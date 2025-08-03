কেন মাগার মতাদর্শগুলি সর্বদা তারা যা চায় তা পেতে পারে না

নিবন্ধ সামগ্রী
ডোনাল্ড ট্রাম্পের আকারে মাগার একটি সমস্যা আছে। সহজ কথায়: মাগা মাগা (বা “আমেরিকা প্রথম”) এর অর্থ কী তা নির্ধারণ করতে চায় এবং ট্রাম্প চান যে কোনও মুহুর্তে তিনি যা বলেন তা বোঝাতে চান।
আমার কিছুটা সংজ্ঞায়িত স্পষ্টতা এবং রাজনৈতিক উপদ্রব দেওয়া উচিত। আমেরিকাটিকে আবার দুর্দান্ত করে তুলুন বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন জিনিস। ট্রাম্প জোট একচেটিয়া নয়, এতে এমন দল রয়েছে যা অগত্যা নিজেকে মাগা হিসাবে বিবেচনা করে না। তবে সংক্ষিপ্ত হিসাবে, মাগা ডানদিকে একটি সনাক্তযোগ্যভাবে স্বতন্ত্র ব্লক এবং এটি বিস্তৃত জিওপি জোটের প্রভাবশালী দল। এর অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, এটি এখনও একটি বিশ্বদর্শন বা আদর্শ রয়েছে। এবং মাগা বিশ্বস্তরা ক্রমবর্ধমান হতাশ হয়ে পড়েছে যে ট্রাম্প সর্বদা সেই আদর্শকে ভাগ করে না বা অগ্রাধিকার দেয় না।
তারা বিশ্বাস করেছিল যে আপনি যদি কেবল “ট্রাম্পকে ট্রাম্প হতে দিন” করতে পারেন তবে তিনি তাদের মাগাকে ধারণাটি অনুসরণ করবেন। রোনাল্ড রেগানের প্রথম মেয়াদে, অনেক আন্দোলন রক্ষণশীলরা সেন্ট্রিজমের দিকে জিপারের প্রবাহ হিসাবে তারা যা অনুধাবন করেছিল তা দেখে হতাশ হয়েছিলেন। তারা প্রশাসনে মডারেটদের দোষ দিয়েছেন। “লেট রেগান হোন রিগান” ডানদিকে একটি র্যালিং কান্নার হয়ে উঠেছে।
“এটি নিউ আমেরিকান রাইটের উপর প্রচলিত জ্ঞানের একটি অংশ যা ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে লড়াই করেছিলেন কারণ তিনি ভুল লোকদের ভাড়া করেছিলেন-পুরানো-ভাবা বুশ রিপাবলিকান, রেক্স টিলারসন এবং স্টিভেন মুনুচিনের মতো চিত্র, যাদের তাদের দেহে জনগণের হাড় ছিল না,” নিউজ ওয়েবসাইট সেমাফোরের বেন স্মিথকে একটি তাত্পর্য বিশ্লেষণে প্রস্তাব দেয়।
ফলস্বরূপ, স্মিথ আরও অব্যাহত রেখেছেন, “ট্রাম্পের সবচেয়ে উত্সাহী সমর্থকরা আবারও এই ভুলটি করবেন না। তারা আমেরিকান মোমেন্ট, প্রকল্প 2025 এর মতো উদ্যোগ তৈরি করেছিলেন এবং অন্যরা মাগা নিয়োগকারীদের একটি ক্যাডারকে সাজানো এবং শংসাপত্র দেওয়ার লক্ষ্যে অন্যরা তৈরি করেছিলেন। ট্রাম্প যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন আমেরিকা বিরোধী পেন্ট্রেসের উপর নির্ভর করে।
“এবং তবুও – ট্রাম্প যেমন প্রথম মেয়াদে প্রায়শই তাঁর প্রচলিত পরামর্শদাতাদের উপেক্ষা করেছিলেন, তেমনি তিনি 2025 সালে এই সাবধানতার সাথে একত্রিত পোশাকটি বাদ দিয়ে অনুগতদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন।”
ট্রাম্প যতটা বলেছেন আটলান্টিক গত মাসে ম্যাগাজিন: “আমি মনে করি আমিই সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি” “আমেরিকা ফার্স্ট” এর অর্থ কী।
আমেরিকান কনজারভেটিভ কার্ট মিলসের নির্বাহী পরিচালক, “গ্লুমলি” স্মিথকে বলেছেন, “দেখা যাচ্ছে যে কর্মীরা নীতি নয়।” “কর্মীরা নীতি” এই ধারণাটি আরেকটি রিগান-যুগের মন্ত্র; গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে রিগানাইটগুলি রাখুন এবং আপনি রিগানাইট নীতিগুলি পাবেন। ট্রাম্পবাদীদের শক্তিশালী পদে রাখা একই ফলাফল দেয় না।
ইমিগ্রেশন হকস রাষ্ট্রপতির পরামর্শ নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন যে খামার ও হোটেল কর্মীদের তার নির্বাসন প্রকল্পগুলি থেকে বাদ দেওয়া উচিত। ট্রাম্প যেমন ফক্স নিউজকে বলেছিলেন, “আমি জিনিসটির উভয় পক্ষেই আছি।” ইরানকে ইস্রায়েলের ধর্মঘট এবং ইউক্রেনকে সহায়তা করার বিষয়ে তাঁর স্পষ্টতই মুখের মুখের সমর্থন দ্বারা বৈদেশিক নীতি “প্রতিরোধকারী” ইস্রায়েলের সমর্থনে স্বীকৃত হয়েছিল।
চীনে, ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি অনুসারে একটি বাজপাখি ছিলেন, যখন তিনি না করেন, এনভিডিয়াকে চীনকে চিপস বিক্রি করার অনুমতি দেয় এবং টিকটোক বিক্রি বা শাটার করতে অস্বীকার করে আইনটিকে উপেক্ষা করে।
তারপরে জেফ্রি এপস্টেইন ফিয়াস্কো রয়েছে, যা কয়েক সপ্তাহ ধরে ট্রাম্পকে বেডিং করেছে। এটি তীব্রতা এবং স্থায়িত্বের বিষয়টি সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে এটি ট্রাম্পবাদকে ট্রাম্পের প্রতি আনুগত্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং যারা বিশ্বাস করেন যে আনুগত্য হবে তাদের অবশ্যই দুর্নীতিগ্রস্থ গ্লোবালিস্ট অভিজাত – বা অন্য কিছু পরিষ্কার করার মাধ্যমে পুরস্কৃত করা উচিত।
সংক্ষেপে, এমন কোনও “ট্রাম্পিজম” নেই যা রেগানিজমের অ্যানালগ। রেগানিজম একটি দার্শনিক পদ্ধতির। ট্রাম্পের রাজত্বকে যা সংজ্ঞায়িত করে তা তার আচরণের ব্যাখ্যা এবং তাঁর ভক্তদের সংস্কৃতি এবং পারফরম্যান্স আনুগত্যের ব্যাখ্যা হিসাবে উভয়ই মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা হিসাবে বোঝা যায়। ট্রাম্পের একটি দর্শন রয়েছে যে তার প্রবৃত্তিগুলি অনুসরণ করা, যা প্রথমে তার নিজের অহংকার দ্বারা সবচেয়ে শক্তিশালীভাবে অবহিত করা হয় তবে পেশাদার কুস্তি, রিয়েলিটি টিভি এবং নরম্যান ভিনসেন্ট পিলের সমৃদ্ধি গসপেলের নাটকীয়তাও।
তিনি বহুবার বলেছিলেন যে তিনি অনিশ্চয়তাটিকে নিজের মধ্যে একটি গুণ বলে মনে করেন, যার সংজ্ঞা অনুসারে তিনি দার্শনিক সংহতি প্রত্যাশা করে এমন কাউকে হতাশ করতে চলেছেন। ট্রাম্প যখন একটি চীনের দোকানে ষাঁড় ছিলেন, তখন বিলাস এবং ডিশওয়্যার ভাঙার শব্দ দেখে লোকেরা সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত লোকেরা ধরে নিয়েছিল যে উন্মাদনার জন্য একটি বিস্তৃত পদ্ধতি রয়েছে। তবে এখন একই লোকেরা শিখছে যে ট্রাম্প তার ভক্তদের দ্বারা রীতিনীতি অনুসারে আর কোনওভাবেই কেটে যাবে না।
এটি সর্বদা কেস হতে চলেছিল (যেমনটি আমি 2017 সালে উল্লেখ করেছি), তবে মাগার হতাশাকে কী যুক্ত করে তা হ’ল যে কেউ বুল-হ্যান্ডলিং কৌশলগুলি দেখতে এবং অনুলিপি করতে পারে যা সম্ভবত কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে প্রশংসা করুন, তাকে “বাবা” বলুন, তাঁর প্রতিভা এবং দক্ষতা উদযাপন করুন এবং আপনিও কমপক্ষে মধ্যপন্থী সাফল্যের সাথে তাকে চালিত করতে পারেন।
সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে একটি পার্সুরিয়াল ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি আন্দোলন একবার সেই ব্যক্তিত্ব মঞ্চ ছেড়ে যায় – যদি তাড়াতাড়ি না হয় তবে আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য।
-জোনাহ গোল্ডবার্গ ডিসপ্যাচের সম্পাদক-প্রধান এবং অবশিষ্টাংশের পডকাস্টের হোস্ট। তার টুইটার হ্যান্ডেল হয় @জোনাহডিস্পাচ।
