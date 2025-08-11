কেন একে ব্লিচ বলা হয়? অ্যানিমের অস্বাভাবিক শিরোনাম ব্যাখ্যা করা হয়েছে

আমরা লিঙ্কগুলি থেকে তৈরি ক্রয় কমিশন পেতে পারি।
টাইট কুবোর মঙ্গা “ব্লিচ” প্রায়শই আইচিরো ওডার “ওয়ান পিস” এবং মাসাশি কিশিমোটোর “নারুটো” এর পাশাপাশি তার ম্যাগাজিনের প্রকাশক সাপ্তাহিক শোনেন জাম্পের একটি “বিগ থ্রি” হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তিনটির একটি সাধারণ কারণে সেই নাম রয়েছে: 2000 এর দশকে তারা ছিল তিনটি জনপ্রিয় “ব্যাটাল শোনেন” মঙ্গা/এনিমে সিরিজ। অনেক এনিমে ভক্তদের জন্য (অভিনেতা মাইকেল বি জর্ডানের মতো) তারা বিশাল টাচস্টোন রয়ে গেছে।
“ওয়ান পিস” এর শিরোনাম রয়েছে কারণ এর জলদস্যু নায়ক বানর ডি লফি এবং তার ক্রুরা দ্য ওয়ান পিস নামে একটি ধন সন্ধান করছে। “নারুটো” এর নায়ক নারুটো উজুমাকির নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে, একজন তরুণ এতিম এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিনজা একটি শিয়াল রাক্ষসকে বন্ধন করেছিলেন। তবে “ব্লিচ”? সেই শিরোনামটি অনেক কম স্বজ্ঞাত।
কাল্পনিক জগতে সেট করা অন্য দুটি সিরিজের বিপরীতে, “ব্লিচ” বাস্তব জগতের একটি অতিপ্রাকৃত মোড়কে স্থান দেয়। জাপানি কিশোর ইচিগো কুরোসাকির দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তার সমবয়সীদের থেকে আলাদা। এক, তিনি স্ট্রবেরি স্বর্ণকেশী চুল পেয়েছেন (কমলা হিসাবে রঙিন)। দুই, তিনি ভূতের সাথে দেখতে এবং কথা বলতে পারেন। ইচিগোর জীবন চিরতরে পরিবর্তিত হয় যখন একজন দুর্বৃত্ত আত্মা একটি ফাঁকা বলে অভিহিত করে তার পরিবারকে আক্রমণ করে, এই মুহুর্তে তারা রুকিয়া কুচিকি, একটি শিনিগামি (জাপানি ডেথ স্পিরিট, ইংরেজিতে “সোল রিপার” হিসাবে অনুবাদ) দ্বারা রক্ষা পেয়েছিল।
রুকিয়া ফাঁকা লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে আহত হয়েছে, তাই তিনি তার ক্ষমতাগুলি (“জ্যানপাকুট” নামে একটি যাদুকরী তরোয়াল দিয়ে মূর্ত) ইচিগোতে স্থানান্তরিত করেন। তিনি নিরাময় করার সময়, তাকে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং সোল রিপার হিসাবে তার নতুন ডাবল লাইফের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। “ব্লিচ” যেমন চলছে, এটি শিনিগামির নেটিভ সোল সোসাইটির মতো বিভিন্ন অঞ্চল অনুসন্ধান করে, যখন ডুয়েলের পক্ষে ভূত শিকার থেকে দূরে সরে যায়।
সুতরাং, শিনিগামি তরোয়াল মারামারি সম্পর্কে এই গল্পটি কী রাসায়নিক পরিষ্কার করার সাথে সম্পর্কযুক্ত? কেন “ব্লিচ?” ভক্তরা এবং নতুন পাঠকরা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে থাকেন, তবে উত্তরটি এনিমে ইনসাইডার ম্যাগাজিনের কুবোর সাথে ২০০৮ সালের একটি সাক্ষাত্কারে অবস্থিত।
“ব্লিচ” মঙ্গার শিরোনামের জন্য কুবোর প্রথম ধারণা ছিল না, তবে এটি চরিত্রগুলির পোশাককে বোঝায়। ইচিগো সহ সোল রিপার্স, সমস্ত কালো এবং সাদা কিমোনোস পরিধান করে তবে “কালো” এবং “সাদা” শিরোনাম হিসাবে খুব “সরল” এবং “সোজা” হবে। কুবো ব্যাখ্যা করেছিলেন, “যদি আপনি ‘ব্লিচ’ রাখেন তবে কেউ এটিকে সাদা রঙের সাথে যুক্ত করতে পারেন So সুতরাং, এভাবেই ‘ব্লিচ’ এসেছিল,” কুবো ব্যাখ্যা করেছিলেন।