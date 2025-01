কেন এশিয়া আশা করতে পারে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি ট্রাম্প-পরবর্তী 2.0 সহ্য করবে

ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের সাথে ইন্দো-প্যাসিফিক দীর্ঘমেয়াদে আরও “অস্থির” ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে পারে, কারণ তার নীতিগুলি তার রাষ্ট্রপতিত্বের বাইরেও সহ্য করতে পারে এবং আঞ্চলিক জোট এবং প্রতিশ্রুতি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাদপসরণকে ত্বরান্বিত করবে, বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন।

সিঙ্গাপুরের এস. রাজারত্নম স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ দ্বারা আয়োজিত “Trump 2.0: US Policy Towards Southeast Asia and the World” শিরোনামের বৃহস্পতিবার সেমিনারে প্যানেলিস্টরা বলেছেন যে ট্রাম্পের “আমেরিকা ফার্স্ট” নীতিগুলি “দূরে যাচ্ছে না” এমনকি যদি তিনি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন।

“এই অঞ্চলের মিত্র এবং বন্ধুদের আগের চেয়ে আরও বেশি প্রস্তুত হওয়া দরকার যে আমেরিকা এমন একটি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে এই অঞ্চলে তার সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে, সম্ভবত জোটের সম্পর্কের প্রতি কম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে, এবং অবশ্যই একটি প্রত্যাশার প্রতি আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। মিত্র এবং বন্ধুরা আরও বেশি কিছু করে,” বলেছেন ন্যাশনাল ব্যুরো অফ এশিয়ান রিসার্চের সিনিয়র ফেলো বেটস গিল।

মিত্র এবং অংশীদাররা “আত্মরক্ষার জন্য আরও কিছু করবে এবং চীনকে ভারসাম্যহীন করার চেষ্টায় আমেরিকার সাথে যোগ দেবে” বলে আশা করা যেতে পারে, গিল যোগ করেছেন।

এই স্থানান্তরটি ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য আরও “অস্থির এবং অবশ্যই কম নিশ্চিত” ভবিষ্যতকে নির্দেশ করে, তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে এটি গত কয়েক দশকের গতিশীলতার থেকে “খুব আলাদা” হবে।

এশিয়ার প্রতি ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র নীতির জন্য ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের অর্থ কী হতে পারে, কীভাবে এটি তার প্রথম মেয়াদের থেকে ভিন্ন হতে পারে এবং এই অঞ্চলের জন্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে পাঁচ-সদস্যের প্যানেলের অংশ হিসেবে গিল বক্তব্য রাখেন।