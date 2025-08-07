কেন রেড সোক্স রুকি রোমান অ্যান্টনি বাড়িয়ে আফসোস করতে পারে

বোস্টন রেড সোক্স এমএলবি অনুরাগী এবং বিশ্লেষকদের এই মৌসুমে তাদের পায়ের আঙ্গুলের উপর রাখছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
তাদের ভোটাধিকারের মুখের ব্যবসা করার প্রায় দুই মাস পরে, বোস্টন এমএলবির 1 নম্বরের সম্ভাবনা, রোমান অ্যান্টনিকে আট বছরের জন্য, $ 130 মিলিয়ন এক্সটেনশনে স্বাক্ষর করেছে। রাফায়েল ডিভার্স ট্রেডিং এবং 2034 এর মধ্যে অ্যান্টনিকে লক করার মধ্যে, রেড সোক্স এখন পর্যন্ত এই মৌসুমে সবচেয়ে সাহসী এমএলবি দল হয়ে উঠেছে। তবে এই পদক্ষেপটি কি পরিশোধ হবে?
ভক্তরা আশা করেছিলেন যে সক্সের মালিক জন হেনরি অফসিসনের সময় দলে অর্থ ব্যয় করবেন, তবে কেউই প্রত্যাশা করেনি যে কোনও ছদ্মবেশের সাথে একটি বিশাল মধ্য-বছরের চুক্তি ঘটবে। অ্যান্টনি কেবল 46 এমএলবি গেমস খেলেছে, এই সময়ে তিনি 19 আরবিআই এবং দুটি হোম রান দিয়ে .283/.400/.428 স্ল্যাশ করেছেন। মাইনর লিগের মধ্য দিয়ে তাঁর দ্রুত আরোহণ এবং তার পেশাদার বেসবল ক্যারিয়ারের হট স্টার্টের মধ্যে ভক্তরা যা চেয়েছিলেন তার বাইরে, অ্যান্টনির সম্প্রসারণ এখনও আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে অকাল।
তার চুক্তিতে .2 16.25 মিলিয়ন এএভি দিয়ে, সক্স সম্প্রতি 21 বছর বয়সী এমন একজন খেলোয়াড়ের উপরে উচ্চ প্রত্যাশা পাইল করেছে। অ্যান্টনির বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত হওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির জন্য, তার কমপক্ষে বার্ষিক ২.০ যুদ্ধ তৈরি করা উচিত এবং তার চুক্তির শেষে কমপক্ষে তিন বা চারটি অল স্টার, সোনার গ্লোভ বা সিলভার স্লাগার পুরষ্কার অর্জন করা উচিত। রেফারেন্সের জন্য, মার্সেল ওজুনা এবং কাইল টাকার অ্যান্টনির চুক্তির এএভির 250,000 ডলার এএভির মধ্যে চুক্তিগুলি পেয়েছিল, অনুসারে স্পট। তিনটিই লাভজনক চুক্তিতে পুরস্কৃত হওয়ার আগে এই মানদণ্ডটি অর্জন করেছিল।
এমএলবিতে অ্যান্টনির নতুনত্বের বিরুদ্ধে এই মানগুলি বিবেচনা করে, বোস্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি কেবল আবেগের চেয়ে বেশি সমর্থন করা হয়েছিল তা বলা প্রায় অসম্ভব।
একরকম, অ্যান্টনি এই বছর প্রসারিত প্রথম রুকি রেড সোক্স নয়। তার বেল্টের নীচে পাঁচটি গেমের সাথে বোস্টন আট বছরের, $ 60 মিলিয়ন ডলারের চুক্তি বন্ধ করে দিয়েছিল ক্রিস্টিয়ান ক্যাম্পবেলের সাথে, যিনি সেই সময় এমএলবির No. নম্বরের সম্ভাবনা ছিলেন। যদিও ক্যাম্পবেলের $ 7.5 মিলিয়ন এএভি অ্যান্টনির থেকে মারাত্মকভাবে পৃথক, সোক্সের তরুণ খেলোয়াড়দের তাদের প্রমাণ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার আগে তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত নয় বলে জোর করার কৌশল।
পরবর্তী দশকের জন্য অ্যান্টনি ফ্রি-এজেন্ট মার্কেট থেকে দূরে রাখা সোসের নেওয়া সবচেয়ে ভাল ঝুঁকি হতে পারে, বা এটি করা সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। অ্যান্টনিকে অবশ্যই তার চুক্তিটি তার প্রাথমিক বর্ধনের জন্য তার চুক্তিটি সেট করে উচ্চ-পারফরম্যান্স অনুমানগুলি সরবরাহ করতে হবে, তবে প্রতিকূলতা হ’ল, বোস্টন ঘোড়ার সামনে কার্টটি রাখছেন।