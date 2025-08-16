কেন রাহেল নিকোলসের অ্যাশলে সিভার ফৌজদারী মন ছেড়ে দিয়েছে

যখন কোনও শো 20 বছর ধরে “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” হিসাবে চলে, তখন এটির পক্ষে এটি পুরোপুরিভাবে ধরে রাখা খুব বিরল। আর তা হয়নি! এফবিআইয়ের সিরিয়াল কিলার শিকারের আচরণগত বিশ্লেষণ ইউনিট (বিএইউ) এর একটি ঘূর্ণায়মান দরজা রয়েছে, নতুন প্রোফাইলাররা এসে প্রায়শই চলে যায়। ম্যান্ডি প্যাটিঙ্কিন, যিনি মূলত শোয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র জেসন গিদিওন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, হঠাৎ করে “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” সিজন 3 -এর প্রথম দিকে চলে গিয়েছিলেন – এবং তিনি শেষ ছিলেন না।
স্বল্পতম লাইভ “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” তারকাদের ছিলেন রাহেল নিকোলস, যিনি এফবিআই প্রশিক্ষণার্থী অ্যাশলে সিভার অভিনয় করেছিলেন। তিনি season তু 6 এর মধ্য দিয়ে প্রায় অর্ধেক আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই মরসুমের শেষ অবধি রয়েছেন এবং তারপরে চলে গিয়েছিলেন। অ্যাশলির চরিত্রে কিছু ক্লারিস স্টারিং ছিল, তবে কিছু ভেড়া জবাই হওয়ার চেয়ে তার ব্যাকস্টোরিটি আরও ভয়াবহ ছিল। অ্যাশলির বাবা নিজেই একজন সিরিয়াল কিলার ছিলেন (“রেডমন্ড রিপার”) এবং তিনি কিছুটা মুক্তি অর্জন করতে এবং তার বাবার মতো পুরুষদের ধরতে এফবিআইয়ের সাথে যোগ দেন। তিনি season তু 6 এর দশম পর্বে আত্মপ্রকাশ করেছেন, “বাড়িতে কী ঘটে …” একটি গেটেড সম্প্রদায়ের একজন ঘাতককে ধরতে সহায়তা করার জন্য যিনি তার বাবার মতো অনুরূপ প্রোফাইল ফিট করে।
“সিরিয়াল কিলারদের প্রতি আমার একটি অদ্ভুত সখ্যতা রয়েছে। আমি তাদের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছি,” “অপরাধী মন” যোগ দেওয়ার বিষয়ে নিকোলস বলেছিলেন 2011 সালে ফিরে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এর আগে এফবিআইয়ের এজেন্ট হিসাবে কিলারদের তাড়া করে স্বল্পকালীন প্রক্রিয়াজাত “দ্য ইনসাইড” তে অভিনয় করেছিলেন। এই সিরিজটি কেবল ১৩ টি পর্ব স্থায়ী হয়েছিল, নিকোলসের “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” এ চলার তুলনামূলক সময়। Season তু 7 প্রিমিয়ারে, সিভার হঠাৎ করে অন্য ইউনিটে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে জানা গেছে, এবং তখন থেকে সে ফিরে আসেনি।
তার অনন্য ব্যাকস্টোরি সত্ত্বেও, অ্যাশলে শোয়ের ইতিহাসের সর্বাধিক জনপ্রিয় চরিত্র নয়। কারণ তার অস্তিত্ব এবং দ্রুত প্রস্থান, শোয়ের ব্যর্থ প্রয়াসে আবদ্ধ কাটিং অভিনেত্রী এজে কুক (যিনি এজেন্ট জেনিফার “জেজে” জেরিউ খেলেছিলেন 1 মরসুমের পর থেকে) এবং পেজেট ব্রুস্টার (যিনি এমিলি প্রেন্টিস হিসাবে দ্বিতীয় মরসুমে কাস্টে যোগ দিয়েছিলেন)।
জুন 2010 সালে, এটা রিপোর্ট করা হয়েছিল যে এজে কুক “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” মরসুমে ফিরে আসছিল না। পেজেট ব্রিউস্টার প্রযুক্তিগতভাবে এখনও 6 মরসুমের মূল কাস্টের অংশ হবে তবে এপিসোডের হ্রাস সংখ্যার জন্য; প্রেন্টিসকে মরসুমের 18 তম পর্ব, “লরেন” তে লেখা হয়েছিল যখন তিনি তার মৃত্যুকে নকল করেন। নিকোলস নিয়মিত সিরিজ হিসাবে যোগদান করে, বিশেষত কুক এবং ব্রিউস্টারের প্রতিস্থাপন হিসাবে, পরবর্তীকালে রিপোর্ট করা হয়েছিল সময়সীমা ডিসেম্বর 2010 এ।
অ্যাশলে সিভার ছিল জেজে -র জন্য ক্রিমিনাল মাইন্ডসের ব্যর্থ প্রতিস্থাপন
“ক্রিমিনাল মাইন্ডস” কাস্ট শেক-আপ প্রাথমিকভাবে বাজেট কাট হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল, তবে সিবিএস প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন যে এটি একটি সৃজনশীল সিদ্ধান্ত ছিল। কাস্টের পরে মন্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে এই উভয় কারণই স্পিন ছিল।
২০১৫ সালে এভি ক্লাবের সাথে কথা বলতে গিয়ে ব্রিউস্টার বলেছিলেন যে তাকে এবং কুককে বরখাস্ত করা হয়েছিল কারণ সিবিএস শোতে “নতুন মহিলা” চেয়েছিল। ব্রিউস্টার তার পছন্দসই একটি চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন যে কারণ হিসাবে “সহজেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক জিনিসগুলির মধ্যে একটি যা ঘটেছিল (তার সাথে)।” তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” শোরনার, এড বার্নারো, শোটি ছেড়ে দিয়েছেন কারণ “তিনি এতটা হতাশ হয়েছিলেন (সিবিএসের কুক এবং ব্রিউস্টারকে গুলি করার দাবিতে)।”
“আমাদের (নিকোলস) প্রতিস্থাপনের জন্য তারা যে ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছিল সে আমাদের যা বেতন পেয়েছিল তার দ্বিগুণ বেতন পেয়েছিল! এটি এমন একটি নেটওয়ার্ক যা মহিলাদের প্রতি বিশেষভাবে সদয় নয় That এ কারণেই প্রচুর মহিলারা এই পদ্ধতিগুলি ছেড়ে চলে যান। বা বরখাস্ত করা হয়।
“ক্রিমিনাল মাইন্ডস” ভক্তরা শুয়ে থাকা কাস্ট শেক আপ নেননি। কুক এবং ব্রিউস্টারকে যেতে দেওয়া ব্যাকল্যাশটি মানে এই ক্রিয়াটি পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছিল এবং তারা season তু মৌসুমের মূল কাস্টে পুনর্বাসিত হয়েছিল। কুক ধারাবাহিকভাবে শোতে রয়েছেন। ব্রিউস্টার সপ্তম মরশুমের শেষে আবার চলে গেলেন, তবে শেষ পর্যন্ত 12 মরসুমে পুরো সময় ফিরিয়ে দেওয়ার আগে তিনি 9 এবং 11 মরসুমে অতিথি অভিনয় করেছিলেন।
জেজে এবং প্রেন্টিস রিটার্নিংয়ের অর্থ অ্যাশলে সিভারের অভিনেতাতে কোনও ঘর নেই। “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” এরিকা মেসার বলেছিলেন টিভি গাইডের সাথে ২০১১ সালের একটি সাক্ষাত্কার এটি “এটি কোনও সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না (নিকোলসকে যেতে দেওয়া),” তবে:
“‘ক্রিমিনাল মাইন্ডস’-এ আটটি চরিত্র থাকা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। রাহেল একজন সত্যিকারের সমস্যা এবং একজন প্রো। তিনি একটি অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন অবস্থানে চলে গেলেন এবং এটিকে অনুগ্রহের সাথে পরিচালনা করেছিলেন। কাস্টটি মনে হয়েছিল যে তিনি ফিট হয়ে গেলেন-আমরা আসলে একটি মজার দল অফ ক্যামেরা-এবং তিনি আমাদের সবার সাথে মিস করবেন যারা প্রতিদিন তার সাথে কাজ করেছিলেন।”
নিকোলস নিজেই তার ঘূর্ণি “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করেছিলেন প্যারেডের সাথে একটি 2014 সাক্ষাত্কার। অ্যাশলে সিভার জেজে এবং প্রেন্টিসকে প্রতিস্থাপনের জন্য ভক্তদের পাপ-ইটার হিসাবে শুরু করেছিলেন; তারপরে, একবার ভক্তরা তার কাছে উষ্ণ হয়ে উঠলে তিনি দরজার বাইরে ছিলেন। নিকোলস জানিয়েছেন যে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি পেরুতে ছুটিতে থাকাকালীন তিনি টুইটারের মাধ্যমে ফিরে আসছেন না। “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” কাস্টের জন্য তাঁর কেবল সদয় শব্দ ছিল, বিশেষত জো মন্টেগনা কীভাবে তাকে একটি উত্সাহজনক ইমেল প্রেরণ করেছিলেন তা লক্ষ্য করে।
একটি ফ্যান-প্রিয় চরিত্র প্রতিস্থাপন করা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং; নিকোলস/সিভার প্রতিস্থাপনের কাজটি ব্যর্থ হওয়ার জন্য সেট আপ করা হয়েছিল দুই তাদের। এমনকি তার বাধ্যতামূলক ব্যাকস্টোরি, বিএইউর কাজের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি এবং একটি শক্তিশালী সূচনা পর্বটি চ্যালেঞ্জটি পূরণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না।