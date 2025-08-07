নাইজেরিয়ার বিমান ও মহাকাশ উন্নয়ন মন্ত্রী ফেস্টাস কীমো নিশ্চিত করেছেন যে তিনি নাইজিমি এজেডি এজেউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউতে ভ্যালিজেট স্টাফের সাথে কোনও-নমনীয় তালিকার পরে কোয়াম 1 নামে পরিচিত, ফুজি সংগীতশিল্পী ওয়াসিউ আইয়িন্দে মার্শালকে ফুজি সংগীতশিল্পী ওয়াসিউ আইয়িন্দে মার্শাল স্থাপনের জন্য নির্দেশ করেছেন।
প্রিমিয়াম টাইমস জানিয়েছে যে এই ঘটনার তদন্তের সমাপ্তির মুলতুবি রেখে বৃহস্পতিবার এনসিএএ কর্তৃক সংগীতশিল্পীকে কোনও উড়ন্ত তালিকায় রাখা হয়েছিল।
মিঃ কীমো এই বিক্ষোভকে “উভয় পক্ষের স্যানিটি এবং নিয়ন্ত্রণের একটি অস্থায়ী ক্ষতি” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় ঘটনার ফলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে।
প্রিমিয়াম টাইমস জানিয়েছে যে কীভাবে ফুজি তারকা বিমানবন্দরে অনিচ্ছাকৃত আচরণের অভিযোগে ঝড়ের চোখে পড়েছে। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সংগীতশিল্পী অপরাধবোধকে অস্বীকার করেছেন।
তবে মিঃ কীমো বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ভিডিও প্রমাণে দেখা গেছে যে 68৮ বছর বয়সী এই সংগীতশিল্পী বারবার ট্যাক্সিিং থেকে রানওয়ে পর্যন্ত বাণিজ্যিক বিমানকে বাধা দিচ্ছেন।
“কোয়াম 1 এর এজেন্টরা যা বলেছে তার বিপরীতে, তিনি ক্রমাগত টারম্যাকের উপর তার অবস্থানটি ট্যাক্সিিং থেকে আটকানোর জন্য ট্যাক্সিিং থেকে অবরুদ্ধ করার জন্য নিয়েছিলেন। এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য আচরণ,” মিঃ কীমো বলেছিলেন।
“এটি ট্যাক্সিিং থেকে বিমানের শারীরিক বাধা যা এখানে নিন্দনীয় আচরণ যা জিম্মি পরিস্থিতির অনুরূপ ()।”
তিনি টারম্যাকটি পরিষ্কার ছিল তা নিশ্চিত না করেই তিনি বিমানের অধিনায়ক এবং পাইলটকে ট্যাক্সিিংয়ের জন্য সমালোচনা করেছিলেন।
মন্ত্রী বলেন, “কোনও পরিমাণ উস্কানির ফলে কোনও বিমানের ক্যাপ্টেন এবং পাইলটকে ট্যাক্সি শুরু করা উচিত নয় তা নিশ্চিত না করেই যে নিরাপত্তা কর্মীরা নিরাপদে একটি বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নিরবচ্ছিন্ন যাত্রীকে সরিয়ে নিয়ে গেছে,” মন্ত্রী বলেন।
মিঃ কীমো বলেছিলেন যে উভয় পক্ষই বিশ্বব্যাপী বিমান চলাচল সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘন করেছে, উল্লেখ করে যে এই ঘটনাটি “আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) দ্বারা প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ড সুরক্ষা প্রোটোকল” লঙ্ঘন।
এনসিএএ এর আগে ক্যাপ্টেন এবং পাইলটের সাথে জড়িতদের লাইসেন্স স্থগিত করেছিল।
তবে মন্ত্রী বলেছিলেন যে কেবল বিমান সংস্থার কর্মীদের শাস্তি দেওয়া অন্যায় ছিল।
তিনি বলেন, “আমি কেবল একটি পক্ষের বিরুদ্ধে অভিনয় করার ক্ষেত্রে তাদের ন্যায়বিচারের বোধও নিয়ে প্রশ্ন করেছি এবং অন্য পক্ষের নয়। হংসের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তা অবশ্যই গ্যান্ডারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য,” তিনি বলেছিলেন।
“পরিস্থিতিতে, আমি এনসিএএকে আরও এবং সম্পূর্ণ তদন্তের জন্য মুলতুবি কোনও ফ্লাই তালিকায় রাখার জন্য এনসিএএকে নির্দেশ দিয়েছি।”
তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সমস্ত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসকে এই নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত করা উচিত, সতর্ক করে যে “যে কেউ এই নির্দেশিকাটি তাদের অপারেটিং লাইসেন্স প্রত্যাহারের ঝুঁকি নিয়েছে।”
পটভূমি
মঙ্গলবার, নাইজেরিয়ার ফেডারেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের (এফএএএন), এর মুখপাত্র ওবিয়াজেলি ওড়াহ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে কেএডব্লিউএএমকে লোগোসের কাছে ভ্যালিজেট ফ্লাইট ভি কে 201 বোর্ডিং করার সময় বিমানের বিধিবিধান লঙ্ঘন করার অভিযোগ করেছে।
ফ্যান অভিযোগ করেছেন যে সংগীতশিল্পী ফ্লাইটে একটি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় নিয়ে এসেছিলেন, একজন ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের কাছ থেকে উদ্বেগ উত্থাপন করেছিলেন যিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে দেশীয় বিমানগুলিতে অ্যালকোহল সেবন নিষিদ্ধ।
ফ্লাস্ককে সমর্পণ করতে বলা হলে, কোয়াম 1 অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে, এতে নির্ধারিত ওষুধ রয়েছে বলে জোর দিয়েছিলেন। মতবিরোধ আরও বেড়ে যায়, যার ফলে বিমান থেকে তাকে অপসারণ করা হয়।
বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কোয়াম 1 এর মুখপাত্র কুনলে রাশিদ অভিযোগগুলি অতিরঞ্জিত এবং বিভ্রান্তিকর বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে গায়ক কখনও জীবনকে বিপন্ন করেননি বা সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘন করেননি।
মিঃ রশিদ বলেছিলেন, “কোনও পর্যায়ে কে 1 এমনভাবে কাজ করতে পারেনি যা জীবনকে বিপন্ন করে বা সুরক্ষা বিধিমালা লঙ্ঘন করেছিল। প্রশ্নে থাকা পদার্থটি, যা ভুলভাবে চাঞ্চল্যকর ছিল, বিমানবন্দর লাউঞ্জে তাকে দেওয়া সরল পানীয় জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না,” মিঃ রাশিদ বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে, পরিস্থিতি স্পষ্ট করার জন্য কোয়াম 1 এর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, “পরিস্থিতি অহেতুক বাড়ানো হয়েছিল।”
“দাবি করা হয়েছে যে কে 1 বিমানটি অবরুদ্ধ করেছে বা অপারেশন ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন,” তিনি বলেছিলেন। তাঁর মতে, বিমানবন্দর, এফএএনএ, এনসিএএ এবং এয়ারলাইন ম্যানেজমেন্টের সিনিয়র কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাওয়ার জন্য পৌঁছেছিলেন এবং বিনা ব্যয়ে গায়ককে লেগোসে উড়ানোর জন্য একটি বেসরকারী জেট অফার করেছিলেন, এমন একটি প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
মিঃ রাশিদ আরও দাবি করেছিলেন যে সংগীতজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনায় শিকার ছিলেন, একজন নামহীন ব্যক্তিগত সহকারী সহ।