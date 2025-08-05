কেন কিউই আপনার খাওয়া উচিত সুপারফ্রুট

কিউই ফল: আশ্চর্যজনক স্বাস্থ্য সুবিধা এবং প্রাচীন উত্স
কিউই ফলমূলত থেকে চীনকেবল একটি সুস্বাদু গ্রীষ্মমন্ডলীয় আচরণই নয়, এটি একটি পুষ্টিকর পাওয়ার হাউস যা অনাক্রম্যতা, হজম, হৃদয়ের স্বাস্থ্য এবং স্কিনকেয়ারকে সমর্থন করে। এর প্রাণবন্ত সবুজ অভ্যন্তর এবং অনন্য স্বাদ এটি একটি বিশ্বব্যাপী নিম্নলিখিত অর্জন করেছে।
ছবি: থিও ক্রাজোলার দ্বারা ফ্লিকার ডটকম,
কিউই ফল
কিউই কীভাবে এর নাম পেলেন
প্রাচীন চীন হিসাবে পরিচিত “ইয়াং টাও”ফলটি চালু করা হয়েছিল নিউজিল্যান্ড বিশ শতকের গোড়ার দিকে। এর অস্পষ্ট বাদামী ত্বক স্থানীয়দের স্থানীয় কিউই পাখির কথা মনে করিয়ে দেয়, ফলটিকে তার আধুনিক নাম দেয়।
যেখানে কিউই আজ জন্মে
আধুনিক কিউই চাষ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত, প্রধান নির্মাতারা সহ নিউজিল্যান্ড, চিলি, অস্ট্রেলিয়াএবং ক্যালিফোর্নিয়া। ফলটি সাধারণত 100 থেকে 200 গ্রামের মধ্যে ওজনের হয় এবং এটির মিষ্টি-টার্ট স্বাদ এবং উজ্জ্বল সবুজ মাংসের জন্য স্বীকৃত।
পুষ্টি পাওয়ার হাউস: কিউয়ের ভিতরে কী আছে?
কিউই প্রয়োজনীয় একটি সমৃদ্ধ উত্স ভিটামিন এবং খনিজএটিকে ভারসাম্যযুক্ত ডায়েটে আদর্শ সংযোজন করা:
- ভিটামিন সি: অনাক্রম্যতা শক্তিশালী করে এবং সর্দি এবং ফ্লুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে।
- ভিটামিন ই: একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যা বার্ধক্য এবং ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে।
- ভিটামিন কে এবং ক্যালসিয়াম: শক্তিশালী হাড় সমর্থন করুন এবং অস্টিওপরোসিস প্রতিরোধে সহায়তা করুন।
- ফোলেট, পটাসিয়াম, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস এবং তামা: অঙ্গ ফাংশন এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
কিউই এবং হজম
কিউই প্রাকৃতিক এনজাইমগুলিতে বেশি যা প্রোটিনগুলি ভেঙে সহায়তা করে। এটি অন্ত্রের গতিশীলতাও প্রচার করে এবং একটি হালকা প্রাকৃতিক রেচক হিসাবে কাজ করতে পারে, এটি কোষ্ঠকাঠিন্য বা অন্ত্রের ভারসাম্যহীনদের জন্য বিশেষত সহায়ক করে তোলে।
হৃদয়-বান্ধব ফল
সমৃদ্ধ পটাসিয়ামকিউই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং হার্টের ছন্দকে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করে। প্রাকৃতিক যৌগগুলি রক্ত সঞ্চালনকে উন্নত করে, অন্যদিকে ভিটামিন সি এবং ই এথেরোস্ক্লেরোসিসের সূত্রপাত রোধে সহায়তা করে।
দৃষ্টি সুরক্ষা
কিউই রয়েছে লুটিনএকটি উদ্ভিদের যৌগ যা চোখের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে এবং বয়স-সম্পর্কিত অবস্থার যেমন ছানি এবং ম্যাকুলার অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে।
ওজন হ্রাস জন্য উপযুক্ত
কম ক্যালোরি এবং ফাইবারের উচ্চ, কিউই ক্ষুধা এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। আপনাকে স্বাভাবিকভাবে ওজন পরিচালনা করতে সহায়তা করার সময় এটি একটি স্বাস্থ্যকর অন্ত্রে প্রচার করে।
স্কিনকেয়ারে কিউই
কসমেটোলজিস্ট এর হাইড্রেটিং এবং পুনর্জীবিত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য কিউইকে মান দিন। কিউইতে ফলের অ্যাসিড এবং ভিটামিন এটিকে মুখের মুখোশ এবং সিরামগুলিতে একটি মূল্যবান উপাদান হিসাবে তৈরি করে, ত্বককে আলোকিত করতে, পুনর্জন্মকে উত্সাহিত করতে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে।