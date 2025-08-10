You are Here
কেন সিডব্লিউর আরবান ফ্যান্টাসি কমেডি রিপার বাতিল করা হয়েছিল

প্রথম থেকেই স্যামের নরকীয় চুক্তি সম্পর্কে কিছু বন্ধ রয়েছে। “পাইলট” -তে বেন তাকে বলে যে মিথ্যা রাজপুত্র অবশ্যই তার আত্মার মালিক হওয়ার বিষয়ে মিথ্যা কথা বলা উচিত কারণ স্যাম নিজেই বিন্দুযুক্ত লাইনে স্বাক্ষর করেননি। এই ধারণাটি পর্বে নিজেই অনুসরণ করা হয় না তবে এটি ভবিষ্যতের এপিসোডগুলির জন্য একটি বীজ রোপণ করেছিল। ইঙ্গিতগুলি মরসুম 1 এর পেনাল্টিমেট এপিসোড অবধি তৈরি করে, “দ্য লিক” অবশেষে স্যামের শয়তানের থ্রোল নয়: তিনি শয়তান পুত্র। শয়তান স্যামকে চারপাশে রাখে, মনে হয়, কারণ তিনি তাকে পারিবারিক ব্যবসায়ের অংশ হতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তবে “রিপার” মরসুম 2 এর প্রত্যেকেই এমনভাবে এগিয়ে চলেছে যেন স্যাম সত্যই শয়তানের পুত্র, শয়তান নিজেই কখনও এটি নিশ্চিত করে না।

মরসুম 1 ফাইনালে “ক্যানকুন,” জন আপাতদৃষ্টিতে জীবিত কবর দেওয়া হয়েছে … জোর দেওয়া হয়েছে জীবিতকারণ এটি তাকে হত্যা করে না। তিনি দ্বিতীয় মরসুমে ফিরে আসেন, একজন জম্বি হিসাবে গন্টকে দেখছেন, দাবি করেছেন যে শয়তানের সাথে তাঁর চুক্তিটি “ডাই” না করার জন্য স্পষ্টতই চিরস্থায়ীভাবে প্রযোজ্য। স্যাম যখন শয়তানকে স্পষ্টতই তাঁর পিতা হওয়ার বিষয়ে তার মুখোমুখি হন, জন বলেছেন যে তিনি সত্যটি প্রকাশ করতে পারবেন না।

মধ্যে ক্লিকক্ল্যাকটিভির সাথে ২০১০ সালের একটি সাক্ষাত্কারফাজেকাস এবং বাটাররা নিশ্চিত করেছে যে শয়তান না স্যামের বাবা। জন হলেন, তবে একটি মোড় আছে:

“(স্যামের বাবা) একজন ভূত ছিলেন, যিনি শয়তানের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন। তিনি স্যামের মায়ের সাথে প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

“শয়তান সত্যিই চিন্তিত ছিল যে এই বাচ্চাটি তার পতন হতে চলেছে,” ফাজেকাস এবং বাটাররা অব্যাহত রেখেছিলেন, তবে শয়তানও জানত যে দার্থ ভাদারের কথায়, “যদি তাকে পরিণত হতে পারে তবে তিনি একজন শক্তিশালী মিত্র হবেন।”

যদি আপনি এই তথ্যটি মাথায় রেখে সিরিজটি পুনরায় ঘুরে দেখেন তবে রহস্যগুলি সমস্ত জায়গায় ক্লিক করে, যেমন শয়তানের ক্রিয়াগুলি করে। “আপনি যদি সিরিজ জুড়ে শয়তান কী করছেন তা যদি আপনি দেখেন তবে তিনি স্যামকে খারাপ হতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করছেন,” ফাজেকাস এবং বাটার্স উল্লেখ করেছেন। শয়তান স্যামকে বিশ্বাস করতে দেয় যে সে তার পুত্র তার সুবিধার জন্য কাজ করে, কারণ এটি তাকে পিতৃ পরামর্শের ছদ্মবেশে স্যামের দুর্নীতির পোশাক পরতে দেয়।

ফাজেকাস এবং বাটাররা স্বীকার করেছেন যে গল্পটি কীভাবে অব্যাহত থাকবে তার জন্য তাদের কোনও ধাপে ধাপে পরিকল্পনা নেই, তবে তারা স্যাম তার চুক্তি থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটি সুখী সমাপ্তির পূর্বাভাস দিয়েছিল। “রিপার” এর আসল চিত্রায়িত সমাপ্তি এটি নয়, তবে এটি একটি আশাবাদী সমাপ্তি। অ্যাঞ্জেল স্টিভ (মাইকেল ইয়ান ব্ল্যাক) স্যাম এবং অ্যান্ডির সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের আশ্বাস দেয়, মূলত, God শ্বর রহস্যজনক উপায়ে কাজ করেন। এটি এখনও লজ্জাজনক যে “রিপার” মরসুম 3 লর্ডের গ্র্যান্ড ডিজাইনের সাথে খাপ খায় না।

