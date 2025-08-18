কেন বিভ্রান্ত ভোটারদের ট্রাম্প রিপাবলিকানদের চেয়ে ডেমোক্র্যাটদের বেছে নেওয়া উচিত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানকে প্যারাফ্রেজ করার জন্য, আমি মনে করি এটি জিজ্ঞাসা করার সময় এসেছে: বছরের শুরুতে আপনি কি আজও ভাল বোধ করছেন?
গত কয়েক সপ্তাহে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প করদাতা ডাইমের স্কটল্যান্ডের গল্ফে প্রতারণা করেছেন, তার ধনী দাতাদের হোস্ট করার জন্য একটি 200 মিলিয়ন ডলার হোয়াইট হাউস বলরুম ঘোষণা করেছিলেন, তার নতুন বিমান বাহিনী ওয়ান এর জন্য একটি কাতারি গ্রিফ্টকে চূড়ান্ত করেছেন, হোয়াইট হাউস ছাদের চারপাশে একজন হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধের মতো “কীভাবে তার পুরানো প্যাফিল জেফ্রি এপিএটিএ-ল্যাভো-এপিএজিও এপিএজিও এপিএজিও” এ সম্পর্কে কথা বলেছেন।
সেই সময়ের কতটুকু তিনি আসলে অর্থনীতিতে মনোনিবেশ করতে ব্যয় করেছিলেন?
চাকরিতে?
দাম কমিয়ে আনার বিষয়ে, তিনি কি প্রথম দিনটিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?
দেখুন, কয়েক বছর ধরে, ট্রাম্প শিল্প কমপ্লেক্স ডেমোক্র্যাটদের চিত্রকর্মে নির্মমভাবে কার্যকর ছিল। আমি স্বীকার করব, সেগুলি আমাদের সংজ্ঞায়িত করার অনুমতি দেওয়ার আগে আমরা নিজেকে সংজ্ঞায়িত করার মতো প্রায় যথেষ্ট কাজ করি নি। প্রকৃতপক্ষে, আমরা অন্য মাসে কিছু গবেষণা করেছি এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে যুক্ত এক নম্বর শব্দটি “দুর্বল” ছিল।
এখন, আমি জানি এটি কেস নয়। আমরা শ্রমিক শ্রেণির দল, ছোট ব্যবসা, কৃষক। ডিএনসির নেতৃত্ব দেওয়ার আগে, আমি মিনেসোটা ডিএফএল -এর দিকে রওনা হলাম – এবং আপনি জানেন যে ডিএফএল কী বোঝায়? ডেমোক্র্যাটিক-ফার্মার-লেবার।
আমরা যে দলটি বলেছি, আমরা তাদের কাজ থেকে ভিএ বা ফায়ার ভেটসকে ভেঙে ফেলতে চাই না, আমরা এমন পুরুষ এবং মহিলা চাই যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবনকে লাইনে রেখেছিল তাদের সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি খুঁজে পেতে সক্ষম হতে পারে বা তারা পরিবেশন করার পরে যত্ন নিতে পারে। আমরা সেই দলটি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আপনি যদি কয়েক দশক ধরে আপনার বাটটি বন্ধ করে রাখেন, তবে আপনাকে আপনার সামাজিক সুরক্ষা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিছু সাপ তেল বিক্রয়কারী সম্পর্কে চিন্তা করার দরকার নেই। এবং এখন মনে হচ্ছে আমরা একমাত্র দল যা এখনও সংবিধানের বিষয়টি বিশ্বাস করে।
তবে আমি কী জানি তা বিবেচ্য নয়। লোকেরা কী ভাবেন তা গুরুত্বপূর্ণ। এখন এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্যে, আমাদের কাজ – আমার কাজ – হ’ল ডেমোক্র্যাটদের দায়িত্বে থাকা আপনার জীবন কেন আরও ভাল হবে তা করা।
এখন, আপনি জানেন যে ডিসি -তে ট্রাম্প রিপাবলিকানরা কী নির্মমভাবে কার্যকর?
দেশ ধ্বংস।
ট্রাম্প মনে করেন নেতৃত্ব দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হ’ল বাম্পার-স্টিকার রাজনীতির মাধ্যমে। তবে আপনি যখন তাঁর আকর্ষণীয় স্লোগানগুলি পড়েন, তিনি গাড়িটি আগত ট্র্যাফিকের দিকে চালিত করেন।
যখন তিনি কঠোর উপস্থিত হতে চান, তখন তিনি মার্কিন শহরগুলিতে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন।
যখন তিনি অর্থনীতিকে তার চেয়ে আরও ভাল মনে করতে চান, তখন তিনি অর্থনীতিবিদদের আগুন জ্বালিয়ে নকল বাণিজ্য চুক্তি পাম্প করেন।
যখন তিনি আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত যৌন অপরাধীর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব এড়াতে চান, তখন তিনি ডেমোক্র্যাটদের সম্পর্কে বিএস কেলেঙ্কারীকে চাবুক মারেন।
এদিকে, সর্বশেষ শ্রম প্রতিবেদনে গত তিন মাস ধরে কোভিড -19-এর পরে কাজের জন্য দুর্বলতম প্রসারিত হিসাবে দেখা গেছে। আমেরিকার ছোট ব্যবসায়িক মেরুদণ্ড ধুলায় পরিণত হচ্ছে। কৃষকরা অপারেশন বন্ধ করছে। পরিবারগুলি আরও বেশি অর্থ প্রদান করছে, কম পাচ্ছে, এবং রাতে বসে ভাবছে যে তাদের কাজটি পরের সপ্তাহে তাদের জন্য থাকবে কিনা।
ক্ষমতায় আসার পর থেকে এটি প্রায় এমনই, ট্রাম্প এবং কংগ্রেসে তাঁর সহযোগীরা আমেরিকাটিকে মহান হতে বাধা দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।
তারা অপ্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক শুল্ক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল এবং তারপরে, তাদের debt ণ-ব্যালুনিং বাজেটের সাথে, এটি তাদের থেকে স্বাস্থ্যসেবা এবং খাবার ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে এটি অনুসরণ করে যাদের এটি কঠিন সময়ে তৈরি করার জন্য মৌলিক লাইফলাইন প্রয়োজন। সমস্ত চূড়ান্ত অভিজাতদের লাভজনক ট্যাক্স বায়ুপ্রবাহ দেওয়া। ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ধনী।
তারা নির্মাণ কাজ, গ্রামীণ হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমগুলিতে আক্রমণ করেছিল। তারা শক্তির দাম, মুদি দাম, পোশাকের দাম, গাড়ির দাম বাড়িয়ে তুলছে – তালিকাটি চলছে।
এবং ট্রাম্প বলেছিলেন যে বিদেশ দেশগুলি শুল্ক খরচ খাবে। না। আপনি খরচ খাচ্ছেন। কোনও প্রেস কনফারেন্স বা টকিং পয়েন্ট বা বিলিয়নেয়ার-নিয়ন্ত্রিত এআই বট আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে এমন কিছু বোঝাতে পারে না যা সত্য নয়।
কথাটি হ’ল, আমরা সকলেই চাই আমেরিকা দুর্দান্ত হোক।
তবে ডেমোক্র্যাটরা কত লোকের স্বাস্থ্যসেবা রয়েছে তার দ্বারা মহত্ত্বকে পরিমাপ করে, কতগুলি পরিবার শিশু যত্ন খুঁজে পেতে পারে যা ব্যাংককে ভেঙে দেয় না, কত তরুণ দম্পতি তাদের প্রথম বাড়ির কীগুলি পেতে পারে, আশ্চর্যজনক ধারণাযুক্ত কত লোক এই ধারণাগুলি ব্যবসায়ে পরিণত করতে পারে।
আসুন ভুলে যাবেন না, রিপাবলিকান পার্টি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও মনে আছে বড় বড় কাজ করেছে। আমরা সবসময় একমত হইনি, এবং আমরা মাঝে মাঝে তীব্র লড়াই করেছি, তবে কমপক্ষে তারা চেষ্টা করেছিল। তারা আসলে এমন স্টাফগুলিতে বিনিয়োগ করেছিল যা মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন আন্তঃসেট হাইওয়ে সিস্টেম তৈরি করা, নাসা তৈরি করা এবং পোলিও ছিটকে যাওয়ার মতো। হেল, এমনকি রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনও বায়ু পরিষ্কার এবং জল নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ইপিএ তৈরি করেছেন। এখন, ট্রাম্প প্রশাসন আপনার পানিতে চিরকালের রাসায়নিকগুলি গ্রিনলাইট করছে। এই লোকেরা যারা “আমেরিকা আবার সুস্থ করে তোলে” এ দৌড়েছিল।
তাদের আর ট্রাম্পের জন্য আর cover াকতে হবে বলে মনে করা উচিত নয়। আপনি আরও ভাল প্রাপ্য। এছাড়াও, ইতিমধ্যে এপস্টাইন ফাইলগুলির সাথে তাঁর জন্য একটি কার্টুন ভিলেন স্কোয়াড covering েকে রেখেছেন।
যদি আপনি রাজনীতি দ্বারা বিভ্রান্ত হন তবে ভাবেন যে এই সরকার আল্ট্রা-এলিটদের দ্বারা বন্দী হয়েছে, বা বিশ্বাস করুন যে সিস্টেমটি ভেঙে গেছে এবং আপনাকে স্ক্রু করছে-আপনি ঠিক বলেছেন।
আপনি যদি স্থিতাবস্থায় অসুস্থ হয়ে থাকেন, প্রতিষ্ঠা থেকে বিরতি দিতে চাইছেন এবং শক্তিশালী লোকদের রক্ষা করে এমন কঠোর গেমগুলি শেষ করতে চাইছেন, তবে আমি এটি আপনার কাছে ভেঙে যাচ্ছি – আপনার ডেমোক্র্যাটকে ভোট দেওয়া উচিত।
ডেমোক্র্যাটস হিসাবে, আমাদের কাজ জেফ বেজোসকে তার $ 50 মিলিয়ন ইউরোপীয় বিবাহের জন্য অর্থ প্রদান করতে সহায়তা করে না। এটি নিশ্চিত করা যে অর্থনীতি আপনাকে নিজের বিবাহের সামর্থ্য, বা একটি বাচ্চা বাড়াতে, বা বয়স্ক আত্মীয়দের যত্ন নিতে, বা গ্রীষ্মে এ/সি বিল পরিশোধ করতে দেয়।
আপনি কি চান না যে ওয়াশিংটনে রিপাবলিকানরাও এই বিষয়গুলির যত্ন নিয়েছিলেন?
দেখুন, এটি এক জঘন্য লজ্জা যে কিছু লোক ডেমোক্র্যাটদের জন্য আর লড়াইয়ের মতো মনে হয় না।
এখানে আমার ভর্তি: আমরা ভোটারদের বলতে পারি না যে আমরা তাদের পক্ষে লড়াই করতে যাচ্ছি, তাদের পরিবারের জন্য লড়াই করতে যাচ্ছি, শ্রমজীবী মানুষের জন্য লড়াই করব এবং তারপরে যখন ক্ষমতা দেওয়া হবে তখন এটি দিয়ে কিছুই করবেন না।
যে পরিবর্তন করতে হবে। এটা পরিবর্তন হচ্ছে।
আমি বলতে চাই যে মেরুদণ্ড বাড়ানোর জন্য আপনার কোনও অলৌকিক প্রয়োজন নেই। আপনার ঠিক যা সঠিক তা করার জন্য আপনার ইচ্ছা দরকার।
আমি জানি আজকাল রাজনীতি একটি খেলাধুলার মতো অনুভব করে। ভাল ছেলে এবং খারাপ ছেলেরা। বিজয়ী এবং ক্ষতিগ্রস্থ।
তবে পরিবারগুলি এই দেশে এটি তৈরি করতে পারে কি না তা কোনও খেলা নয়।
এটি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুতর বিষয়।
ট্রাম্প সেই দায়িত্বটিকে গুরুত্বের সাথে নেন না। আমি প্রতিশ্রুতি দিই, ডেমোক্র্যাটরা করেন।
