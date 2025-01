কেন এনবিসি সুপারস্টোর বাতিল করেছে

শেষ পর্যন্ত, আমেরিকা ফেরেরা — এবং, সম্প্রসারণ করে, অ্যামি সোসা — “সুপারস্টোর”-এর একেবারে শেষের দিকে ফিরে আসেন, যার মধ্যে “সমস্ত সেলস ফাইনাল” সব কিছু পূর্ণ বৃত্তে নিয়ে আসে। সেন্ট লুইস ক্লাউড 9 স্টোরের অনিশ্চিত ভবিষ্যত সমস্ত চরিত্রের উপর ভর করে, তারা শেষ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ার এবং নতুন সুযোগ সন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেয় কারণ স্টোরটি একটি অনলাইন পরিপূর্ণতা কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ডিনা যখন পূর্ণতা কেন্দ্রে কাজ করার জন্য পাঁচজন কর্মচারীকে বেছে নেয়, তখন গ্লেন এবং অ্যামি এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং গ্যারেট যখন ক্লাউড 9-এ তার উত্থান-পতন সম্পর্কে চিন্তা করে, তখন দর্শকদের একটি সহজ মন্টেজের সাথে আচরণ করা হয় যা ঘটেছিল ” সুপারস্টোর” সমাপ্তির ইভেন্টের পরে অক্ষর।

অ্যামি এবং জোনাহ, যাদের স্লো-বার্ন রোম্যান্স সিরিজের একটি বিশাল অংশ ছিল, তারা বিয়ে করে এবং একসাথে একটি সন্তানের জন্ম দেয় (যার সাথে জোনা স্থানীয় রাজনৈতিক অফিসের জন্য দৌড়াচ্ছেন এবং এমি প্রক্রিয়ায় কর্পোরেট আমেরিকাতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন), এবং দিনা এবং গ্যারেট, যার প্রেমের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট weirder, also get together; গ্লেন তার পারিবারিক হার্ডওয়্যারের দোকান স্টারগিস অ্যান্ড সন্স পুনরায় খুলেন এবং সেখানে তার সাথে কাজ করার জন্য মাতেও, শিয়েন এবং তার বিপথগামী স্বামী বো (জনি পেম্বারটন) কে নিয়োগ দেন। (দিনা এখনও কিছু সহকর্মীর সাথে পরিপূর্ণতা কেন্দ্রে কাজ করে)। এছাড়াও, এটি দেখা যাচ্ছে যে স্টোরের অদ্ভুত কর্মচারীদের একজন, ইলিয়াস নামে একজন ড্যানি গুরা অভিনয় করেছিলেন, সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন পা সর্বত্র রেখে যাচ্ছিলেন, তাই সেখানেই আছে।

“সুপারস্টোর” এখন হুলুতে স্ট্রিম করছে।