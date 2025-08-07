কেন কানাডার ইতিমধ্যে মেক্সিকোয়ের সাথে আরও দৃ relationship ় সম্পর্ক নেই?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কানাডার বাণিজ্য আলোচনায় আবারও উত্তেজনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সাথে সাথে ট্রাম্প প্রশাসন “কনুই আপ” পদ্ধতির জন্য দোষারোপ করে, কানাডিয়ান কর্মকর্তারা তার নিকটতম প্রতিবেশী সহ মেক্সিকো সহ নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন।
মঙ্গলবার মেক্সিকো সিটি থেকে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী অনিতা আনন্দ জানিয়েছেন, জুনে, জুনে, আল্টা।
আনন্দমন্ত্রী ফ্রান্সোইস-ফিলিপ শ্যাম্পেনের সাথে একটি “দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক” তৈরির জন্য আনন্দ মেক্সিকান রাজধানীতে রয়েছেন।
তবে এই ট্রিপটি কিছু বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করতে উত্সাহিত করেছে যে এটি কেন তাড়াতাড়ি ঘটেনি। কার্নির বিদেশে প্রথম ভ্রমণ ছিল ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যে, যেখানে তিনি কেবল বাণিজ্যকে সম্প্রসারণ করেননি, পাশাপাশি সুরক্ষার সম্পর্কও নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং রাজা চার্লসকে সিংহাসনের বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
যদিও ফ্রান্স এবং ব্রিটেন মূল মিত্র, মেক্সিকো এই দুই দেশের চেয়ে বড় ব্যবসায়ের অংশীদার, কার্লেটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক লরা ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন।
ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, “কানাডার মেক্সিকোয়ের সাথে গুরুত্ব সহকারে জড়িত থাকতে historic তিহাসিক অনীহা রয়েছে।” “এবং যখন তারা একসাথে কাজ করার চেষ্টা করে তখন তাদের ব্যর্থ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে” “
ম্যাকডোনাল্ড যোগ করেছেন, আনন্দ এবং শ্যাম্পেনের পরিদর্শনটি এটি পরিবর্তনের ইচ্ছার ইঙ্গিত দেয়।
কোনও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নেই, শেইনবাউম বলেছেন
দু’জন প্রবীণ মন্ত্রী শেইনবাউমের সাথে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সাক্ষাত করেছিলেন এবং চ্যাম্পাগেন আলোচনার প্রশংসা করেছেন “বেশ অসাধারণ”, যে কেউ আশা করছেন যে তারা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি তৈরির বিষয়ে চলে যাবেন তাদের আশা বাড়ানো উচিত নয়।
বুধবার একটি সংবাদ সম্মেলনে শেইনবাউম বলেছিলেন যে কানাডিয়ানদের সাথে তার বৈঠকটি “খুব ভাল” ছিল, তবে পৃথক চুক্তির জন্য “কোনও প্রয়োজন নেই”। “আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোয়ের সাথে বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে,” শেইনবাউম বলেছিলেন।
আনন্দ এক্স বুধবার লিখেছেন যে তিনি এবং শ্যাম্পেন তাদের ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে মেক্সিকান ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে বৈঠক করছেন “নতুন সুযোগগুলি অন্বেষণ করতে এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে”।
ম্যাকডোনাল্ড বলেছিলেন, কানাডা এবং মেক্সিকো সম্পর্কের থামার প্রকৃতিটি কাটিয়ে উঠতে কাজ করবে।
তিনি বলেন, কানাডিয়ান ব্যবসায়গুলি মার্কিন অংশীদারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এতটাই অভ্যস্ত ছিল যে উদাহরণস্বরূপ, স্প্যানিশ শিখতে বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে কাজ করার খুব কম প্রচেষ্টা হয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, “আমি মনে করি না যে এটি একটি আধুনিক, বৈচিত্র্যময় অর্থনীতি হিসাবে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে এবং আমি মনে করি এটি স্বল্পদৃষ্টির এবং সাধারণভাবে বিশ্বের প্রতি আমাদের ধরণের colon পনিবেশিক মানসিকতার চিত্রিত করেছে,” ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন।
“মেক্সিকানরা একইভাবে কানাডা সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না এবং এটিকে একটি শীতল জায়গা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণ হিসাবে ভাবেন।”
ম্যাকডোনাল্ড মেক্সিকোয় শ্রম নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে মেক্সিকান ইউনিয়নগুলির সাথে অংশীদারিত্বের জন্য কানাডিয়ান ইউনিয়ন ইউনিফোরের একটি প্রকল্পের অংশ ছিলেন।
ম্যাকনডাল্ড বলেছেন, “কানাডার পক্ষে মেক্সিকোতে বৈষম্যের সমস্যার সমাধানের অংশ হিসাবে দেখা গুরুত্বপূর্ণ … এবং এটি কেবল স্বল্প বেতনের উত্পাদনের জন্য একটি সাইট হিসাবে দেখেনি কারণ এটি নাফটা এবং কুসমা হিসাবে নির্মিত হয়েছিল,” ম্যাকন্ডাল্ড বলেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাকে উত্পাদন চাকরি হারাতে অবদান রেখেছিল।
রফতানি উন্নয়ন কানাডার (ইডিসি) সহ-রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান অর্থনীতিবিদ স্টুয়ার্ট বার্গম্যান মেক্সিকোয়ের সাথে কানাডার বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য মামলা করেছেন।
এপ্রিলে তিনি ইডিসির ওয়েবসাইটে লিখেছিলেন যে কানাডার দ্বি-মুখী পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যের মাত্র তিন শতাংশ মেক্সিকোতে দায়ী করা হয়েছে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 70০ শতাংশ। তিনি বলেছিলেন যে চীন থেকে পণ্যদ্রব্য মেক্সিকো আমদানির একটি অংশ হতে পারে কানাডিয়ান সমতুল্য পণ্য দ্বারা প্রতিস্থাপিতঅটো এবং অংশগুলি সহ।
কানাডা-মেক্সিকো ট্রেড ‘সম্ভাব্য নিচে’
মঙ্গলবার, কানাডার বিজনেস কাউন্সিল বার্গম্যানের পোস্টকে প্রতিধ্বনিত করেছে, মেক্সিকোতে কানাডার (বিসিসি) এর বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সম্পর্ককে কল করছে “অনুন্নত এবং এর সম্ভাবনার চেয়ে অনেক নিচে।”
কানাডা এবং মেক্সিকো একে অপরের সামগ্রিক রফতানির তিন শতাংশেরও কম কিনে মেক্সিকো এবং আমেরিকার বিসিসির সিনিয়র বিশেষ উপদেষ্টা শওনা হেমিংওয়ে লিখেছেন।
এবং ২০১০ সাল থেকে মেক্সিকোতে কানাডিয়ান বিনিয়োগগুলি “নাটকীয়ভাবে” বৃদ্ধি পেয়েছে, কানাডায় মেক্সিকান বিনিয়োগ ২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
হেমিংওয়ে বলেছিলেন, “আমরা একে অপরের অর্থনীতিতে কী বোঝাতে চাইছি তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে আমাদের অক্ষমতা … আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে এবং উভয় দেশই পূর্ব দিকে ইউরোপ এবং পশ্চিমে এশিয়া পর্যন্ত অনেক বেশি সহজেই দেখায়,” হেমিংওয়ে বলেছিলেন।
অর্থনীতিবিদ এবং বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে বর্ধিত বাণিজ্যের সম্ভাবনা বিশেষত কানাডা-ইউএস-মেক্সিকো চুক্তি (সিউএসএমএ) দ্বারা আচ্ছাদিত পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে-যেমন কাঠ এবং সমালোচনামূলক খনিজগুলির মতো কাঁচামাল, পাশাপাশি পণ্যগুলিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, অটোস এবং ফার্মাসিউটিক্যালস সহ উচ্চ শুল্ক (বা এটি করার হুমকি) দিয়ে চড় মারেছেন।
আনন্দ বলেছিলেন যে কানাডা এবং মেক্সিকো একটি কাজের পরিকল্পনা তৈরি করতে সম্মত হয়েছে যা স্থিতিস্থাপক সরবরাহ চেইন, পোর্ট-টু-পোর্ট লাইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কৃষি-খাদ্য, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং শক্তি সুরক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
মেক্সিকোয়ের প্রতি কানাডার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পরিধি সম্পর্কে, একটি গুজব প্রকাশিত হয়েছিল যে দুই দেশ কোনওভাবে মার্কিন দায়িত্বকে বাইপাস করে একটি “বাণিজ্য করিডোর” তৈরি করতে সম্মত হয়েছিল।
এই গুজবটি 18 জুলাই পোস্ট করা চ্যানেল পিপিআর মুন্ডিয়াল থেকে আপাতদৃষ্টিতে এআই-উত্পাদিত ইউটিউব ভিডিও থেকে এসেছে বলে মনে হয়, অভিযোগ করা হয়েছে যে কানাডা এবং মেক্সিকো একটি তথাকথিত “উত্তর কলাডোর” তে “টেক্সাস বন্দরগুলিতে প্রবেশ না করে” রেল ও সাগর দ্বারা পণ্য সরবরাহ করে আমেরিকান বন্দরগুলি থেকে মার্কিন বন্দরগুলি থেকে মার্কিন বন্দরগুলি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যকে ডাইভার্ট করার পরিকল্পনা করছে। “
ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে যে কানাডার রফতানি স্টিল, “ম্যাপেল” এবং কাঠের মতো একটি “উপকূলীয় শিপিং ব্রিজ” এর মাধ্যমে মেক্সিকো উপসাগরে যাবে। দুটি দেশের বৃহত্তম বন্দর, ভ্যানকুভার বন্দর এবং মানজানিলো বন্দরের মধ্যে দূরত্ব একটি অনুমান অনুসারে জাহাজে প্রায় 4,917 কিলোমিটার দূরে রয়েছে।
ভিডিওটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে যাওয়া পণ্যগুলির পাশাপাশি বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানগুলিতে যে প্রকারের শুল্কের ধরণগুলি চার্জ করা হয়েছে সেগুলি সহ সত্যিকারের ত্রুটিগুলি দিয়ে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং খুব কমই যাচাইযোগ্য উত্সগুলি উদ্ধৃত করে।
“আমি প্রথম যে বিষয়টি ভেবেছিলাম তা হ’ল, ‘পৃথিবীতে কীভাবে এটি করা হবে?'” অটোয়ার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমেরিতা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনে বিশেষী সিডি হাও ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো এবং সিডি হাও ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো বলেছেন।
“আমি অনুমান করি আপনি যদি আন্তর্জাতিক জলে বেরিয়ে যান তবে নিশ্চিত, ঠিক আছে। তবে আমি বলতে চাইছি যে আপনি কতগুলি পণ্য জাহাজে রাখতে পারেন এবং তাদের সেখানে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে? এবং প্লেনে জিনিস রাখতে হবে – আপনি কোনও বিমানে সমস্ত কিছু রাখতে পারবেন না এবং এটি খুব ব্যয়বহুল।”
স্টিগার আরও যোগ করেছেন যে তিনি আশা করছেন চ্যাম্পাগেন এবং আনন্দ মেক্সিকান কর্মকর্তাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের নিজ নিজ দেশগুলির আলোচনায় তথ্য বিনিময় করছেন
এটি ঘটেছে কিনা তা অস্পষ্ট। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বারবার জিজ্ঞাসা করা হলে, মন্ত্রীরা উত্তর দিতে অস্বীকার করেছেন যে তারা কেন জানত যে মেক্সিকো এখনও অবধি অ-কাসমা-কমপ্লায়েন্ট পণ্যগুলিতে 35 শতাংশ শুল্ককে রক্ষা করেছে।
আনন্দ কেবল বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানাডা এবং মেক্সিকোয়ের বাণিজ্য সম্পর্ক জটিল এবং আলাদা। কার্নি মঙ্গলবার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কানাডা প্রতিশোধমূলক শুল্কগুলি সহজ করতে পারে এবং ট্রাম্পের সাথে যখন “বোঝা যায়” তখন তার একটি ফোন কল হবে।
শেইনবাউম ট্রাম্পের সাথে তার দেশের 90 দিনের ছাড়ের শুল্ক থেকে ছাড়ের খবরের কিছু আগে কথা বলেছিলেন।