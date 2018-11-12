কেন চিকিত্সকরা তাদের কম্পিউটারকে ঘৃণা করেন

“আপনি সিস্টেম থেকে আরও শিখতে পারবেন না,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি আরও কিছু করতে পারবেন না। আপনি অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে পারবেন না।” এমনকি ছোটখাটো বিষয়গুলি ঠিক করা প্রায়শই তার ক্ষমতায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, তিনি সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে সিস্টেমে রেফারিং ডাক্তারের জন্য ভুল মেলিং ঠিকানা ছিল। তবে, তিনি আমাকে বলেছিলেন, “আমি যা করতে পারি তা হ’ল তেরোবার হেল্প ডেস্কের পরে যাওয়া” “
জ্যাকবস এই পরিবর্তনের এই ধরণটি সম্পর্কে দুঃখজনক এবং কখনও কখনও তিক্ত বোধ করেছিলেন: “এটি অবতরণ করছে It
সাদফি অনেকটা একইরকম অনুভব করেছিলেন: “প্রথম বর্ষের মহাকাব্যটি এসেছিল, আমি এই বলে খুব কাছাকাছি ছিলাম, ‘এটাই। আমি প্রাথমিক যত্ন নিয়ে কাজ করেছি, আমি একজন জরুরি যত্নের ডাক্তার হতে যাচ্ছি। আমি ঝুড়িতে আর একটি খুলতে যাচ্ছি না।’ এই সমস্ত প্রচেষ্টাটি আমার উদ্দেশ্যটিকে আটকে রাখার উদ্দেশ্যটি পুনর্বিবেচনা করে। “
গ্রেগ মায়ার সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তবে তিনি দুঃখিত নন। পার্টনার্স হেলথ কেয়ারে চিফ ক্লিনিকাল অফিসার হিসাবে মায়ার সফ্টওয়্যার আপগ্রেড তদারকি করেছিলেন। তাঁর পঞ্চাশের দশকের একজন ইন্টার্নিস্ট, তাঁর কমান্ডিং এয়ার, খাড়া ভঙ্গি এবং ক্রুকুট এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করতে পারেন যিনি একজন সামরিক কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর অর্ধেক কেরিয়ার কাটিয়েছিলেন।
বোস্টনকে শহরতলিতে উপেক্ষা করে তিনি আমাকে তাঁর অফিসে বলেছিলেন, “আমি চারটি বৃহত আকারের বৈদ্যুতিন-স্বাস্থ্য-রেকর্ড বাস্তবায়নের প্রবীণ।” এর মধ্যে সামরিক বাহিনীতে দুটি সফ্টওয়্যার ওভারহাল এবং একটি ডার্টমাউথ-হিচকক মেডিকেল সেন্টারে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে তিনি প্রধান ক্লিনিকাল অফিসার হয়ে উঠতেন। তিনি এখনও রোগীদের দেখেন এবং আমি যে হতাশার কথা শুনছিলাম সে একই হতাশাগুলি অনুভব করে। কখনও কখনও আরও: তিনি স্বীকার করেন যে তিনি তার ছোট সহকর্মীদের মতো প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান নন।
“তবে আমরা এটিকে একটি সিস্টেম হিসাবে মনে করি আমাদের এবং এটি নয়, “তিনি বলেছিলেন।” এটি জন্য রোগীরা। ” যদিও প্রায় ষাট হাজার কর্মী সদস্যরা তাদের ল্যাব ফলাফলগুলি দেখার জন্য প্রায় দশগুণ লগইন করে, তাদের যে ওষুধগুলি গ্রহণ করা হয় তা মনে করিয়ে দেয়, তাদের ডাক্তার আজ কী বলা হয়েছে তা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য লিখেছেন।
কম্পিউটারাইজেশন চিকিত্সকদের এমনভাবে রোগীদের এমনভাবে সহায়তা করার অনুমতি দেয় যা আগে সম্ভব হয়নি। একটি প্রকল্পে, অংশীদাররা আউটরিচ সরবরাহ করতে এবং অতিরিক্ত মাত্রার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে আফিওডে থাকা লোকদের সনাক্ত করার জন্য রেকর্ডগুলি স্ক্যান করছে। আরেকটি প্রচেষ্টা রোগীদের সনাক্ত করতে শুরু করেছে যারা ক্যান্সারের মতো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ রোগ নির্ণয় করেছেন তবে তাত্ক্ষণিক চিকিত্সা পাননি। বৈদ্যুতিনভাবে প্রোটোকলগুলি সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা মায়ারের টিমকে নতুন ক্লিনিকাল প্রমাণ আসার সাথে সাথে আরও দ্রুত পরিবর্তন করতে দেয় এবং একই সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে এমন সমস্ত হাসপাতাল থেকে রেকর্ডগুলি টানতে সক্ষমতা যত্নে প্রকৃত উন্নতি চালাচ্ছে।
মায়ার আমাকে একটি উদাহরণ দিয়েছেন। “বোস্টনের গৃহহীন জনগোষ্ঠীর যত্ন কোয়ান্টাম লিপ নিয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। মাত্র কয়েকটি ক্লিকের সাথে, “আমরা এই সত্যটি দেখতে পাচ্ছি যে তাদের তিনটি টিবি রুল-আউট ছিল”-যক্ষ্মার জন্য তিনটি নেতিবাচক পরীক্ষার ফলাফল-“শহরের অন্য কোথাও, যার অর্থ, ঠিক আছে, আমাকে তাকে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘরে রাখতে হবে না।”
মায়ারের দৃষ্টিতে, আমরা কেবল রোগীর সুবিধাগুলি কী সম্ভব তা অনুভব করতে শুরু করেছি। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা তার কেসকে উত্সাহ দেয়। গবেষকরা পনেরোটি সাধারণ অবস্থার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মেডিকেয়ার রোগীদের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং তাদের হাসপাতালগুলি কম্পিউটারাইজড হওয়ার সাথে সাথে তাদের ত্রিশ দিনের মৃত্যুর হার কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করেছেন। সময়ের সাথে সাথে ফলাফল স্থানান্তরিত হয়েছিল। অধ্যয়নের প্রথম বছরে, মৃত্যু আসলে প্রতিটি নতুন ফাংশন যুক্ত করার জন্য 0.11 শতাংশ বেড়েছে – ডিজিটাল লার্নিং বক্ররেখার একটি আপাত ব্যয়। তবে এর পরে মৃত্যুর পরে প্রতিটি ফাংশন যুক্ত হওয়ার জন্য বছরে 0.21 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। যদি কম্পিউটারাইজেশন চিকিত্সকদের কিছুটা বিরক্তি সৃষ্টি করে তবে রোগীর সুবিধার্থে উন্নতি করে এবং জীবন বাঁচায়, মায়ার তর্ক করছেন, আমরা সবাই বোর্ডে উঠার সময় নয়?
“আমি দীর্ঘ খেলা খেলছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে সমস্ত জিনিস সময়ের সাথে আরও ভাল হতে চলেছে।”
এবং তবুও এমন একটি সিস্টেমের কল্পনা করা পুরোপুরি সম্ভব যা যারা এটি গ্রহণ করে তাদের জন্য যত্ন নেওয়া আরও ভাল করে তোলে এবং যারা এটি সরবরাহ করে তাদের জন্য আরও বেশি কৃপণ। এটি কি অনেক ক্ষেত্রে গল্প ছিল না? আজকের স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের অভিযোগগুলি কেবল “টেলরাইজেশন” -র সাথে শতাব্দী পুরানো নীল-কলার অসন্তুষ্টির একটি সাদা-কলার, উচ্চ-প্রযুক্তি সমতুল্য হতে পারে-খণ্ডগুলির কাজগুলির শিল্প দর্শন, ক্রিয়াকলাপকে মানসম্মত করে তোলে এবং যারা কাজ করেন তাদের থেকে যারা কাজগুলি ডিজাইন করেন তাদের কঠোরভাবে পৃথক করে। ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর যেমন “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রগতিশীল যুগের নির্মাতা, এটি বলেছিলেন,” অতীতে, লোকটি প্রথম ছিল; ভবিষ্যতে, সিস্টেমটি অবশ্যই প্রথম হতে হবে। ” ঠিক আছে, আমরা সেই ভবিষ্যতে আছি, এবং সিস্টেমটি কম্পিউটার।
প্রকৃতপক্ষে, কম্পিউটার, এর ভঙ্গুর প্রকৃতির কারণে, এটি প্রথমে আসার প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। ব্রিটলেন্সি হ’ল একটি সিস্টেমের বিস্ময়কে মোকাবেলা করার অক্ষমতা এবং আমরা যেমন আরও বেশি সংযুক্ত এবং স্তরযুক্ত পরিস্থিতিতে কম্পিউটার প্রয়োগ করি, আমাদের সিস্টেমগুলি আরও আশ্চর্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। বিপরীতে, সিস্টেম থিওরিস্ট ডেভিড উডস নোটস, মানবেরা আশ্চর্য হ্যান্ডেল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা স্থিতিস্থাপক; আমরা এমন একটি বিশ্বের স্থানান্তরিত বিভিন্নতা পরিচালনা করতে বিকশিত হয়েছি যেখানে ঘটনাগুলি নিয়মিত প্রত্যাশার সীমানার বাইরে চলে যায়। ফলস্বরূপ, এটি সংস্থাগুলির অভ্যন্তরের লোকেরা, মেশিনগুলি নয়, যাদের অবশ্যই অপ্রত্যাশিত ইভেন্টগুলির মুখে উন্নতি করতে হবে।
শেষ পতন, দিবালোক-সাশ্রয় করার আগে রাত শেষ হয়েছিল, একটি সর্ব-ব্যবহারকারী ই-মেইল সতর্কতা বাইরে চলে গেল। 1 থেকে ঘন্টা যখন সিস্টেমের তথ্য রেকর্ড করার কোনও উপায় ছিল না আমি থেকে 1:59 আমি রাতে পুনরাবৃত্তি। এটি ছিল, সিস্টেমের জন্য, একটি চমকপ্রদ ঘটনা। একমাত্র সমাধান ছিল বারবার সময়কালে ল্যাব সিস্টেমগুলি বন্ধ করে দেওয়া। ইন্টিগ্রেটেড বায়োমেডিকাল ডিভাইসগুলির ডেটা (যেমন রোগীদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলির জন্য পর্যবেক্ষণের সরঞ্জামগুলি) অনুপলব্ধ হবে এবং হাতে হাতে রেকর্ড করতে হবে। প্রসেসট্রিক্স ইউনিটের ভ্রূণের মনিটরগুলি ম্যানুয়ালি স্যুইচ অফ করতে হবে এবং পুনরাবৃত্তি সময়ের শীর্ষে যেতে হবে।
মেডিসিন একটি জটিল অভিযোজিত সিস্টেম: এটি অনেকগুলি আন্তঃসংযুক্ত, বহু স্তরযুক্ত অংশ নিয়ে গঠিত এবং এটি সময় এবং পরিবর্তনের শর্তগুলির সাথে বিকশিত হওয়া বোঝানো হয়। সফ্টওয়্যার না। এটি জটিল, তবে এটি খাপ খাইয়ে নেয় না। এটি আমাদের ব্যবহারকারীদের, আমাদের মানুষের জন্য সমস্যার হৃদয়।
অভিযোজনের জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন: রূপান্তর এবং নির্বাচন। মিউটেশন বিভিন্ন এবং বিচ্যুতি উত্পাদন করে; নির্বাচন সর্বনিম্ন কার্যকরী রূপান্তর বন্ধ করে দেয়। আমাদের পুরানো, নৈপুণ্য-ভিত্তিক, পেশাদার অনুশীলনের প্রাক-কম্পিউটার সিস্টেম-medicine ষধে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে the সমস্ত রূপান্তর এবং কোনও নির্বাচন ছিল না। ব্যক্তিদের আদর্শ থেকে আলাদাভাবে কাজ করার জন্য প্রচুর জায়গা ছিল; প্রত্যেকে উদ্ভাবক হতে পারে। তবে খারাপ ধারণা বা অনুশীলনগুলি আগাছা দেওয়ার জন্য কোনও বাস্তব প্রক্রিয়া ছিল না।
বিপরীতে, কম্পিউটারাইজেশন সমস্ত নির্বাচন এবং কোনও মিউটেশন নয়। নেতারা একটি মনোলিথ ইনস্টল করেন এবং ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনগুলির জন্য একটি কমিটির সিদ্ধান্ত প্রয়োজন, আরও কয়েক সপ্তাহের পরীক্ষা এবং ডিবাগিং নিশ্চিত করতে যে দিবালোক-সঞ্চয়-সময়ের সমস্যাটি ঠিক করা, বলুন, সিস্টেমের অন্য কোনও, দূরবর্তী অংশ নষ্ট করে না।
দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের জন্য, এই ধরণের সিস্টেম তদারকি স্বাগত। গ্রেগ মায়ার তার পরিধির অধীনে কয়েক হাজার ক্লিনিশিয়ানকে প্রভাবিত করতে বৈদ্যুতিন লিভারগুলি পেয়ে বোধগম্যভাবে আনন্দিত। তিনি তাঁর ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন যে তাঁর হাসপাতালগুলি অনিরাপদ অনুশীলনের দ্বারা ঝাপসা হয়ে গেছে যে কাগজ-ভিত্তিক বিশ্বে তিনি খুব কম করতে পারেন। একজন কার্ডিওলজিস্ট তার সহকর্মীদের যেভাবে করেছিলেন এবং এর থেকে আরও খারাপ ফলাফলের সাথে কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিওর রোগীদের আলাদাভাবে শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং চিকিত্সা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি সব সময় ঘটত।
“এখন একটি পরিবর্তন-নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া রয়েছে,” মায়ার বলেছিলেন। “যখন সবকিছু সমস্ত কিছু স্পর্শ করে, আপনার পরিবর্তন-নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া থাকতে হবে।”
তবে এই প্রক্রিয়াগুলি একবারে কয়েকটি পরিবর্তন প্রকল্পের বেশি প্রকল্প পরিচালনা করতে পারে না। কারিগরকে থ্রোটল করা হয়েছে, এবং তাই স্থল-স্তরের পরীক্ষার মাধ্যমে সমস্যাগুলি সনাক্ত এবং সমাধান করার জন্য আমাদের পেশাদার ক্ষমতা রয়েছে। কেন আমাদের কাজের সিস্টেমগুলি আমাদের স্মার্টফোনগুলির মতো হতে পারে না – নমনীয়, সহজ, কাস্টমাইজযোগ্য? উত্তরটি হ’ল দুটি সিস্টেমের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। গ্রাহক প্রযুক্তি আমাকে আমাকে হতে দেওয়া সম্পর্কে। জটিল উদ্যোগের জন্য প্রযুক্তি হ’ল গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা করার বিষয়ে যা সদস্যরা সহজেই নিজেরাই করতে পারে না – সহজাতকরণে কাজ করে। আমাদের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপগুলি অন্য সবার সাথে জাল করতে হবে। আমরা যা চাই এবং যা নেই তা হ’ল এমন একটি সিস্টেম যা রূপান্তর এবং নির্বাচন উভয়ই সামঞ্জস্য করে।
মানুষ কেবল বিদ্রোহ করে না। আমরাও তৈরি করি। সিস্টেমগুলি প্রতিরোধ করার পরেও আমরা কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মিউটেশনকে জোর করি। বিবেচনা করুন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে দ্রুত বর্ধনশীল পেশাগুলির মধ্যে একটি হ’ল মেডিকেল-স্ক্রিপ্ট কাজ, এমন একটি ক্ষেত্র যা বৈদ্যুতিন মেডিকেল রেকর্ডের আগে খুব কমই বিদ্যমান ছিল। মেডিকেল স্ক্রাইবরা প্রশিক্ষিত সহায়ক যারা কম্পিউটার সম্পর্কিত কাজগুলি তাদের হাত থেকে সরিয়ে নিতে চিকিত্সকদের পাশাপাশি কাজ করেন। এই ফিক্সটি স্বীকার করা হয়েছে, কিছুটা হাস্যকর। আমরা কম্পিউটারগুলির সাথে কাগজ প্রতিস্থাপন করেছি কারণ কাগজটি অদক্ষ ছিল। এখন কম্পিউটারগুলি অদক্ষ হয়ে উঠেছে, তাই আমরা আরও বেশি মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছি। এবং এটি সাজানো কাজ।
খুব বেশি দিন আগে, আমি ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের প্রাথমিক যত্ন অনুশীলনে লিখিত অবস্থায় লিন্ডেন লি-এর পরে একদিন কাটিয়েছি। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের তেইশ বছর বয়সী স্নাতক লি ইলিনয়-এ উত্থাপিত এশিয়ান-আমেরিকান, এবং অনেক স্ক্রাইবের মতো তিনিও ন্যূনতম মজুরি উপার্জনের কাজ করছিলেন, যখন তিনি মেডিকেল স্কুলে আবেদন করেছিলেন। তিনি পুরানো বিদ্যালয়ের বাহাত্তর বছর বয়সী ইন্টার্নিস্ট অ্যালান গোরোলের পক্ষে কাজ করেছিলেন-ফুজি ভ্রু, ইস্পাত-উলের চুল, কোমর দৈর্ঘ্যের সাদা কোট।
লি, খুব সুন্দরভাবে টাকযুক্ত অক্সফোর্ড শার্ট এবং খাকিসের স্ক্রাইব ইউনিফর্ম পরা, ওয়েটিং রুম থেকে সকালের প্রথম রোগীকে পেতে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা বিকাশ করেছিলেন: “আমি নোট নিতে সহায়তা করি, যাতে ডঃ গোরল কম্পিউটারে টাইপ করার পরিবর্তে আপনার সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন। তবে অবশ্যই, যদি আপনার কিছু বলার দরকার হয়, বা ডাঃ গরোলের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করতে চান তবে আমি অবশ্যই ঘরটি ছেড়ে যেতে পারি।”
প্রথম রোগী ছিলেন জোয়া শেটেনবার্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ বছর বয়সী অভিবাসী তামা-লাল চুল এবং লাল-রিমড চশমা সহ। তিনি একজন ডেন্টিস্টের স্ত্রী, তিনি গোরোলের রোগীও। “আমি তার পুরো পরিবারের যত্ন নিই – তার মা, তার স্ত্রী, তাদের মেয়েদের,” তিনি বলেছিলেন। “জোয়া অফিস চালায়।”
গরোল তার ডেস্ক জুড়ে শেটেনবার্গের মুখোমুখি হয়েছিল। তার বাম দিকে, তার কম্পিউটারটি অচ্ছুত বসেছিল। তার ডানদিকে, লি চাকাযুক্ত ল্যাপটপ স্ট্যান্ডের পিছনে দাঁড়িয়ে, তার আঙ্গুলগুলি ইতিমধ্যে কীগুলিতে আলতো চাপছে। তিনি গোরলকে আসার সাথে সাথে পর্যালোচনা করার জন্য তথ্য টানতে চাইতেন – তাঁর সাথে শেটেনবার্গের শেষ সফরের নোটগুলি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কাছে সাম্প্রতিক সফর – এবং একটি নতুন মেডিকেল নোট লিখতে শুরু করেছিলেন। শেটেনবার্গ যে গল্পটি বলেছিলেন তা জটিল ছিল এবং উদ্ভাসিত হয়েছিল, যেমন মেডিকেল গল্পগুলি প্রায়শই করে, এমন টুকরো টুকরো করে যা সংযোগ করা কঠিন ছিল। তিনি হঠাৎ, অস্বাভাবিক পর্বগুলি পেয়েছিলেন। তারা মাঝে মাঝে তাকে শ্বাসকষ্ট করে তোলে, অন্য সময়ে বমি বমি ভাব। গাড়ি চালানোর সময়, তার একটি আক্রমণ ছিল যাতে তার হৃদয় দৌড়েছিল এবং সে এত হালকা মাথা অনুভব করেছিল যে সে ভয় পেয়েছিল যে সে চলে যেতে পারে। তার উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস ছিল এবং তার ঘন ঘন কানের যানজট ছিল।