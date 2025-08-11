কেন কেউ ওজোন স্তর গর্ত সম্পর্কে কথা বলে না?

১৯৮০ এবং ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর স্বাস্থ্যের জন্য অ্যালার্ম, আন্তারবাতে ওজোন স্তরে একটি বিশাল ব্যবধানের চিত্র প্রকাশ করেছিলেন। মূল কারণটি ছিল ক্লোরোফ্লোরোকারবেন (সিএফসিএস); স্প্রে, রেফ্রিজারেটর এবং কুলারগুলিতে ব্যবহৃত গ্যাসগুলি ক্ষতিকারক সূর্যের রশ্মির বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রতিরক্ষামূলক গ্যাস স্তরকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই সঙ্কট দ্রুত একটি বিশ্বব্যাপী ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল।
3 বছর, মন্ট্রিল প্রোটোকল দ্বারা স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ক্লোরোফ্লোরোকারবেন এবং অনুরূপ উপকরণগুলির ব্যবহার দূর করতে সম্মত হয়েছিল। প্রোটোকলটি হ্রাস করা হয়েছিল এবং তারপরে ওজোন স্তর ধ্বংসাত্মক রাসায়নিকগুলি সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটি আনুষ্ঠানিকভাবে 1 জানুয়ারী প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং পরে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং এক্সটেনশনের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল, আরোপিত সীমাবদ্ধতার সুযোগ এবং তীব্রতা। পরিবেশ রক্ষার জন্য এই অভূতপূর্ব বৈশ্বিক পদক্ষেপ 1980 এর দশকের গোড়ার দিকে ওজোন স্তরটি মেরামত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল।
মন্ট্রিল প্রোটোকল প্রোটোকল দ্বারা 1 জানুয়ারী প্রকাশিত চতুর্ভুজ মূল্যায়ন অনুসারে, দেখা গেছে যে ওডজোন স্তর (ওডিএসএস) ধ্বংসাত্মক উপাদান (ওডিএসএস) এর প্রায় 2 % এর আগে উত্পাদন এবং খরচ চক্র থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
বিশ্ব আবহাওয়া সংগঠন এবং নাসার ২ য় বছরে রিপোর্টে দেখা গেছে যে ১৯৮০ এর দশকের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে ওজোন লেয়ার গর্তটি প্রায় ৫ % ছোট এবং আর্টিক দ্বারা আর্টিকায় ২ বছর অবধি এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি হ’ল ওজোন স্তর সংকটের উত্থানের আগে।
ওজোন স্তর সঙ্কটের উন্নতি শুরু হওয়ার সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের উপর মিডিয়া ফোকাসকে কেন্দ্র করে ফোকাস করেছে, যা এখনও পৃথিবীতে বসবাসের জন্য একটি জরুরি এবং ক্রমবর্ধমান হুমকি।
۵۸۵۸