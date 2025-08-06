You are Here
কেন ট্রাম্পের আলাস্কা এলএনজি পরিকল্পনা স্থগিত
কেন ট্রাম্পের আলাস্কা এলএনজি পরিকল্পনা স্থগিত

ট্রাম্পের $ 60 বিলিয়ন আলাস্কা এলএনজি জুয়া এশিয়া উড়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে

এশিয়ান এনার্জি মার্কেটস আলাস্কায় ট্রাম্প প্রশাসনের $ 60 বিলিয়ন এলএনজি প্রকল্পকে প্রত্যাখ্যান করেছে, রাজনৈতিকভাবে চালিত শক্তি কূটনীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

ছবি: কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ ফ্লায়ড্রোসব্রিজ,

দ্য ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টা ওয়াশিংটনের তীব্র কূটনৈতিক তদবির সত্ত্বেও আলাস্কার একটি বিশাল তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) অবকাঠামো প্রকল্পের প্রচারের জন্য কী এশীয় দেশগুলির কাছ থেকে আগ্রহ সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আর্থিক সময় রিপোর্ট, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়াWorld বিশ্বের বৃহত্তম এলএনজি গ্রাহকদের দু’জন – প্রকল্পে অংশ নিতে কোনও স্পষ্ট আগ্রহ দেখেনি। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের উদ্যোগে তাদের জড়িত থাকার সাথে বাণিজ্য আলোচনার সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করার পরেও এটি আসে।

উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে একটি জন্য পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত 1,300 কিলোমিটার পাইপলাইন আলাস্কার গ্যাস সমৃদ্ধ অভ্যন্তর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে প্রসারিত, যেখান থেকে এলএনজি এশিয়াতে প্রেরণ করা হবে। তবে এর স্কেল এবং কৌশলগত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, কোনও ইক্যুইটি বিনিয়োগ বা প্রাথমিক ক্রয় চুক্তি নেই এশিয়ান অংশীদারদের কাছ থেকে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বাজার সংশয়বাদ রাজনৈতিক চাপকে ট্রাম্প করে

শক্তি বিশ্লেষক এবং বিনিয়োগকারীরা এর উপর গভীর উদ্বেগের উদ্ধৃতি দিয়েছেন অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা প্রকল্পের। জুনে, পরামর্শ সংস্থা র‌্যাপিডান এনার্জি গ্রুপ দুর্বল বাণিজ্যিক ভিত্তি সহ এই উদ্যোগটিকে মূলত রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

“প্রকল্পটি সাউন্ড মার্কেট লজিকের চেয়ে ভূ -রাজনীতি দ্বারা বেশি চালিত বলে মনে হচ্ছে,” সাম্প্রতিক একটি র‌্যাপিডান মূল্যায়ন উল্লেখ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রয়-ইন অর্জনের জন্য বাণিজ্য আলোচনার মাধ্যমে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, টোকিও বা সিওল কোনও বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এটি এশিয়া থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের প্রতিফলন করে রাজনৈতিকভাবে জড়িয়ে থাকা শক্তি বিনিয়োগ এটি অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে একত্রিত হয় না।

কাঠামোগত এবং কৌশলগত রোডব্লকস

পর্যবেক্ষকরা প্রকল্পের ট্র্যাকশন অর্জনে ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

  • উচ্চ মূলধন ব্যয় এবং লজিস্টিকাল চ্যালেঞ্জ কাতার বা অস্ট্রেলিয়া থেকে সরবরাহকারীদের তুলনায় আলাস্কার এলএনজি রফতানি কম প্রতিযোগিতামূলক করুন।

  • এশিয়ান শক্তি বাজারগুলি এগিয়ে চলেছে আরও নমনীয় চুক্তি এবং রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ সরবরাহ চেইন।

  • ভূ -রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ শক্তি খাতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা যুক্ত করে।

মার্কিন শক্তি কূটনীতির জন্য ধাক্কা

এই ফলাফলটি ওয়াশিংটনের একা কূটনৈতিক চাপ ব্যবহার করে বড় শক্তি চুক্তির মাধ্যমে চাপ দেওয়ার ক্ষমতার বিস্তৃত সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দেয়। যদিও ট্রাম্পের প্রশাসন বাণিজ্য চুক্তিতে আঘাতের ক্ষেত্রে সফল হতে পারে, তবে এই ব্যর্থতা চিত্রিত করে শক্তি কূটনীতির সীমানা যখন বাজারের মৌলিক বিষয়গুলি উদ্যোগকে সমর্থন করে না।

আলোচনার সাথে পরিচিত একজন এশিয়ান এনার্জি এক্সিকিউটিভ বলেছেন, “এটি রাজনৈতিক ভঙ্গিতে বিরাজমান বাজারের যুক্তির একটি পাঠ্যপুস্তকের মামলা।”

কোনও বাণিজ্যিক গতি এবং ন্যূনতম আঞ্চলিক আগ্রহের সাথে, আলাস্কা এলএনজি প্রকল্পটি স্থগিত বলে মনে হচ্ছে – এশিয়ায় মার্কিন শক্তি আধিপত্যের জন্য ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ছায়াছবি।


