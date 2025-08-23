You are Here
কেন ম্যান্ডালোরিয়ান তারকা কাতী স্যাকহফ বো-কাতান ভূমিকার সাথে লড়াই করেছিলেন: ‘এটি আমাকে ভেঙে দিয়েছে’
বো-কাতান ক্রিজের চরিত্রে কেটি স্যাকফফের পাশাপাশি স্টারশিপের নিয়ন্ত্রণে
যে কেউ কখনও সিনেমা এবং শোয়ের প্রতি আবেগ ছিল তার এই চিন্তাভাবনাটি তাদের মনকে এক পর্যায়ে অতিক্রম করেছে: অভিনেতাদের বিশ্বের সবচেয়ে দুর্দান্ত কাজ রয়েছে। ড্রেস-আপ খেলতে সক্ষম হতে, কিছু গাধা-কিকিং নতুন দক্ষতা শিখতে নিজেকে ক্র্যাশ কোর্সের মাধ্যমে রাখুন এবং আপনাকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তির মতো দেখানোর জন্য প্রযোজনার প্রতিটি দিক তৈরি করুন যিনি কখনও বেঁচে আছেন? সমস্ত সময় (আদর্শভাবে) আপনার প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন পাচ্ছেন? হ্যাঁ। হট-টেক মেশিন বা কিছু হতে হবে না, তবে এটি একটির মতো শোনাচ্ছে সুন্দর আমার কাছে জীবিকা নির্বাহের মিষ্টি উপায়।

যতক্ষণ না তা হয় না, তা। এমনকি সর্বাধিক গ্ল্যামারাস চেহারার ভোকেশন রয়েছে (আহেম) তাদের কাছে একটি অন্ধকার দিক, যা আপনি প্রথম স্থানে এই নিবন্ধটিতে ক্লিক করেছেন এমন পুরো কারণেই নিখুঁত সেগের মতো মনে হয়। “দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান” অভিনেতা কেটি স্যাকহফের জন্য, যিনি মূলত লাইভ-অ্যাকশনে তার ভূমিকাকে পুনর্বিবেচনা করার আগে অ্যানিমেটেড “দ্য ক্লোন ওয়ার্স” এবং “বিদ্রোহী” সিরিজে ভক্ত-প্রিয় চরিত্র বো-কাতান ক্রাইজকে কণ্ঠ দিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি বলে মনে করেছিলেন। আপনি কীভাবে এমন একটি চরিত্রের হেডস্পেসে প্রবেশ করবেন যিনি বোঝার পক্ষে এত কঠিন এবং ক্রমাগত একটি মুখোশের নীচে লুকিয়ে আছেন – রূপক এবং আক্ষরিক উভয়ই?

তার পডকাস্টের একটি সাম্প্রতিক পর্বে “স্যাকহফ শো“(বিনোদন সাপ্তাহিক মাধ্যমে), তারকা স্বীকার করেছেন যে তিনি কখনই অতি-শীতলের মনে getting ুকতে পারেননি এবং সংগৃহীত (এবং মাঝে মাঝে হিংস্র) ম্যান্ডালোরিয়ান বিপ্লবী বো-কাতানকে সংগ্রহ করেছিলেন। তার অতিথি (এবং প্রাক্তন “ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা” কস্টার) তাহমোহ পেনিকেটের সাথে কথা বলার সময়, স্যাকহফ তার ক্যারিয়ারের এমন একটি প্রতিষ্ঠিত পয়েন্টে অভিনেতা হিসাবে তার “প্রক্রিয়া” আবিষ্কার করার ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি সহজেই তার দক্ষতার প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, “দ্য ম্যান্ডোলোরিয়ান” চিত্রগ্রহণের পরে এটি সমস্ত মাথায় এসেছিল। যেমন তিনি ব্যাখ্যা করেছেন:

“‘ম্যান্ডালোরিয়ান’ এর পরে আমি আমার সমস্ত আত্মবিশ্বাস হারিয়েছি। আমার সমস্ত কিছু আমার পেটের কিছু অংশে সর্বদা () আমি নিজের জীবনকে নিয়ে আসি না, আমি তার জীবনকে না বলে মনে করি।

ম্যান্ডালোরিয়ানদের ভূমিকার পরে কয়েক বছর ধরে কাজ সন্ধানের জন্য কেটি স্যাকহফ লড়াই করেছিলেন


ডিন দজারিনের চরিত্রে পেড্রো পাস্কাল কাতী স্যাকহফের পাশে দাঁড়িয়ে বো-কাতান ক্রাইজকে ম্যান্ডালোরিয়ানের একটি মাঠে ডার্কসবারকে ধরে রেখেছিলেন
অভিনয় সবসময় রোদ এবং রেইনবো, ভাবেন না। প্রায়শই, পারফর্মারদের যারা তাদের নৈপুণ্যকে গুরুত্ব সহকারে নেন তাদের জন্য তাদের পথটি স্ক্র্যাচ এবং নখর করতে হয় বছর আদৌ লক্ষ্য করা। শেষ পর্যন্ত তারা সেখানে পৌঁছে গেলে, তাদের কিছু অবিশ্বাস্যভাবে কঠোর পরিশ্রমের শর্তাদি সহ্য করতে হতে পারে – কেবল “গেম অফ থ্রোনস” এর মতো ভয়াবহ প্রযোজনায় কাজ করে এমন কোনও কাস্ট এবং ক্রুদের জিজ্ঞাসা করুন। তবে হিট সাই-ফাই সিরিজ “ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা” -এর অভিনয়ের জন্য সবচেয়ে সুপরিচিত কাতী স্যাকফফের মতো কারও পক্ষে তাঁর সমস্যাটি কিছুটা মিডলাইফ সংকটের কাছাকাছি কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ-আত্ম-সন্দেহের এক দুর্বল মুহূর্ত যা প্রায় সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে থামিয়ে দিয়েছে। স্যাকহফ এই অনন্য প্রতিচ্ছবি বিন্দু কীভাবে এই রুট থেকে নিজেকে খনন করতে তার “স্ক্র্যাম্বলিং” রেখেছিল তা বর্ণনা করতে গিয়েছিলেন:

“আমি নিজের সম্পর্কে সমস্ত কিছু নিয়ে সন্দেহ করা শুরু করেছিলাম। আমি টেপে শক্তিশালী অডিশনার নই, এবং আমাকে নিজেকে টেপে রাখতে হয়েছিল। আমি কিছুই বুকিং করছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত, অভিনেতাকে নিজেকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এটি কিছু কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল। সঠিক লোকদের সাথে নিজেকে ঘিরে থাকা সর্বদা যে কারও পক্ষে প্রথম প্রথম পদক্ষেপ, বিখ্যাত বা না, এবং স্যাকহফ একজন নতুন ম্যানেজারকে খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি সত্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন – যিনি তার কেরিয়ারে প্রথমবারের মতো একজন ভারপ্রাপ্ত কোচের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এটি কীভাবে তাকে সহায়তা করতে এবং তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে আগ্রহী তাদের জন্য আগ্রহী তাদের জন্য, বাকি কথোপকথনটি নিজের জন্য পরীক্ষা করার পক্ষে উপযুক্ত (এই লিঙ্কেপ্রায় 35 মিনিট ইন)।

ভাগ্যক্রমে, দেখা যাচ্ছে সেই অন্ধকার সময়গুলি ভাল এবং সত্যই তার পিছনে রয়েছে। এরপরে স্যাকহফকে প্রাইম ভিডিওর জন্য মাইক ফ্লানিগানের আসন্ন “ক্যারি” সিরিজে দেখা যাবে। এবং “স্টার ওয়ার্স” ভক্তদের জন্য, পেড্রো পাস্কালের দিন ডিজারিন এবং লিটল বেবি গ্রোগু পরের বছর “দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান এবং গ্রোগু” এর জন্য বড় পর্দায় পুনরায় মিলিত হবে।



