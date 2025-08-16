কেন কলেজ ফুটবল প্লে অফ প্রস্তাবটি একটি ভয়াবহ ধারণা

কেউ এটির সাথে যা করার চেষ্টা করে তা বিবেচনা করেই, কলেজ ফুটবল প্লে অফে কেউ কখনও খুশি হয় না। বিগ টেন কনফারেন্সটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এটি অব্যাহত রয়েছে তা নিশ্চিত করে।
অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন শনিবার ইএসপিএন -এর পিট থ্যামেল থেকে, বিগ টেন আবার কলেজ ফুটবল প্লে অফকে আরও প্রসারিত করার ধারণাটি ভাসিয়ে দিচ্ছে, 12 টি দল থেকে 24 বা 28 টি দলের হয়ে গেছে।
প্রতি থমেল 28-টিম মডেলের প্রস্তাবিত ধারণাটি বিগ টেন এবং এসইসি সাতটি স্বয়ংক্রিয় বিড উভয়ই দেবে, যখন দুদক এবং বিগ 12 প্রতিটি পাঁচটি পাবে। নন-পাওয়ার কনফারেন্সের জন্য দুটি অটো বিড এবং আরও দুটি বৃহত্তর স্পটও থাকবে।
এই মুহুর্তে, এটি এখনও একটি ধারণার একটি প্রতিবেদন। এটি এখনও কোনও সরকারী প্রস্তাবও নয়।
এটি সেভাবে থাকা উচিত।
কলেজ ফুটবল প্লে অফ সিস্টেমটি নিখুঁত থেকে অনেক দূরে, এবং অবশ্যই এমন পরিবর্তন রয়েছে যা জাতীয় চ্যাম্পিয়নকে সন্ধানের প্রয়াসে তৈরি করা যেতে পারে। তবে প্রাইম গেমসে কেউ খেলা দেখতে চায় না এমন একগুচ্ছ মধ্যযুগীয় দল থাকা আসলে সমাধান নয়।
এই সম্পর্কে কেবল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য: এই ধারণার অধীনে, 8-5 মিশিগানের মতো দলগুলি এক বছর আগে প্লে অফ দল হত, কারণ ওলভারাইনরা বিগ টেনের সপ্তম স্থানের দল ছিল।
যদিও এটি একটি বড়-বড় স্কুল, ওলভারাইনস 2024 সালে বিশেষত দুর্দান্ত দল ছিল না, অবশ্যই জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগীর স্তরে নয়।
আরও খারাপ, এই প্রস্তাবটিতে মাঠে 9-4 লুইসভিলে এবং 8-5 বেলারের মতো দল থাকবে।
কে এর জন্য জিজ্ঞাসা করছে, সম্ভবত লুইসভিলে এবং বেলর ছাড়াও?
থ্যামেল থেকে আরও প্রস্তাব:
“২৮-টিম ফর্ম্যাটটি ক্যাম্পাসে ২০ টি প্লে অফ গেমস রাখবে, যা গত বছরের সিএফপি থেকে এর সাফল্য বাড়িয়ে তুলবে। সিএফপি কমিটি মাঠে বীজ বপন করবে এবং এট-লার্জ দলগুলি বেছে নেবে। বিগ টেন কমিশনার টনি পেটি বুধবার তাঁর সম্মেলন দ্বারা এই ধারণাটি চালিয়েছিলেন, সূত্র জানিয়েছে, এবং এটি অন্যরা ভাগ করে নেওয়া শুরু করেছে।”
ইয়াহুর রস ডেলেঞ্জার যে রিপোর্ট এখানে একাধিক 20-প্লাস-টিম আইডিয়া ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে যা সম্মেলন চ্যাম্পিয়নশিপ গেমগুলি নির্মূল করবে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই সমস্ত ধারণাগুলি এখনও তাদের শৈশবে খুব বেশি এবং এখনও ঘটনার কাছাকাছি নয়।
এ সম্পর্কে বিষয়টি হ’ল, একবার কলেজ ফুটবলের লোকেরা তাদের মস্তিষ্কে একটি ধারণা পেয়ে এবং এটি সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করে, সাধারণত তাদের এটি করা থেকে বিরত থাকে না। এটি সাধারণত এটি করতে কতক্ষণ সময় লাগে তা কেবল এটিই মাত্র। তাদের শক্তি আছে, তারা খেলা চালায় এবং তারা এটি জানে।
তারা একটি চার দলের প্লে অফ চেয়েছিল। তারা শেষ পর্যন্ত এটি পেয়েছে।
যখন এটি যথেষ্ট ভাল ছিল না এবং কাকে ছেড়ে গেছে সে সম্পর্কে লোকেরা পাগল করে তুলেছিল, তারা একটি 12-দলের প্লে অফ চেয়েছিল। তারা এটা পেয়েছে।
এখন যে এটি এখনও মানুষকে পাগল করে তুলছে কে কে করে এবং না পায়, তারা আরও দল জড়িত চায়। তারা শেষ পর্যন্ত এটি পাবে।
এমনকি যদি অন্য কেউ এটি চায় না।