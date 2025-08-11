কেন জাস্টিন চেম্বারস ডাঃ অ্যালেক্স কারেভ গ্রে এর অ্যানাটমি ছেড়ে চলে গেলেন

পাঁচটি মূল ইন্টার্নগুলি “গ্রে’র অ্যানাটমি” তে বেশ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে। ক্রিস্টিনা একজন বুনোভাবে চালিত ওয়ার্কাহলিক, মেরিডিথ একজন বিখ্যাত সার্জনের কন্যা হওয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, জর্জ প্রায়শই তাঁর মাথার উপরে থাকেন, ইজিকে খুব “বুবলি” এবং “সুন্দর” হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এবং অ্যালেক্স একজন বিড়ম্বনা। কিছুক্ষণের জন্য, এটাই সব অ্যালেক্স হলেন, বিশেষত যখন তিনি তাদের সম্পর্কের প্রথম দিকে ইজিকে প্রতারণা করেন। সময়ের সাথে সাথে, যদিও অ্যালেক্স নরম হয়ে যায়, তবে তিনি প্রেমে দুর্ভাগ্যজনক বলে একটি বিশাল সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তার একজন রোগীর প্রেমে পড়ার পরে, রেবেকা (এলিজাবেথ রিসার) নামে একটি ফেরি নৌকা দুর্ঘটনায় আহত এক মহিলা, তিনি গুরুতর মানসিক অসুস্থতায় ডুবে যান এবং ইজি প্রায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তাকে ছেড়ে চলে যান (শো থেকে ক্যাথরিন হেইগলের প্রস্থান চিহ্নিত করে)।
অ্যালেক্স সবসময় ব্যক্তিগতভাবে সাফল্য নাও হতে পারে তবে তিনি কি পেশাদারভাবে বৃদ্ধি। একবার তিনি পেডিয়াট্রিক সার্জারিতে আগ্রহী হয়ে গেলে, তিনি বিভাগের প্রধান ডাঃ অ্যারিজোনা রবিন্স (জেসিকা ক্যাপশো) এর অধীনে কাজ শুরু করেন, যিনি তাকে আরও ভাল সার্জন এবং আরও সহানুভূতিশীল চিকিত্সক হতে সহায়তা করেন। তিনি মেরিডিথের সাথে তীব্র ঘনিষ্ঠ বন্ধনও তৈরি করেন, বিশেষত ক্রিস্টিনার পরে, তার “ব্যক্তি” শোটি 10 মরসুমের সমাপ্তিতে রেখে।
শোতে অ্যালেক্সের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে কথা বলা অসম্ভব, যদিও জো উইলসনের বিষয়ে আলোচনা না করে। জো যখন গ্রে স্লোয়ান মেমোরিয়াল হাসপাতালে (née সিয়াটল গ্রেস) তার আবাস শুরু করেন, তখন তিনি এবং অ্যালেক্স বাট মাথা ঘুরে দেখেন তবে শেষ পর্যন্ত তাদের দু’জনেরই কঠোর লালন -পালনের বিষয়টি বন্ধনে আবদ্ধ হন; উভয়ই পালক যত্ন ব্যবস্থায় ছিলেন এবং মেডিকেল স্কুলে পড়ার এবং ডাক্তার হওয়ার আগে পারিবারিক কাঠামো এবং দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করেছিলেন। শোয়ের নবম মরসুমের শেষে, জো এবং অ্যালেক্স অবশেষে এক দম্পতি হয়ে ওঠে এবং কয়েকটি অত্যন্ত নাটকীয় গতির বাধা থাকা সত্ত্বেও তারা এটিকে আটকে রাখে এবং মরসুম 14 ফাইনালে বিয়ে করুন।
এটি এটিকে বিশেষত হতাশাব্যঞ্জক এবং বিতর্কিত করে তোলে যে অ্যালেক্সের প্রস্থান ইজির সাথে যুক্ত, যিনি তাকে গভীরভাবে আহত ও ত্যাগ করেছিলেন, এমন এক মহিলা, এমন এক মহিলা, যিনি অ্যালেক্সকে মারাত্মকভাবে ভালবাসতেন এবং তার পাশে আটকে ছিলেন সেরা এবং সবচেয়ে খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে। জো -তে, অ্যালেক্স অবশেষে একটি সহায়ক সমান এবং অংশীদার খুঁজে পেয়েছিল এবং অ্যালেক্সে জো তার স্থিতিশীলতার সন্ধান পেয়েছিল যার তার সমস্ত জীবনের অভাব ছিল। তাহলে 16 মরসুমে শোরনার কীভাবে এই ভয়ঙ্কর প্রস্থানকে ন্যায়সঙ্গত করে তুলেছিল?