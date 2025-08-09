কেন লরেন্স ফিশবার্নের ডাঃ রেমন্ড ল্যাংস্টন সিএসআই ছেড়ে চলে গেছে: অপরাধের দৃশ্য তদন্ত

লরেন্স ফিশবার্ন তার চলচ্চিত্রের চরিত্রে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হতে পারে তবে তাঁরও একটি মর্যাদাপূর্ণ টিভি ক্যারিয়ার ছিল। অভিনেতা ১৯ 1970০ এর দশকের গোড়ার দিকে ফিরে আসার পর থেকে ছয়টি এমি পুরষ্কার জিতেছেন এবং এনবিসির “হ্যানিবাল” -তে জ্যাক ক্রফোর্ড এবং এবিসির “ব্ল্যাক-ইশ” -তে “পিইই-উইয়ের প্লে হাউস,” জ্যাক ক্রফোর্ডে কাউবয় কার্টিসকে অভিনয় করেছেন, বেশ কয়েকটি পরিচিত সিরিজে উপস্থিত হয়েছেন। যদিও তার সবচেয়ে বড় টিভি চরিত্রে তিনি যে কোনও এমি জিততে পারেননি, ফিশবার্ন সিবিএস ক্রাইম ড্রামা শো “সিএসআই: ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশন” একাধিক মরসুমের জন্যও অভিনয় করেছিলেন, সিরিজের পূর্ববর্তী তারকা উইলিয়াম পিটারসেনকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন।
২০০০ সালে “সিএসআই” পাইলট ফিরে আসার পর থেকেই পিটারসনের গিল গ্রিসম সিরিজের নেতৃত্ব ছিলেন। তবে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অভিনেতা শোটি ছাড়ার সাথে সাথে শোটির সৃজনশীলরা ফিশবার্নকে প্রতিস্থাপন হিসাবে অবতরণ করে একটি বাস্তব অভ্যুত্থানটি সরিয়ে দেয়। “অ্যাপোক্যালাইপস নাও” (যা তিনি একটি মিথ্যাচারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন), “দ্য কালার পার্পল,” “বয়েজ এন দ্য হুড,” এবং “দ্য ম্যাট্রিক্স” এর অস্কার-মনোনীত তারকা “সিএসআই” -তে যোগ দিয়েছিলেন, “19 এপিসোডে” ডক্টর রায়মন্ড ল্যাংস্টন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন “সিএসআই” তে যোগ দিয়েছিলেন। প্রাক্তন মেডিকেল ডাক্তার লাস ভেগাস ক্রাইম ল্যাবের সাথে সিরিয়াল কিলার এবং তার সহযোগীকে সন্ধান করতে কাজ করেছিলেন, গ্রিসমকে মরসুমের সমাপ্তির আগে তাকে দলে চাকরীর প্রস্তাব দেওয়ার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
ফিশবার্ন 60 টি পর্বের জন্য শোতে রয়ে গিয়েছিলেন, যা সেই সময়ে এখনও তাঁর সবচেয়ে বড় টিভি ভূমিকা ছিল। (তার পর থেকে তিনি “ব্ল্যাক-ইশ” এর 89 টি পর্বে হাজির হয়েছেন) অভিনেতা দুটি “সিএসআই” স্পিন-অফস থেকে এপিসোডগুলিতে ল্যাংস্টনকেও চিত্রিত করেছিলেন, যার সবকেই তাদের নিজস্ব চিত্তাকর্ষক রান ছিল, “সিএসআই: মিয়ামি” এবং এর 10 টি মরসুম থেকে “সিএসআই: এনওয়াই” এবং নাইন। ২০১১ সালের ফ্ল্যাগশিপ সিরিজের একাদশতম মরসুমের শেষে, তবে, ফিশবার্ন আবারও বড় পর্দায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
লরেন্স ফিশবার্ন সিনেমাতে ফিরে সিএসআই ছেড়ে চলে গেলেন
অ্যান্টনি ই জুইকার দ্বারা নির্মিত, “সিএসআই” 15 টি মরসুমের জন্য প্রচারিত হয়েছিল, আধুনিক টিভি ইতিহাসের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষকভাবে ধারাবাহিক রানগুলির পরে 2015 সালে গুটিয়ে রেখেছে। পুরো সময় জুড়ে, শোটি একাধিক তারকা এবং পুনরাবৃত্ত কাস্ট সদস্যদের মাধ্যমে সাইকেল চালিয়েছিল, লরেন্স ফিশবার্নের সাথে জিনিসগুলির দুর্দান্ত স্কিমে তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক এপিসোডে অভিনয় করেছিলেন।
ফিশবার্ন 9 ম পর্বের 9 ম পর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ২০১১ সালের মে মাসে “একটি ডার্ক, ডার্ক হাউসে” মরসুমের 11 সমাপ্তির পরে তার চুক্তিটি শেষ হওয়ার আগে তার চুক্তিটি শেষ হওয়ার আগে আড়াই মৌসুমে সিরিজের সাথে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়, ফিশবার্ন মনে করেছিলেন যে ফিশবার্নের পরামর্শ ছিল বিনোদন সাপ্তাহিক যে তিনি 12 মরসুমে ফিরে আসবেন, “আমি খুব ভাল সময় কাটাচ্ছি।” তিনি ডাঃ রেমন্ড ল্যাংস্টনের ভূমিকার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কেও বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি “এই সত্যটি সম্পর্কে জ্ঞানী যে (গিল) গ্রিসম একটি অত্যন্ত প্রিয় চরিত্র ছিলেন” এবং প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি আসলে বসেছিলেন এবং “সিএসআই’র প্রায় প্রতিটি পর্ব (তিনি) আগমন না হওয়া পর্যন্ত” সিএসআই’র প্রায় প্রতিটি পর্ব “দেখেছিলেন।” তিনি আরও যোগ করেছেন, “এটি ছিল বিশ্বকে বোঝার এবং যতটা সম্ভব শোতে নিমগ্ন হওয়ার বিষয়ে I আমি এটি পছন্দ করি।”
এটি কিছুটা অবাক করে দিয়েছিল, তারপরে, যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে ফিশবার্ন 12 মরসুমে ফিরে আসবেন না। সময়সীমা এই সংবাদটি জানিয়েছে, নিশ্চিত করে যে অভিনেতার চুক্তিটি শেষ হয়েছে এবং তিনি অন্য মরসুমে পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মূল কারণটি মনে হয় যে তিনি চলচ্চিত্রগুলিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন, যা তার চিত্তাকর্ষক বড় পর্দার বোনাফাইডগুলি বিবেচনা করে খুব কম অবাক হয়েছিল। সেই সময়, ডেডলাইন জানিয়েছিল যে তিনি “ফুলটাইম” সিনেমাগুলিতে ফিরে আসবেন বলে আশা করা হয়েছিল যা পরের মাসগুলিতে বহন করা হয়েছিল যখন ফিশবার্নকে জ্যাক স্নাইডারের ব্ল্যাক সুপারহিরো ব্লকবাস্টার “ম্যান অফ স্টিল” (যা ডিসির অগোছালো এক্সটেন্ডেড ইউনিভার্সে লাথি মেরেছিল) এর পেরি হোয়াইট হিসাবে অভিনয় করা হয়েছিল। “সিএসআই” থেকে তাঁর প্রস্থান ঘোষণার সময়, তিনি স্টিভেন সোডারবার্গের থ্রিলার “সংক্রামক” তেও উপস্থিত হতে চলেছিলেন, যা 2020 এর কোভিড-19 মহামারীটির দিক থেকে অদ্ভুতভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।
লরেন্স ফিশবার্ন সিএসআইয়ের রেটিংগুলি সংরক্ষণ করতে পারেনি
যদিও এটি কিছুটা অবাক করে দিয়েছিল যে লরেন্স ফিশবার্ন “সিএসআই” এর 12 মরসুমের জন্য ডাঃ রেমন্ড ল্যাংস্টন হিসাবে ফিরে আসেননি, তার ভূমিকার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কারণে এটিও সাজানো হয়নি। ডেডলাইন হিসাবে যেমন রিপোর্ট করা হয়েছে, শোয়ের প্রযোজকরা অবশ্যই অবাক হননি যে অভিনেতা তার চুক্তিটি পুনর্নবীকরণ না করা বেছে নিয়েছিলেন, একজন অন্তর্নিহিত আউটলেটকে বলেছিলেন, “কেউ তাকে সাত বছর ধরে শোতে থাকবেন বলে আশা করেননি, এটি লরেন্স ফিশবার্ন।” আরও কী, “সিএসআই” এর 10 মরসুমের শেষে ফিশবার্ন কেবল একটি মরসুমের জন্য তার চুক্তিটি নতুন করে রেখেছিলেন, তাই লেখাটি ইতিমধ্যে প্রাচীরের কিছুটা ছিল।
তবে গল্পটিতে আরও কিছু থাকতে পারে। যেমন বিনোদন সাপ্তাহিক রিপোর্ট করা হয়েছে, ফিশবার্নের মুভি স্টার পেডিগ্রি উইলিয়াম পিটারসনের প্রস্থানের প্রেক্ষিতে রেটিং জয়ের সাথে হুবহু অনুবাদ করেননি, শোটি তার একাদশতম মরসুম শেষ করে 18 থেকে 49 বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে 3.3 রেটিং দিয়ে এবং 30 নম্বরে র্যাঙ্কিং করে। সম্ভবত এটি ফিশবার্নের পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্তে অভিনয় করেছিল। সর্বোপরি, পতনশীল টিভি রেটিংগুলি তার ক্যালিবারের অস্কার-মনোনীত অভিনেতার জন্য হুবহু সেরা চেহারা নয়।
যাই হোক না কেন, ফিশবার্ন অবশ্যই আরও সিনেমাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভাল করেছেন। “সিএসআই” এর একই বছর সিজন 11 11, “কনট্যাজিয়ন” আত্মপ্রকাশ করেছিল, ফিশবার্ন 2013 সালে তিনটি ছবিতে উপস্থিত হতে চলেছে (“ম্যান অফ স্টিল” অন্তর্ভুক্ত)। এর পর থেকে তিনি “জন উইক” মুভিতে বাওয়ারি কিং চরিত্রে অভিনয় করেছেন (যার মধ্যে একটি “ম্যাট্রিক্স” ইস্টার ডিম রয়েছে) এবং সম্প্রতি সম্প্রতি, সলিড, নো-ফ্রিলস থ্রিলার “দ্য অপেশাদার” তে রামি মালেকের সাথে সহ-অভিনয় করেছেন।