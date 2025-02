কেন দ্য গ্রিঞ্চের সিন্ডি লু যিনি অভিনেত্রী টেলর মোমসেন হলিউড থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন

তবে এক মুহুর্তের জন্য ফিরে যেতে:

“কীভাবে গ্রিঞ্চ চুরি ক্রিসমাস” অতিরিক্ত নকশাকৃত এবং ব্যয়বহুল ছিল (এটির দাম $ 125 মিলিয়ন ডলার), তবে এটি জিটজিস্টকে ঠিক ডানদিকে আঘাত করেছিল, বক্স অফিসে প্রায় 350 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে। অনেক ক্রিসমাস চলচ্চিত্রের মতো এটি সংস্কৃতির বার্ষিক ইউলে ঘূর্ণায়মান, বছরের পর বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখেছিল। পুরো প্রজন্ম ছবিতে বড় হয়েছে। কারা, এটি লক্ষ করা উচিত, মানব চরিত্র নয়, এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাদের সবার মতো প্রাণীর মতো নাক রয়েছে এবং গ্যারিশ পোশাক পরেন। সিন্ডি লু এখনও তার মানব নাক রয়েছে, তবে আউটসাইজ ইনসিসারগুলি স্পোর্ট করে এবং তার চুল সর্বদা বিস্তৃত ব্রেডগুলিতে করা হত। মোমসেন সম্ভবত নিজেকে ভাল করে নিয়েছিলেন কারণ তিনি এইরকম অদ্ভুত পোশাক পরে আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে পারেন।

অবশ্যই, তার সহশিল্পী জিম কেরি তার কিছুই ছিল না, যিনি গ্রিঞ্চ হওয়ার জন্য প্রতিদিন একাধিক ঘন্টা বেদনাদায়ক মেকআপ সহ্য করতে হয়েছিল। বিখ্যাতভাবে, ক্যারিকে প্রতিদিন চিত্রগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর পথ তৈরি করার জন্য একজন নির্যাতন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

Momsen was nominated for a Saturn Award and a Blockbuster Entertainment Award for her performance as Cindy Lou Who, and it’s easy to see why. তার ভূমিকায় একটি প্রাকৃতিক আশ্বাস ছিল, ক্যামেরায় আরামদায়ক। অবশ্যই, তার জীবনের অর্ধেকটি ক্যামেরার সামনে আজ অবধি কাটানোর পরে, সম্ভবত এটি স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। মোমসেন “গ্রিঞ্চ” -তে তাঁর গাওয়ার আত্মপ্রকাশও করেছিলেন এবং ট্র্যাকটি রেকর্ড করেছিলেন “আপনি কোথায়, ক্রিসমাস?” এটি কোনও মান নয়, তবে এটি সম্ভবত মোমসেনকে ভিড়ের জন্য গান করতে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। কেউ ধরে নিতে পারে যে এটি তার জীবনের পরবর্তী সময়ে তার দুর্দান্ত হাহাকার জন্য প্রস্তুত করেছে।