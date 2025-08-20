কেন নিকোল কলিয়ার রাজ্য ক্যাপিটল: এনপিআর এ ঘুমাচ্ছেন

টেক্সাস রিপাবলিকানরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের জন্য রাজ্যের কংগ্রেসনাল জেলাগুলি পুনর্নির্মাণের পথে, যিনি মনে করেন যে নতুন মানচিত্রগুলি পরের বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের আরও পাঁচটি আসন জিততে সহায়তা করবে।
প্রক্রিয়াটি বন্ধ করার চেষ্টা করার জন্য, কয়েক ডজন টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটরা দুই সপ্তাহের জন্য রাজ্য ছেড়ে চলে যায়, তারপরে সোমবার আইনসভায় ফিরে আসে।
রিপাবলিকান হাউস স্পিকার ডাস্টিন বুড়ো তারপরে ডেমোক্র্যাটদের একটি কাগজের স্লিপে স্বাক্ষর করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিল যে তারা টেক্সাসের আইন প্রয়োগের হেফাজতে এবং তারা বুধবারের অধিবেশনে ফিরে আসার শর্তে মেঝে ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।
ফোর্ট ওয়ার্থ রেপ। নিকোল কলিয়ার যখন স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন তাকে হাউস চেম্বারে আটকে রাখা হয়েছিল, যেখানে তিনি দুই রাত অবস্থান করেছিলেন, সাক্ষাত্কার দিয়েছিলেন এবং প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের কাছ থেকে কল নিয়েছিলেন।
টেক্সাস রিপাবলিকানরা জোর দিয়ে বলেছেন যে তাদের পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা আইনী এবং জাতিগত জেরম্যান্ডারিংয়ের ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে।
এদিকে, অন্যান্য রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব পক্ষপাতদুষ্ট মানচিত্রকে মার্কিন হাউসের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের এজেন্ডা একটি পাতলা ব্যবধানে জড়িত।
ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাটরা সেই রাজ্যে রিপাবলিকানদের আপত্তি নিয়ে তাদের কংগ্রেসনাল মানচিত্রটি পাস করতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তবে সেই মানচিত্রে ভোটারদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, কারণ গোল্ডেন স্টেটের সংবিধানের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন পুনরায় বিতরণ পরিচালনা করতে হবে।
এনপিআর এর সকালের সংস্করণ টেক্সাসের বাড়ির মেঝেতে তার ডেস্কে ঘুমানোর প্রথম রাতের পরে মঙ্গলবার রেপ। নিকোল কলিয়ারের সাথে কথা বলেছেন।
এই সাক্ষাত্কারটি স্পষ্টতার জন্য সম্পাদিত হয়েছে।
সাক্ষাত্কার হাইলাইট
লীলা ফাদেল: আমি সেই অনুমতি স্লিপ দিয়ে শুরু করতে চাই। বাড়ির স্পিকার, প্রজাতন্ত্র, ডাস্টিন বুরোস আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের বলেছিলেন যে আপনি যদি এই অনুমতি স্লিপটিতে স্বাক্ষর করেন এবং আপনাকে অনুসরণ করে আইন প্রয়োগের সাথে বেরিয়ে যান, আপনাকে এসকর্ট করে এবং আপনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেন আপনি অস্বীকার করলেন?
রেপ। নিকোল কলিয়ার: ঠিক আছে, আমি অপরাধী নই। আমি কিছু ভুল করিনি। আমি একটি কোরাম অস্বীকার করার জন্য আমার সাংবিধানিক অধিকার ব্যবহার করেছি। এবং তারা যা বলেছে তা হ’ল সদস্যদের ডিপিএসের হেফাজতে মুক্তি পেতে সম্মত হতে। এটি কেবল একটি এসকর্ট নয়। এটি “হেফাজতে”, যেন আমরা তাদের রাজনৈতিক থিয়েটারটি পূরণ করার জন্য এক ধরণের অপরাধ করেছি। সুতরাং আমি এটির সাথে যেতে যাচ্ছি না। আমি একমত নই। আমি দৃ strongly ়তার বিরোধিতা। এটা শুধু আমার সাথে ভাল বসে না। এবং আমি বিরক্ত। আমি তারা যা চান ঠিক তা করতে অস্বীকার করছি।
ফাদেল: আপনি যখন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তখন আপনি চেম্বারে লক হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি কি আশা করছেন?
কলিয়ার: আমি এখনও চেম্বারে লক করছি। আমি অবাক হই না, তবে আমি হতাশ, কারণ আপনাকে এই জিনিসগুলি করতে হবে না। কোরাম পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। আমি এখানে স্বেচ্ছায় এসেছি। আমার ভয়েস এবং আমার প্রতিরোধের বক্তৃতাটি ব্যবহার করার অধিকার আমার আছে।
ফাদেল: আপনি কয়েকবার বলেছেন যে এটি ঘটেছে যে এটি কর্তৃত্ববাদী। কেন বলুন।
কলিয়ার: ঠিক আছে, আমি বলতে চাইছি, এটি কেবল প্রজাতন্ত্রের যে দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের একটি উদাহরণ যা তারা যা চায় তা পেতে, চেম্বারে সদস্যদের লক করে যারা মেনে চলেন না। আপনি জানেন, এটি একটি মুক্ত গণতন্ত্র যা করে তা নয়। আপনার সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানানোর অধিকার রয়েছে। এবং যখন আপনি একমত নন এমন লোকদের কণ্ঠস্বরকে নিঃশব্দ করা শুরু করেন, তখন আমরা আরও দূরে সরে যাচ্ছি। এবং আমরা এটি একটি থামাতে হবে। আমাদের যে স্বাধীনতা রয়েছে তা আমরা একটি অবস্থান নিতে এবং রক্ষা করতে পেরেছি, কারণ এটি জানার আগে আমাদের কাছে রক্ষার কোনও স্বাধীনতা থাকবে না।
ফাদেল: আপনি নিজের একটি ফটো পোস্ট করেছেন, আপনার ডেস্কে, একটি বোনেট এবং চোখের মুখোশে আবদ্ধ করেছেন। তুমি কীভাবে ঘুমেছ?
কলিয়ার: আমি ঘুমিয়েছি। আমি আমার চেয়ারে মেঝেতে কিছুটা ঘুমাতে সক্ষম হয়েছি। এবং এই জায়গায় এই বিল্ডিংয়ে লাইটগুলি কেটে যায় না। সুতরাং এটি খুব উজ্জ্বল ছিল। তবে, আপনি জানেন, এখানে এই সমস্ত ডিপিএস সহ আমি একরকম নিরাপদ বোধ করেছি।
ফাদেল: একটি ভোট হবে। তাহলে কি হয়?
কলিয়ার: আপনি জানেন, এটি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক যে রিপাবলিকানরা তাদের হাত (দেখিয়েছে) এবং সম্ভবত তারা এটি উদ্দেশ্য করে করেছে। তারা আমাদের দেখিয়েছে যে তারা প্রথমে ট্রাম্পের বিড করতে চায়। তারা বন্যার শিকার এবং জনগণকে প্রথমে রাখতে চায় না। ট্রাম্প তাদের যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা তারা করতে চায়। সুতরাং এটি খুব হতাশাব্যঞ্জক। আমরা এই মানচিত্রগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এবং রঙের সম্প্রদায়ের উপর যে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা মেঝেতে লড়াই করতে প্রস্তুত। একবার আমরা এই তল লড়াই শেষ করার পরে, আমরা এটি আদালতে নিয়ে যাব।
ফাদেল: এখন, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম তার নিজের পক্ষপাতিত্বের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য চাপ দিচ্ছেন, টেক্সাস এটি করতে চলেছে কিনা তা বলছে। তারপরে আমাদেরও এটি করতে হবে। আপনি এই ধরণের পুনর্নির্মাণ বন্ধ করতে রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে গেছেন। এটি কি এখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে আঘাত করতে পারে এমন দুটি দলের মধ্যে একটি বিপর্যয়কর লড়াই শুরু করে?
কলিয়ার: শোনো, তুমি কি জানো? এমন একটি সময় ছিল যেখানে আপনি উঁচু রাস্তাটি নিয়ে যাবেন, তবে সেই উঁচু রাস্তাটি ভেঙে গেছে। আমরা ময়লা রাস্তায় রয়েছি এবং আমরা তাদের সাথে ময়লার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। এটি গভর্নর নিউজম ড। আমরা আগুন দিয়ে আগুনের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছি। আমরা সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা সেই উঁচু রাস্তাটি পুনর্নির্মাণ করব। তবে এখনই, আমরা ময়লা আছি এবং আমরা আমাদের হাতা রোল আপ করতে এবং নোংরা হতে হবে।