কেন সংস্থাগুলি এআই / এনভির কারণে গণহত্যা স্থগিত করে

প্রযুক্তিটি প্রস্তুত, তবে রাজনৈতিক ভয়ের কারণে সমাধানটি স্থগিত করা হয়েছে। নেতারা অপেক্ষা করছেন যে কে প্রথম এআইয়ের মাধ্যমে বরখাস্ত শুরু করবেন। (ছবি: ডিপোজিটফোটোস)
জেনারেটর এআই সম্পর্কে কথোপকথনে লক্ষণীয় প্রজন্মের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য। 35 বছরের কম বয়সী বেশিরভাগ লোক নিশ্চিত: এআই একটি বাস্তবতা, এবং গাড়িগুলির সাথে লোকদের প্রতিস্থাপন করা আজকের সমস্যা। যারা 35 বছরের বেশি বয়সী তারা বিশ্বাস করেন যে এই জাতীয় পরিবর্তনগুলি 5-10 বছর পরে আগে ঘটবে না।
প্রকৃতপক্ষে, প্রযুক্তিটি ইতিমধ্যে প্রস্তুত, তবে রাজনৈতিক পরিণতির ভয়ে সমাধানটি বিলম্বিত হয়েছে। সংস্থাগুলির নেতারা বলে মনে হচ্ছে «তারা একে অপরকে অনুসরণ করে ”, এই অপেক্ষা করছে যে এআইয়ের পক্ষে কর্মচারীদের বরখাস্ত করা প্রথম কে।
উদাহরণস্বরূপ, পালান্টিরের সিইও অ্যালেক্স কার্প আগস্টে বলেছিলেন: “আমরা কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস করার সময় আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা করছি।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে লক্ষ্যটি হ’ল 10 গুণ বেশি আয় করা, যখন কম কর্মচারী রয়েছে (বর্তমান 4100 এর পরিবর্তে 3600)। এর অর্থ হ’ল সংস্থাটি ইতিমধ্যে প্রায় 500 জন কর্মচারীকে অতিমাত্রায় বিবেচনা করে, যা এআই প্রতিস্থাপন করতে পারে।
অ্যামাজনের এক মিলিয়নেরও বেশি রোবট রয়েছে এবং রোবট গতিশীলতা 10%বৃদ্ধি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়। অ্যামাজনে রোবটের সংখ্যা প্রায় কর্মচারীর সংখ্যার সমান – বিশ্বব্যাপী 1.546 মিলিয়ন লোক। স্মারকলিপিতে মহাপরিচালক অ্যান্ডি জাজাসি কর্মীদের জানিয়েছিলেন «কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য কম লোক থাকবে তবে অন্যদের জন্য আরও বেশি। ”তিনি উল্লেখ করেছেন «বেশ কয়েক বছর ধরে, মোট কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে। “
নেতারা রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য হতে ভয় পান। রাজনীতিবিদরাও এই সমস্যার জন্য প্রস্তুত নন, বিশ্বাস করে যে এটি ভবিষ্যতের বিষয়। যাইহোক, প্রশ্নগুলি ইতিমধ্যে তীক্ষ্ণ: যারা এআই প্রতিস্থাপন করবে তাদের কী করবেন? কোন সামাজিক গ্যারান্টি প্রয়োজন? যারা এখনও অবসর থেকে দূরে রয়েছেন তাদের কীভাবে চিকিত্সা যত্ন প্রদান করবেন? এই সমস্যাগুলি এখনও সমাধান করা হয়নি।
ভর ছাঁটাইয়ের পরিবর্তে, সংস্থাগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে «হিমিং ফ্রস্ট ” – পরিচালকদের এখন অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত করতে হবে যে কেন একজন ব্যক্তির এআই সম্পাদন করতে পারে এমন একটি অবস্থানের প্রয়োজন।
এছাড়াও, চ্যালেঞ্জার, গ্রে এবং ক্রিসমাস অনুসারে, ২০২৫ সালে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চাকরি হ্রাসের পাঁচটি প্রধান কারণের মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। জানুয়ারী থেকে, বেসরকারী খাতে ৮০6 হাজারেরও বেশি হ্রাস ঘোষণা করা হয়েছে – ২০২০ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ সূচক, যখন প্রযুক্তিগত শিল্প নেতা হয়েছে।
সুতরাং, পরিবর্তনের গাড়িটি ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। সমস্যাটি এমন নয় যে এআই লোককে প্রতিস্থাপন করতে পারে না, তবে নেতারা এখনও সরাসরি বলতে সাহস করেননি যে কোনও ব্যক্তি কোনও রোবটকে প্রতিস্থাপন করবে।