কেন টাইলার শফকে রেজার-পাতলা সাধু কিউবি প্রতিযোগিতা জিততে হবে
নিউ অরলিন্স সান্টস কোয়ার্টারব্যাক প্রতিযোগিতায় স্পষ্টতা দেওয়ার পরিবর্তে শনিবারের পূর্বসূরী সমাপ্তি কেবল এটিকে মুরগির মতো করে তুলেছে।

রুকি টাইলার শফ এবং দ্বিতীয় বর্ষের প্রো স্পেন্সার র্যাটলারের মধ্যে ফাঁক রেজার-পাতলা সহ, সাধুদের ডাইসটি রোল করা উচিত এবং সপ্তাহ 1 এ শুর শুরু করা উচিত।

ডেনভার ব্রোনকোসের কাছে প্রিসন সপ্তাহ 3 হেরে, র্যাটলার শুরু হয়েছিল এবং 43 গজের জন্য 5-অফ -8 গিয়েছিল এবং চার গজ হারাতে একবার তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তিনি সাধুদের তাদের প্রথম দুটি সিরিজে গোলের গোলের দিকে পরিচালিত করেছিলেন, তবে তিনি তৃতীয় ড্রাইভের পরে তার আউটিং শেষ করতে চতুর্থ-এবং -১ কোয়ার্টারব্যাকের স্নিগ্ধে প্রথম নামাতে ব্যর্থ হন।

শফ চারটি সিরিজ অনুসরণ করে খেলেন (অর্ধেক শেষ বাদে), নিউ অরলিন্সকে তার লোন টাচডাউনে গাইড করে, একটি বিকল্প খেলায় একটি সঠিক পাঠ করার পরে তার গতিশীলতা প্রদর্শন করে বলটি রেখে 11-গজের টাচডাউনটির জন্য শেষ জোনে কেলেঙ্কারী করে।



