ডের টুকরোগুলির মতো চারপাশে স্থানান্তরিত করা উচিত নয় বা আরও কঠোর পরিশ্রম করার জন্য তৈরি করা উচিত নয় “।

রব কুন্টার, 66 বছর বয়সী, বসে আছে এবং ফ্রেমের ডানদিকে ক্যামেরা বন্ধ করে দিচ্ছেন। তিনি বন্দরের একটি বেঞ্চে বসে তাঁর পিছনে মাছ ধরার নৌকা নিয়ে বসে আছেন। তার সাদা চুল এবং একটি সাদা দাড়ি রয়েছে এবং এটি একটি ধূসর এবং সাদা পোলো টি-শার্ট পরে আছে।

ব্রিক্সহ্যামের জেলেদের ক্লিনিকে রক্ত পরীক্ষা দেওয়ার পরে প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে 66 66 বছর বয়সী রব কুন্টারকে প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত করা হয়েছিল

ব্রিক্সহ্যামে কর্মরত চিকিত্সকরা যদিও তাদের স্থানীয়, প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির বিষয়ে নিশ্চিত যে কেবল ফিশিং সম্প্রদায়কেই নয়, বৃহত্তর স্বাস্থ্যসেবাকেও উপকৃত করতে পারে।

“আমরা নতুন ডায়াবেটিস রোগীদের সন্ধান করতে পেরেছি যারা অন্যথায় আরও গুরুতর রোগের বিকাশ করতে পারে,” ডাঃ গুনিং বলেছেন।

“আমরা অন্যকে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এবং উচ্চ রক্তচাপযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে বেছে নিয়েছি। সুতরাং আমরা অবশ্যই আশা করব যে আমরা আরও ব্যয়বহুল অসুস্থতা বিকাশ থেকে রোধ করতে পারি।”

এই বছর ফিশ মার্কেট থেকে অবসর গ্রহণকারী রব কুন্টার কেবল প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য তার রেডিয়াম চিকিত্সা শেষ করছেন।

এই রোগের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে এমন 66 66 বছর বয়সী এই ক্লিনিকের কর্মীদের রক্ত পরীক্ষা করতে রাজি করার পরে নির্ণয় করা হয়েছিল।

“আমাকে সত্যিই গবসেম্যাক করা হয়েছিল কারণ আমার মনে হয় নি যে আমার সাথে কোনও ভুল আছে,” তিনি বলেছেন।

“আমি যদি কখনও চেকগুলির জন্য যাই না, তবে আমি মনে করি না যে আমি আজ এখানে থাকব। সুতরাং তাদের পক্ষে কায়ে নেমে আসা সত্যিকারের দেবদেবতা ছিল।”



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts