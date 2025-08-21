কেন প্রতিটি উদ্যোক্তাকে প্রথম দিন থেকেই একটি প্রস্থান মানসিকতা প্রয়োজন

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
মূলধন বাজার এবং উদ্যোক্তা উদ্যোগে তিন দশক পরে, আমি একটি কঠোর সত্য শিখেছি: বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠাতা তাদের প্রস্থান সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য খুব বেশি সময় অপেক্ষা করেন। তারা ব্যবসায় বৃদ্ধি, পণ্য-বাজারের ফিট, সঠিক লোককে নিয়োগ দেওয়া বা তাদের পরবর্তী রাউন্ডে উত্থাপন এবং বোধগম্যতার দিকে মনোনিবেশ করে। তবে বাস্তবতা এখানে: যে সংস্থাগুলি স্কেল, সহ্য করে এবং সীসাগুলি শেষের দিকে মনে হয়।
একটি আছে প্রস্থান মানসিকতা এর অর্থ এই নয় যে আপনি জাহাজটি ত্যাগ করার পরিকল্পনা করছেন। এর অর্থ আপনি উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত দূরদর্শিতার সাথে আপনার ব্যবসায়ের স্থাপত্য করছেন। আপনার ভবিষ্যতে কোনও আইপিও, একটি এসপিএসি সংহতকরণ, একটি উদ্যোগ-সমর্থিত অধিগ্রহণ বা কেবল দীর্ঘমেয়াদী মূলধনকে আকর্ষণ করে, একটি প্রস্থান মানসিকতা স্পষ্টতা জোর করে। এটি শৃঙ্খলা প্রয়োজন। এবং এটি নিশ্চিত করে যে আপনি কেবল আপাতত নয় বরং পরবর্তী কী আসবেন তার জন্য।
আমি এটি কঠিন উপায় শিখেছি
মহা মন্দা চলাকালীন আমি সবকিছু হারিয়েছি। বছরের পর বছর এবং লক্ষ লক্ষ মূল্য রাতারাতি আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই মুহূর্তটি ছিল ধ্বংসাত্মক এবং শিক্ষামূলক উভয়ই। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি যখন বৃদ্ধি এবং গতিতে মনোনিবেশ করেছি, তখন আমি স্থায়িত্বের কথা মাথায় রেখে তৈরি করি নি। আমি প্রস্থান করার জন্য নির্মিত হয়নি; আমি দৌড়ানোর জন্য তৈরি করতাম।
এই ক্ষতি থেকে ফিরে আসা আমাকে স্থল থেকে পুনর্নির্মাণ করতে এবং সাফল্যের অর্থ কী তা পুনরায় কল্পনা করতে বাধ্য করেছিল। আমি এটির প্রতিরোধের পরিবর্তে অস্থিরতার দিকে ঝুঁকেছি এবং সময়ের সাথে সাথে এই শিফটটি আমাকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাদের মূলধন বাজারগুলিতে নেভিগেট করতে সহায়তা করে, তাদের বৃদ্ধির কাঠামোকে সহায়তা করে এবং তাদের নিজস্ব প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে।
আমি একটি প্যাটার্ন লক্ষ্য করেছি: সর্বাধিক সফল উদ্যোক্তারা অগত্যা স্মার্ট বা সবচেয়ে ভাল অর্থায়িত ছিল না। তারাই স্পষ্টতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিল, যারা প্রস্থান করার অভিপ্রায় নিয়ে তাদের ব্যবসা তৈরি করেছিল, তার অর্থ বিক্রি, পিছনে পা রাখা বা নিজের বাইরে স্কেলিং করা উচিত।
প্রস্থান একটি মানসিকতা, মাইলফলক নয়
জনসাধারণে যাওয়া বা আপনার সংস্থা বিক্রি করা শেষ মুহুর্তের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়। শক্ত মৌলিক উপর নির্মিত ব্যবসায়ের প্রাকৃতিক অগ্রগতি হিসাবে এটি (এবং হওয়া উচিত) কয়েক বছর সময় নিতে পারে। এটি একটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিয়ে শুরু হয়: আপনি কি দিকে নির্মাণ করছেন?
যদি আপনার উত্তরটি অস্পষ্ট বা প্রতিক্রিয়াশীল হয় তবে আপনার কৌশলটি পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে।
একটি প্রস্থান মানসিকতা আপনাকে সহায়তা করে:
বিনিয়োগকারী-গ্রেড প্রস্তুতির দিকে তৈরি: এর মধ্যে অনুমানযোগ্য উপার্জন, ক্লিন ক্যাপ টেবিল, শক্তিশালী কর্পোরেট প্রশাসন এবং একটি স্কেলযোগ্য অপারেটিং মডেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সঠিক মূলধন অংশীদারদের আকর্ষণ করুন: যখন কোনও ব্যবসায়ের স্বল্প-মেয়াদী তাড়াহুড়ো বনাম দীর্ঘমেয়াদী মান থাকে তখন বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারেন।
স্বল্প-মেয়াদী ফাঁদগুলি এড়িয়ে চলুন: আপনি যখন দীর্ঘ গেমটি খেলছেন, আপনি অতিরিক্ত প্রচার, অত্যধিক বা ওভারটেন্ডেন্ডের সম্ভাবনা কম।
কোনও পাবলিক সংস্থার মতো ভাবুন (এমনকি যদি আপনি এখনও একজন না হন)
উদ্যোক্তারা প্রায়শই সর্বজনীন যেতে বা প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন বাড়াতে প্রয়োজনীয় কঠোরতা এবং স্বচ্ছতাটিকে অবমূল্যায়ন করেন এবং প্রায়শই একটি আইপিও বা অধিগ্রহণকে একটি সমাপ্তি রেখা হিসাবে ভাবেন। তবে এটি কোনও ফিনিস লাইন নয়, এটি একটি নতুন প্রারম্ভিক গেট। এবং বাজার দ্বিতীয় সম্ভাবনা হস্তান্তর করে না।
আপনি যদি পাবলিক মার্কেটস, বিনিয়োগকারী বা কৌশলগত অর্জনকারীদের আপনাকে গুরুত্ব সহকারে নিতে চান তবে আপনাকে প্রদর্শন করতে হবে:
আর্থিক পরিপক্কতা: আপনার বই নিরীক্ষা প্রস্তুত? আপনি কি আপনার কেপিআই এবং ইউনিট অর্থনীতি বুঝতে পারেন? আপনি কি নির্ভুলতার সাথে পূর্বাভাস দিতে পারেন?
কৌশলগত স্পষ্টতা: আপনার কি স্পষ্টভাবে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টি রয়েছে? আপনি একটি বাধ্যতামূলক বৃদ্ধির গল্প বলতে পারেন?
অপারেশনাল স্থিতিস্থাপকতা: আপনি কি সেই স্কেল প্রক্রিয়া তৈরি করেছেন? আপনার কি এমন একটি দল আছে যা আপনার বাইরেও নেতৃত্ব দিতে পারে?
আমি যে উদ্যোক্তাদের সাথে কাজ করি তাদের সাথে আমি বলি যে স্টক নিজেই বাণিজ্য করে না। একটি দুর্দান্ত ব্যবসা একটি দুর্দান্ত পাবলিক সংস্থার মতো নয়। যে সংস্থাগুলি পোস্ট-আইপিও সম্পাদন করে তারা হ’ল বেল বেজে যাওয়ার অনেক আগে যাচাইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল।
ফ্রন্টলাইনগুলি থেকে পাঠ
গত কয়েক বছর ধরে, আমি দেখেছি যে আইপিও এবং পাবলিক মার্কেটগুলি কতটা উদ্বায়ী এবং ক্ষমাযোগ্য হতে পারে। 2021 সালে, ডিল প্রবাহটি ফুটে উঠছিল। 2022 এবং 2023 সালে, এটি সবই হিমশীতল। তবুও একই সময়ে, মুষ্টিমেয় সংস্থাগুলি সমৃদ্ধ হয়েছিল। কেন? কারণ তারা মনে রেখে ally চ্ছিকতার সাথে তৈরি করেছিল।
উদাহরণস্বরূপ কাভা গ্রুপ নিন। একটি শক্ত আইপিও বাজারে, তারা 2023 সালে প্রকাশ্যে গিয়েছিল এবং প্রথম দিন তাদের স্টক 37% লাফিয়ে দেখেছিল। দুর্ঘটনাক্রমে তা ঘটেনি। এটি কয়েক বছর আগে করা কৌশলগত সিদ্ধান্তের ফলাফল ছিল: শৃঙ্খলাবদ্ধ বৃদ্ধি, শক্তিশালী আর্থিক কর্মক্ষমতা, ভাল-তৈরি গল্প বলা, মনোনিবেশিত নেতৃত্ব এবং বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা পূরণের ক্ষমতা।
শুধু মূলধন উত্থাপন করবেন না। প্রস্থান মহড়া।
অনেক প্রতিষ্ঠাতা ফিনিস লাইনের মতো তহবিল সংগ্রহের আচরণ করে। তবে মূলধন একটি সরঞ্জাম, কৌশল নয়। যদি আপনি পরিষ্কার প্রস্থান রোডম্যাপ ছাড়াই অর্থ সংগ্রহ করেন তবে আপনি মাঝখানে আটকে যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস, ভুল ধারণা বা আরও খারাপ।
পরিবর্তে, প্রস্থানটি মাথায় রেখে শুরু করুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন:
কৌশলগত অর্জনকারী আমার ব্যবসা সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কী পাবেন?
আমি যদি আগামীকাল তালিকাভুক্ত করি তবে আমার সিস্টেম, নিয়ন্ত্রণ এবং কাঠামো কি প্রস্তুত?
সত্যিকারের রূপান্তরটির মাধ্যমে আমাকে গাইড করার জন্য আমার কি সঠিক দল এবং বোর্ড আছে?
আগে আপনি এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন, আপনি যত বেশি বিকল্প তৈরি করবেন। এবং এই অস্থির বাজারে, বিকল্পটি খুব সুন্দর নয়। এটা আপনার প্রান্ত।
প্রস্থান করতে, সহ্য করতে নেতৃত্ব দিন
প্যারাডক্সটি আসল: সবচেয়ে শক্তিশালী প্রস্থানগুলি এমন ব্যবসা থেকে আসে যা কেবল প্রস্থান করার জন্য নির্মিত হয় না। এগুলি সহ্য করার জন্য নির্মিত। তাদের কাছে স্থিতিস্থাপক মডেল, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দল এবং প্রতিষ্ঠাতা রয়েছে যারা স্বচ্ছতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে নেতৃত্ব দেয়।
একটি প্রস্থান মানসিকতার অর্থ এই নয় যে আপনি পিছনে টানছেন। এর অর্থ আপনি আরও কৌশলগত এবং দৃষ্টি নিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর অর্থ এই নয় যে আপনি চলে যেতে প্রস্তুত; এর অর্থ আপনি এমন কিছু তৈরি করছেন যা আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
সুতরাং, আপনি আপনার প্রথম রাউন্ডে বা পঞ্চম স্থানে থাকুক না কেন, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: যদি আমাকে আগামীকাল প্রস্থান করতে হয়, আমি কি প্রস্তুত থাকব?
যদি উত্তর না হয় তবে আপনি একা নন। এই প্রান্তটি মনে রেখে বিল্ডিং শুরু করার সময় এখন।
