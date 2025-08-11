কেন পেড্রো পাস্কাল জ্যাচ ক্রেগারের অস্ত্র ছেড়ে চলে গেছে

আজকাল পেড্রো পাস্কালের চেয়ে হলিউডে একজন ব্যস্ত লোককে খুঁজে পেতে একজনকে কঠোর চাপ দেওয়া হবে। “দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান” এবং “গ্ল্যাডিয়েটার II” এর তারকা গত বেশ কয়েক বছর ধরে সিনেমা এবং টিভি উভয় ক্ষেত্রেই চিরকালীন শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়ার্নার ব্রোস এবং পরিচালক জ্যাচ ক্রেগার তাকে চলচ্চিত্র নির্মাতার সর্বশেষ চলচ্চিত্র “অস্ত্র”, “তার ২০২২ ব্রেকআউট ফিচারের প্রথম” বার্বারিয়ান “এর একটি ফলোআপের জন্য টপলাইন করতে তাকে ট্যাপ করার একটি বড় কারণ। দুর্ভাগ্যক্রমে, উত্পাদন শুরু হওয়ার আগে পাস্কালকে সিনেমা থেকে বাদ দিতে হয়েছিল। তবে কেন?
সঙ্গে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাত্কারে বিভিন্নক্রেগার “অস্ত্র” থেকে পাস্কালের প্রস্থানকে সম্বোধন করেছিলেন, এটি প্রকাশ করে যে মাস-দীর্ঘ 2023 স্ক্রিন অভিনেতা গিল্ড স্ট্রাইককে দোষী বলে মনে করা হয়েছিল। পরিচালক বলেছিলেন, “এই সিনেমার জন্য আমার সম্পূর্ণ আলাদা কাস্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল একজন কাস্ট সদস্যকে হারাতে হয়নি। স্পষ্টতই, এটি গিয়ারগুলিতে একটি বৃহত্তর রেঞ্চ নিক্ষেপ করেছে। আরও কথা বলতে গিয়ে ক্রেগার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বিলম্বের ফলে এই অংশটি শুরু করা হয়েছিল।
“এটি কি ঘটে, তাই না? ধর্মঘটগুলি আমাদের বিলম্বিত করে, এবং তারপরে আপনি যখন বিলম্ব করেন, তখন মানুষের সময়সূচি দ্বন্দ্ব পায়, এবং তারপরে আপনি এক বর্গক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। আমি কারও প্রতি কোনও অসুস্থ ইচ্ছা পোষণ করি না। আমরা কেবল বিলম্বিত এবং বিলম্বিত হতে চলেছি It’s এটি একটি ডোমিনো প্রভাবের মতো। সুতরাং আমাকে আবার শুরু করতে হয়েছিল।”
পাস্কালকে শেষ পর্যন্ত অস্কার-নোমিনি জোশ ব্রোলিন (“বয়স্ক পুরুষদের জন্য কোনও দেশ নেই”) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, স্টার-স্টাডেড কাস্ট সহ জুলিয়া গার্নার (“ওজার্ক”), বেনেডিক্ট ওয়াং (“ডক্টর স্ট্রেঞ্জ”), অ্যালডেন এহরেনচ (“সলো: একটি স্টার ওয়ার্স কাহিনী”), এবং অ্যামিলি মডিগান (“আছল মডিগান) সহ। এই কাস্ট, চিত্তাকর্ষক যদিও এটি হতে পারে, ক্রেগারের মূলত মনে ছিল না। পাস্কাল হারানো একটি দুর্দান্ত পরিবর্তনকে বাধ্য করেছিল।
শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের জন্য সবকিছু কাজ করেছে
“অস্ত্র” গেটের বাইরে দুর্দান্ত পর্যালোচনাগুলির সাথে দেখা হয়েছে। ফিল্মটি একই শ্রেণীর এক শিশু ব্যতীত একটি ছোট্ট শহরে উঠে আসে ঠিক একই সময়ে একই রাতে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপরে সম্প্রদায়টি তাদের নিখোঁজ হওয়ার পিছনে কে – বা কী – তা প্রশ্ন করার জন্য ছেড়ে যায়।
হতাশাজনক যদিও এটি হতে পারে, জ্যাচ ক্রেগারকে কেন শুরু করতে হয়েছিল তা দেখতে অসুবিধা হয় না। একটির জন্য, অনেক অভিনেতার সময়সূচি ২০২৩ সালের স্ট্রাইককে ধন্যবাদ জানায়, কারণ আমেরিকার রাইটার্স গিল্ডও সে বছর ধর্মঘটে গিয়েছিল। ধুলা যখন স্থির হয়ে যায়, এটি প্রতিভা এবং সময়সূচির জন্য একটি উন্মাদ স্ক্যাম্বল ছিল। পেড্রো পাস্কাল মার্ভেলের “ফ্যান্টাস্টিক ফোর: ফার্স্ট স্টেপস” -তে রিড রিচার্ডস খেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এতে জুলিয়া গার্নারকে রৌপ্য সার্ফার হিসাবে কিছুটা বিদ্রূপাত্মকভাবে অভিনয় করেছেন। এই অভিনেতা এইচবিওর “দ্য লাস্ট অফ আমাদের” এবং আসন্ন ছবি “দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান অ্যান্ড গ্রোগু” তে তাঁর অব্যাহত কাজও করেছিলেন। এই হরর ফ্লিকটি তার ব্যস্ত সময়সূচীতে ফিট করা কেবল কার্ডগুলিতে ছিল না।
একজন প্রধান অভিনেতার সাথে সময়সূচী দুঃস্বপ্নের বাইরেও বিবেচনা করার মতো রসায়ন রয়েছে। পাস্কাল জোশ ব্রোলিনের একজন আলাদা অভিনেতা, এবং গার্নারের সাথে তাকে জুটি বেঁধে পরিচালক মনে রাখবেন না। সুতরাং, তাকে কেবল একটি নতুন কাস্ট একসাথে টুকরো টুকরো করতে হয়েছিল। স্ক্যাম্বল সত্ত্বেও, ক্রেগারের এখনকার মতো কাজ করা সমস্ত কিছুই তার নামে আরও একটি সমালোচনামূলক হিট করেছে, তিনি যে দুর্দান্ত কাস্টকে একসাথে রেখেছিলেন তার কোনও ছোট অংশে ধন্যবাদ। কে জানে? হতে পারে পাস্কাল এবং ক্রেগার ভবিষ্যতে পুনরায় একত্রিত হওয়ার কোনও উপায় খুঁজে পেতে পারেন, এটি পরিচালকের আসন্ন “রেসিডেন্ট এভিল” রিবুট বা পুরোপুরি অন্য কোনও কিছুতেই হোক। তারা উভয়ই খুব শীঘ্রই কোথাও কোথাও যাচ্ছেন না।
“অস্ত্র” এখন প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে।