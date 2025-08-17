You are Here
কেন প্যারামাউন্ট+ গেমটি বাতিল করে দিয়েছে
News

কেন প্যারামাউন্ট+ গেমটি বাতিল করে দিয়েছে






দলটি খেলায় মাঠে কথা বলছে
প্যারামাউন্ট+

ক্রীড়া জেনারটি সেরা কিছু কাল্পনিক নাটকের জন্য দায়ী। আন্ডারডগ বা মিসফিটগুলির একটি গ্রুপ দেখে সেরা স্পোর্টস মুভি এবং টিভি শোতে প্রতিকূলতাকে পরাজিত করে না কখনও কখনও তৃপ্তির মতো হতে পারে না। এটি একটি বরং বহুমুখী ঘরানা, যা “দ্য গেম” এর ক্ষেত্রে কৌতুক থেকে সুপার নাটকীয় – বা উভয়ই রয়েছে এমন শিরোনাম সহ।

মারা ব্রুক আকিল দ্বারা নির্মিত, মূল “দ্য গেম” ইউপিএন শো “গার্লফ্রেন্ডস” এর একটি স্পিন-অফ ছিল এবং তারা জীবন এবং খেলাধুলার অসুবিধাগুলি নেভিগেট করার সময় ফুটবল খেলোয়াড়দের একদল গার্লফ্রেন্ডকে অনুসরণ করেছিল। এটি 2006 সালে সিডব্লিউতে প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং নয়টি মরসুমে স্থায়ী হয়েছিল। তারপরে, ২০২১ সালে প্যারামাউন্ট সিরিজটি পুনরুদ্ধার করে, আকিল এবং মূল কাস্টের অনেক সদস্যকে সিক্যুয়াল সিরিজের জন্য ফিরিয়ে এনেছিল যা সান দিয়েগো থেকে লাস ভেগাসে অ্যাকশনটি সরিয়ে নিয়েছিল। নতুন সিরিজটি প্যারামাউন্ট+ এ প্রবাহিত হয়েছে এবং আমেরিকান প্রো ফুটবলের মাধ্যমে কালো সংস্কৃতি অন্বেষণ, শ্রেণিবোধ, যৌনতাবাদ, বর্ণবাদ এবং আরও অনেক কিছুর মতো বিষয়গুলি অন্বেষণ করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। যেখানে আসল শোটি একটি আকর্ষণীয় টোনাল মিশ্রণ ছিল, এটি একটি নাটক হওয়ার আগে সিটকম হিসাবে শুরু হয়েছিল, নতুন “দ্য গেম” দ্য গেট-গো থেকে একটি স্ট্রেট-আপ স্পোর্টস নাটক ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে, সিরিজটি স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং ২০২৩ সালে এটি প্যারামাউন্ট+ দ্বারা বাতিল হয়ে যায় “গ্রিজ: দ্য রাইজ অফ দ্য পিঙ্ক লেডিজ,” “ইউনিভার্সের কুইন,” এবং “স্টার ট্রেক: প্রোডিজি”-সেরা “স্টার ট্রেক” শো আপনাকে সম্ভবত কখনও দেখেনি। এবং, দুঃখের বিষয়, কারণটি খুব বোবা ছিল।

এটি সর্বদা কিছু কর্পোরেট শর্টকাট


তশা ম্যাক (ওয়েন্ডি রাকেল রবিনসন) এবং মালিক রাইট (হোসিয়া চঞ্চেজ) খেলায় চিন্তিত দেখাচ্ছে
প্যারামাউন্ট+

“দ্য গেম” এবং উপরে উদ্ধৃত অন্যান্য শোগুলি কর্পোরেট সংযুক্তির কারণে বাতিল করা হয়েছিল তা জানতে পেরে আপনি কি অবাক করে দিয়েছিলেন? এটা ঠিক, প্যারামাউন্টের প্রিয় বিনোদন “দ্য গেম” এর শেষের জন্য দায়ী। সেই সময়, প্যারামাউন্ট+ শোটাইমের সাথে মার্জ করছিলেন, যার ফলে কিছুটা ব্যয় কাটা এবং ট্যাক্স রাইটিং-অফের দিকে পরিচালিত হয়েছিল, যা ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কার এবং এর প্রধান ডেভিড “কার্টুন শত্রু নং 1” জাস্লাভের প্রিয় বিনোদন।

কেবল “দ্য গেম” বাতিল করা হয়নি, তবে এটি “মহাবিশ্বের রানী,” দ্য গ্রিজ “টিভি শো এবং” স্টার ট্রেক: প্রোডিজি “এর পাশাপাশি স্ট্রিমার থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল, যেন তারা কখনও ঘটেনি। অনুযায়ী বিভিন্নশোগুলি অপসারণ “ডেটা-চালিত” ছিল, যদিও প্যারামাউন্ট এমন কোনও পরিসংখ্যান ভাগ করে নি যা এই শোগুলি কেন বাতিল এবং মুছে ফেলা উচিত তা ইঙ্গিত করে। বিশেষভাবে অদ্ভুত বিষয়টি হ’ল “স্টার ট্রেক: প্রোডিজি” ইতিমধ্যে 2 মরসুমের জন্য পুনর্নবীকরণের পরে এই সংবাদটি এসেছিল।

বোবা কারণে বাতিল হওয়া শো নতুন কিছু নয়। বিশেষত কর্পোরেট সংযুক্তি হ’ল সৃজনশীলতার মৃত্যু, যেহেতু নতুন ব্যক্তি যে কেউ আসে সে তাদের পূর্বসূরীদের সাথে জড়িত প্রকল্পগুলির লাগেজ চায় না। তবে একটি শো বাতিল করা এবং অন্যটি তাদের স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলি অনিচ্ছাকৃতভাবে সরিয়ে ফেলার জন্য একটি জিনিস। জাস্লাভ এই কুৎসিত, কদর্য, অসম্পূর্ণ প্রবণতা শুরু করার পরে, ডিজনি+ এবং হুলুর মতো স্ট্রিমাররা মামলা অনুসরণ করতে শুরু করে।

প্যারামাউন্ট হিসাবে? ঠিক আছে, এটি আবার একটি সংযুক্তির সাথে জড়িত, এবার স্কাইড্যান্সের সাথে। এবং এ পর্যন্ত তাদের ক্রোধের কথা বলার জন্য বিদ্যুৎ এবং একটি প্ল্যাটফর্মের একমাত্র লোকেরা ছিলেন “সাউথ পার্ক” স্রষ্টা ট্রে পার্কার এবং ম্যাট স্টোন, যাদের একীভূত হওয়ার পরে শোয়ের মরসুমের 27 প্রিমিয়ারটি বিলম্বের পরে কিছু পছন্দ শব্দ ছিল।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।