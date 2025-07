কেন ক্লেইন ক্রফোর্ডের মার্টিন রিগস মারাত্মক অস্ত্র রেখেছিল

একবার ক্র্যাফোর্ডকে ফিরিয়ে আনার পরে আর কোনও বিকল্প ছিল না, স্কটকে ওয়েসলি কোল হিসাবে 3 মরসুমে serted োকানো হয়েছিল, দ্য বিট -র একটি নতুন পুলিশ, যিনি মুর্তফের সহায়তায় লস অ্যাঞ্জেলেসের আশেপাশে তাঁর পথ শিখতে হবে। তারা একটি স্নেহময় জুটির জন্য তৈরি করেছিল, তবে লেখাটি ইতিমধ্যে দেয়ালে ছিল। ওয়েয়ানদের যথেষ্ট ছিল মরসুমের শেষে এবং মূলত ফলস্বরূপ সিরিজটি ছেড়ে চলে গেছে, যার অর্থ শোতে এখনও ভাড়া নেওয়ার জন্য এটি খুব বেশি ছিল অন্য একজন বন্ধু কপ কমেডিটির এই জম্বিটি রাখতে প্রতিস্থাপন অভিনেতা, এবং এটি লজ্জাজনক। ভক্তরা সত্যিই “প্রাণঘাতী অস্ত্র” পছন্দ করেছিলেন এবং সুরটি একটি বিশাল কারণ ছিল। তবুও, প্রধান অভিনেতাদের একজনকে প্রতিস্থাপন করা তাদের পক্ষে খুব দূরে একটি সেতু হিসাবে শেষ হয়েছিল। এটি একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি এবং হলিউডে আমাদের স্মৃতিগুলির চেয়ে বেশি ঘটে যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চায় (এবং এটি সম্ভবত আবার ঘটবে)।

ক্র্যাফোর্ডের সীমানাটিকে কিছুটা ধাক্কা দিতে সক্ষম হওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক বক্তব্যটি এখন কানের কাছে আরও মিষ্টি শোনায়, কারণ এখনই সম্প্রচারে আরও সফল অনুষ্ঠানগুলি (“ম্যাটলক” এর মতো) তাদের দীর্ঘকালীন সূত্রগুলি টুইট করার উদ্ভাবনী উপায় খুঁজে পেয়েছে, বিশেষত পুলিশের পদ্ধতি বা কৌতুকের মতো জেনার ক্ষেত্রে। Maybe “Lethal Weapon” was just a bit ahead of its time — a victim of that weird in-between era when everyone thought that streaming was going to be a magic bullet that solved everything and broadcast would be defined by the same rigid structures that had governed it through the late ’80s. এখন সমস্ত কিছুর জন্য জায়গা রয়েছে এবং “প্রাণঘাতী অস্ত্র” কীভাবে উদাহরণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে না একটি শক্ত সম্প্রচারকারী অভিনয়শিল্পী পরিচালনা করতে, বিশেষত যদি আপনি লোকদের আরও বেশি করে ফিরে আসতে চান।