কেন ময়ূর বাতিল করে দিয়েছে আমাদের একজন মিথ্যা কথা বলছেন

তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাসগুলি (এবং পরবর্তীকালে ফিল্ম এবং টেলিভিশন অভিযোজন) 2000 এর দশকে সমস্ত ক্রোধ ছিল এবং তারা গত কয়েক বছর ধরে প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে এসেছিল। তারা নিম্ন-বড় জিন্সের মতো। তাই কিশোর ভক্তদের যখন ঘোষণা করা হয়েছিল তখন ময়ূর 2017 এর ওয়াইএ উপন্যাসটি মানিয়ে নেবে সে সম্পর্কে অনেক উত্তেজিত হওয়ার জন্য অনেক কিছু ছিল “আমাদের একজন মিথ্যা বলছেন,” লেখক কারেন এম ম্যাকম্যানাসের কাছ থেকেএকটি টিভি সিরিজে।
গল্পটি মূলত “দ্য প্রাতঃরাশ ক্লাব” যদি এটি আগাথা ক্রিস্টি লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনি যদি ক্রিস্টির কাজগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত সেরা চলচ্চিত্রগুলির অনুরাগী হন তবে আপনি উত্সের উপাদানগুলির সাথে পরিচিত না হলেও এটি একটি ঘড়ির মূল্যবান। পাঁচজন শিক্ষার্থীকে সাইমন (মার্ক ম্যাককেনা) সহ আটকানো হয়েছে, যিনি এমন একটি ব্লগ পরিচালনা করেন যা অন্যান্য বাচ্চাদের সম্পর্কে গসিপ ছড়িয়ে দেয়। সাইমন তার শাস্তি দেওয়ার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যায় এবং এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়। তদন্তের বিষয়টি যখন প্রকাশিত হয় যে অন্য সমস্ত শিক্ষার্থীর সকলেরই তাকে হত্যা করার কারণ ছিল।
2022 সালের অক্টোবরে “আমাদের মধ্যে একজন মিথ্যা কথা বলছেন” এর দ্বিতীয় মরসুম। কয়েক মাস পরে 2023 সালের জানুয়ারিতে সংবাদটি ভেঙে যায় সময়সীমা সেই ময়ূর আরও পর্ব নিয়ে এগিয়ে যাবে না। প্রতিবেদন অনুসারে: “ডেডলাইনটি বুঝতে পারে যে ময়ূরের এক্সিকিউটিভরা উভয় শো সৃজনশীলভাবে খুশি হয়েছিল তবে তারা আরও মৌসুমকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রোতাদের খুঁজে পায়নি।” কম ভিউয়ারশিপ যে কোনও সিরিজ ট্যাঙ্ক করতে পারে। তবে এটি এই উদাহরণে অদ্ভুত কারণ কেউ কেউ বইয়ের ভক্তদের আরও বেশি মুখে সুরযুক্ত বলে ধরে নিয়েছে। যাইহোক, পিছনে ফিরে তাকান, 2023 কেবল লাইভ-অ্যাকশন উপন্যাস অভিযোজনগুলির জন্য বিশেষত ওয়াইএ ঘরানার জন্য ভাল সময় ছিল না।
আমাদের একজনের মিথ্যা কথাটি বাতিল না করা থাকলে বিকাশের সিক্যুয়াল ছিল
ময়ূরকে “আমাদের একজন মিথ্যা কথা বলা” বাতিল করার ঘোষণাটি এই সংবাদটি নিয়ে বান্ডিল হয়ে গেছে যে “ভ্যাম্পায়ার একাডেমি” এছাড়াও কেবল একটি মরসুমের পরে কুড়াল পাবে। “ভ্যাম্পায়ার একাডেমি” 2023 সালের সেপ্টেম্বরে বেরিয়ে এসেছিল, সুতরাং এটি শ্রোতা তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়নি। পরে 2023 সালে, নেটফ্লিক্স ওয়াইএ সিরিজ “ছায়া এবং হাড়” বাতিল করে দেয়, সুতরাং এটি ওয়াইএ গল্পের অনুরাগী হওয়ার মোটামুটি সময় ছিল।
“আমাদের একজন মিথ্যা বলছেন” পাঁচ বছরের জন্য নিউইয়র্ক টাইমসের সেরা বিক্রেতার তালিকায় ছিল। এটি যাচাই করার জন্য ডানাগুলিতে অপেক্ষা করা এক টন ভক্ত হওয়া উচিত ছিল এবং এটি এমন ধরণের সিরিজের মতো মনে হয় না যা উত্পাদন করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারে, বিশেষত বেশিরভাগ অজানা কাস্ট সহ। এবং এই পৃথিবী 3 এবং এর বাইরেও এই পৃথিবীটি বের করার যথেষ্ট সুযোগ থাকতে পারে। মূল বইটি দুটি সিক্যুয়াল তৈরি করেছে – “আমাদের একজন পরবর্তী” এবং “আমাদের একজন ফিরে এসেছি।” মজার বিষয় হল, “আমাদের মধ্যে একজন মিথ্যা কথা বলছেন” এর দ্বিতীয় মরসুমটি সত্যই দ্বিতীয় বইটি খাপ খায় না তবে পরিবর্তে একটি নতুন গল্প অনুসরণ করে।
এই সমস্তগুলির সাথে রৌপ্য আস্তরণটি হ’ল যে কেউ এই পৃথিবীতে নিমগ্ন হওয়া চালিয়ে যেতে চান তার জন্য একটি সমাধান রয়েছে এবং এটি একটি বই বাছাই করে পড়া শুরু করা। তবে এই বাতিলকরণের সাথে, সম্ভবত ওয়াইএ অভিযোজন প্রবণতা দূরে যেতে চলেছে … নিম্ন-উত্থিত জিন্সের মতো।