কেন বুফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার কোনও ফ্যান্টাসি মুভিটিকে মারধর করে

সিলভার স্ক্রিনটি প্রায়শই বড় বাজেটের বাড়িতে থাকে, উচ্চ-বর্ণের কল্পনা, ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি সেখানে কোনও ফ্যান্টাসি মুভি মারধর করে। যারা আইকনিক ’90 এর দশকের সিরিজটি দেখেনি তারা এটিকে কেবল অন্য একটি কিশোর শো হিসাবে বরখাস্ত করতে পারে তবে এটি কিশোর এবং ফ্যান্টাসি জেনারগুলির সংমিশ্রণ যা সেট করে বুফি বাদে, এর সাথে “নরক হিসাবে উচ্চ বিদ্যালয়“রূপকটি তার কাল্ট ক্লাসিক স্ট্যাটাসের মূল কারণ।
বুফি বিখ্যাতভাবে একটি মোটামুটি শুরুতে নামল, মরসুম 1 সিরিজের জন্য একটি দুর্বল পয়েন্ট হিসাবে বিবেচিত। ডাই-হার্ড ফ্যান্টাসি ফিল্ম ভক্তরাও মরসুম 1 এর স্বল্প বাজেটের দ্বারা বন্ধ করা যেতে পারে, তারিখের বিশেষ প্রভাবগুলি, তবে সিরিজটি একটি ঘড়ির চেয়ে বেশি মূল্যবান। বুফি সাতটি অবিশ্বাস্য asons
কেন বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার টিভি সিরিজটি কোনও চলচ্চিত্রের চেয়ে ভাল
থেকে বুফিস্কুবি গ্যাংয়ের কাছে নির্বাচিত একজনকে নিজেই, সিরিজের ভয়ঙ্কর দানব অবিশ্বাস্য চরিত্রে পূর্ণ। তারা সময়ের সাথে সাথে ফ্যান-প্রিয় হয়ে উঠেছে বা গেটের বাইরে জনপ্রিয় ছিল, 144 এপিসোডে, বুফি তাদের আর্কগুলির সাথে খেলতে এবং বিকাশের জন্য প্রচুর জায়গা ছিল।
প্রিয় বড় খারাপ, স্পাইক নিন। সিরিজের খুব প্রথম দিকে স্পাইককে হত্যা করার কথা ছিল, তবে জেমস মার্স্টাররা এমন একটি বিজয়ী পারফরম্যান্স দিয়েছেন যে তিনি ঠিক শোতে রয়েছেন বুফিসিরিজের সমাপ্তি। পর্বগুলি অগ্রগতির সাথে সাথে স্পাইক বাফির আর্চ-নেমেসিস থেকে তার বিষাক্ত প্রেমিকের কাছে গিয়েছিল এবং সিরিজটি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র হিসাবে শেষ করেছে।
একটি ফ্যান্টাসি মুভি স্পাইকের চরিত্র বিকাশের অনুভূতি ছুটে না গিয়ে বা ফিল্মটি অবিশ্বাস্যভাবে দীর্ঘ না হয়ে কেবল এটি করতে সক্ষম হবে না। একইটি উইলো ডার্ক উইলো হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কর্ডেলিয়া গড় মেয়ে থেকে এজেন্টের এজেন্টে যাচ্ছে (স্পিন-অফ সিরিজে (স্পিন-অফ সিরিজে) দেবদূত), তালিকা চলে।
ফ্যান্টাসি মুভিগুলি হরর বা কৌতুক হোক না কেন, অন্য ঘরানার উপাদানগুলিতেও মিশ্রিত হয়। অনেক বেশি যোগ করার চেষ্টা করা টোনাল হুইপল্যাশের কারণ হতে পারে, তাই মাধ্যমটি সীমাবদ্ধ। ফ্লিপ দিকে, এই জেনার ম্যাশআপটি ঠিক কেন বুফি সিরিজ হিসাবে তাই সফল।
শো প্রায় সংলাপ মুক্ত “হুশ” একটি প্রধান উদাহরণ হিসাবে কিছু বৈধভাবে ভয়ঙ্কর এপিসোড রয়েছে, তবে এটিতে প্রায়শই কিছু হাসি-আউট-লাউড কমেডি রত্নও ছিল বুফিএর আন্ডাররেটেড ফিলার এপিসোডগুলি। বিখ্যাতভাবে, সর্বকালের অন্যতম সেরা বুফি এপিসোডগুলি হ’ল “আরও একবার অনুভূতির সাথে”, সংগীত পর্ব যা একটি ট্রেন্ড তৈরি করেছে, ধারণাটি অনুলিপি করে আরও কয়েকটি শো সহ।
প্রতিটি না বুফি পর্বটি একটি বিজয়ী, তবে এটি এমন একটি শো যা সত্যই টেলিভিশন পরিবর্তন করেছে। এর বাইরেও, এর স্লেয়ার, রাক্ষস এবং অন্ধকারের শক্তিগুলির সমৃদ্ধ লোর যে কোনও ফ্যান্টাসি ফ্যানকে আনন্দ আনার জন্য যথেষ্ট, সম্ভবত যে কোনও চলচ্চিত্রের চেয়ে বেশি।
একটি বুফি মুভি চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এটি খারাপভাবে ব্যর্থ হয়েছে
যারা বাইরে ফ্যানডম হয়ত জানেন না, এটি শো হওয়ার আগে, সেখানে একটি ছিল বুফি মুভি। বিতর্কিত লিখেছেন বুফি সিরিজ স্রষ্টা জোস ওয়েডন, দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি ফিল্মটি 1992 সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ক্রিস্টি সোয়ানসনের সাথে শিরোনামের চরিত্রে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাস্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
মুভিটি একটি বক্স অফিস এবং সমালোচনামূলক বোমা উভয়ই ছিল, গ্লোবাল বক্স অফিসে $ 7 মিলিয়ন বাজেটের (মাধ্যমে (মাধ্যমে বক্স অফিস মোজো) এবং একটি পল্ট্রি উপার্জন 37% পচা টমেটো। শেষ পর্যন্ত, পন্ডিতরা ভেবেছিল যে প্লটটি একটি জগাখিচুড়ি, এবং চলচ্চিত্রটির অত্যধিক শিবিরের সুরটি শ্রোতাদের সাথেও অবতরণ করেনি।
দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি সিরিজটি এত সফল ছিল যে একটি অত্যন্ত প্রত্যাশিত বুফি রিবুট কাজ চলছে, সারা মিশেল জেলার একটি পুনরাবৃত্ত ক্ষমতাতে বুফি সামার্স হিসাবে তার ভূমিকাকে পুনর্বিবেচনা করে।
এটি ছদ্মবেশে একটি আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল, যেমন ওয়েডন তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে উপলব্ধি করা হয়নি তা প্রথম দেখেছিল এবং অবশ্যই সঠিক করতে সক্ষম হয়েছিল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দিয়ে আরও একটি শট পেয়ে ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার বাফি টিভি সিরিজ। শেষ পর্যন্ত, এটি কেবল দেখাতে যায় যে ফ্যান্টাসি সিনেমাগুলি অগত্যা জেনারটির সর্বোচ্চ শিখর নয় এবং এর মতো দেখায় বুফি তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারে।