কেন স্টারজ আমেরিকান দেবতাদের বাতিল করেছেন

“আমেরিকান গডস” গত 10 বছরের সেরা টিভি শো নাও হতে পারে তবে এটি অবশ্যই গত দশকের সেরা প্রথম মরসুমগুলির মধ্যে একটি ছিল। প্রাথমিকভাবে “হ্যানিবাল” এবং “পুশিং ডেইজি” প্রশংসার ব্রায়ান ফুলার দ্বারা তত্ত্বাবধান করা, শোটি গেটের ঠিক বাইরে নীল গাইমানের আসল ফ্যান্টাসি উপন্যাসকে অভিযোজিত করার একটি পুনরুত্থিত কাজ করেছে। অবশ্যই, মরসুম 1 কেবল আটটি পর্বের উপরে বইয়ের প্রথম পাঁচটি অধ্যায়কে কভার করেছিল, তবে এটি এতটা স্টাইল এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এটি করেছে যে ধীর গতি সম্পর্কে অভিযোগ করা শক্ত। সিরিজটি কখন এবং কীভাবে এর উত্স উপাদানগুলিতে প্রসারিত করতে হবে তা ঠিক জানত; সহজ কথায় বলতে গেলে, সিজন 1 এর মধ্যে এমনভাবে সস ছিল যাতে নেটফ্লিক্সের গাইমানের “দ্য স্যান্ডম্যান” কমিকসের টিভি অভিযোজন দুঃখজনকভাবে কয়েক বছর পরে কখনও করেনি।
মর্মান্তিকভাবে, ফুলার (এবং তার সহ-শো রুনার মাইকেল গ্রিন) স্টারজের সাথে কিছু বাজেটের কলহের কারণে 1 মরসুমের পরে শোটি ছেড়েছিলেন। সিরিজটি তার প্রথম আটটি পর্বে উত্পাদনের সময় বাজেটের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে চলে গিয়েছিল; ভক্তরা যেমন উদ্বিগ্ন ছিলেন তেমন অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল, তবে যখন এক মিলিয়ন সাপ্তাহিক দর্শকদের সাথে একটি শোতে এতগুলি সংস্থান বিনিয়োগের ন্যায্যতা প্রমাণ করার দরকার ছিল তখন এটি এতটা নয়। গুজবও ছিল যে গাইমন তার বইটিতে ফুলার এবং গ্রিন তৈরি সমস্ত পরিবর্তন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তাদের প্রস্থানে তিনি ভূমিকা পালন করেছিলেন।
ফুলার এবং গ্রিন আর জড়িত না হওয়ায়, মরসুম 2 প্রিমিয়ারটি তাত্ক্ষণিক মানের একটি ড্রপ দেখেছিল। এটি ঠিক ভয়াবহ ছিল না, তবে শোটির আত্মবিশ্বাসী সোয়াগার চলে গিয়েছিল এবং এক ধরণের নিস্তেজ দক্ষতার সাথে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। সিরিজটি তৃতীয় মরশুমে ট্র্যাড করে, স্টারজ দলটি শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার আগে, নিকট-ধ্রুপতির পতনের রেটিংগুলি। ২০২১ সালের মার্চ মাসে “আমেরিকান দেবতা” বাতিল করার পরে, নেটওয়ার্কটি নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশ করেছে:
“‘আমেরিকান গডস’ চতুর্থ মরশুমে ফিরে আসবে না। স্টারজের প্রত্যেকে ডেডিকেটেড কাস্ট এবং ক্রুদের কাছে কৃতজ্ঞ, এবং ফ্রেমেন্টলে আমাদের অংশীদারদের যারা লেখক এবং নির্বাহী নির্মাতা নীল গাইমানের চির-প্রাসঙ্গিক গল্পটি নিয়ে এসেছিলেন যা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সাথে কথা বলে।”
আমেরিকান দেবতাদের উপর উত্পাদন বিতর্কে ছাঁটাই করা হয়েছিল
পর্দার আড়ালে উত্পাদন আরও অশান্তি তৈরি করে, জানা গেছে যে “আমেরিকান গডস” কাস্ট এবং ক্রুরা শোটির জন্য ফুলার এবং গ্রিনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বেশ অনুগত ছিলেন এবং তারা নতুন শোরনার জেসি আলেকজান্ডারের সাথে তাদের হতাশার বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। এটি শীঘ্রই আলেকজান্ডারকে নিজেই সিরিজের তৃতীয় শোরনার, চার্লস “চিক” ইগলির দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।
আলেকজান্ডারের বেশিরভাগ ব্লকব্যাক পর্দার আড়ালে ঘটেছিল, সেখানে ইগলির প্রতিক্রিয়াটি একটি প্রধান পাবলিক গল্পে পরিণত হয়েছিল যখন এটি ভেঙে যায় যে তিনি কারণ ছিলেন যে অরল্যান্ডো জোনস 3 মরসুমের আগে সিরিজটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন (বা বরং বরখাস্ত)। এটি এমন একটি চিত্রণ যা দর্শকদের নির্দিষ্ট কিছু সদস্যকে অস্বস্তিকর করে তুলতে পারে তবে এটি অনস্বীকার্যভাবে আকর্ষণীয় ছিল এবং মিঃ ন্যান্সি অনেক কৃষ্ণাঙ্গ দর্শকদের মধ্যে প্রিয় হয়ে ওঠেন।
জোনস পরিস্থিতি সম্পর্কেও প্রকাশ্যে কথা বলেছেন, দাবি করেছেন যে এলেগ তাকে বলেছিলেন যে তাঁর চরিত্রটি “ব্ল্যাক আমেরিকাতে ভুল বার্তা প্রেরণ করছে।” জোন্স যেমন একটি ভিডিওতে আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন:
“মিঃ ন্যান্সি আর থাকবে না তাঁর উপদেষ্টা এবং তাঁর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি যদি এই রাগান্বিত God শ্বর মিঃ ন্যান্সি থেকে মুক্তি না পান তবে তিনি এই দেশে একটি ডেনমার্ক ভেসি বিদ্রোহ শুরু করতেন। “
শোটি তৃতীয় মরসুমে যাওয়ার জন্য এটি একটি খারাপ চেহারা ছিল, বিশেষত যেহেতু এটি এমন একটি সিরিজ ছিল যা এর আগে তার বিভিন্ন কাস্ট এবং ভাল-লিখিত কালো চরিত্রের জন্য প্রশংসিত হয়েছিল। সেই দৃ strong ় খ্যাতির একটি বড় অংশ নিজেই জোন্সের কাছে নেমে এসেছিল, যিনি 2 মরসুমে শোয়ের বেশ কয়েকটি কালো চরিত্রের জন্য কথোপকথনটি লিখতে সহায়তা করেছিলেন এবং একটি প্রযোজকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।
আমেরিকান দেবতারা কি কখনও এর গল্প বলা শেষ করবেন?
ক্রমহ্রাসমান রেটিংগুলির সংমিশ্রণের কারণে, পর্দার কলহের পিছনে এবং ক্রমবর্ধমান ফ্যান হতাশার সংমিশ্রণের কারণে, “আমেরিকান গডস” এর উত্স উপাদানটি খাপ খাইয়ে নেওয়ার আগে বাতিল করা হয়েছিল। তবে সেই সময়ে, জানা গেছে যে শোটি সম্ভাব্যভাবে একটি টিভি মুভি দিয়ে তার আলগা থ্রেডগুলি গুটিয়ে ফেলতে পারে, 2018 সালে নেটফ্লিক্স সিরিজ “সেনস 8” এর সাথে যা ঘটেছিল তার বিপরীতে নয়।
এই পরিকল্পনাগুলি কখনই বাস্তবায়িত হয় নি, তবে বছরের পর বছর ধরে এখনও কিছু আশা ছিল যে “আমেরিকান দেবতা” সিরিজটি কোনওভাবে চালিয়ে যেতে পারে। শোয়ের তিনটি মরসুম জুড়ে নায়ক শ্যাডো মুন অভিনয় করা রিকি হুইটল, সাক্ষাত্কার নেওয়ার সময় যতটা টিজড করেছিলেন রক্তপাত শীতল ফেব্রুয়ারী 2024 সালে। “(শো) খুব বেশি মারা যায় নি।” হুইটল স্টেটেড। “আমি নীল গাইম্যানের সাথে এটি শেষ করার জন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে, গল্পটি শেষ করার জন্য অন্য স্ট্রিমারের কাছে এখন প্রায় দুই, তিন বছর ধরে আলোচনা করেছি।”
এটি কয়েক মাস আগে ছিল কচ্ছপ গাইমানের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগের প্রথম দফায় প্রকাশিত হয়েছিল, তারপরে থেকে আরও একটি (এবং আরও জঘন্য) অংশটি প্রকাশিত হয়েছে শকুনযা তার খ্যাতি আরও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে এবং তার কাজের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পগুলির জন্য জনসাধারণের ক্ষুধা মেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে, “দ্য কবরস্থান বই” এবং “গুড ওমেনস” এর মতো গাইমন অভিযোজনগুলি তখন থেকে বিরতি দেওয়া হয়েছে, এবং এরই মধ্যে কোনও নতুন গাইমান অভিযোজন গ্রিনলিট হয়নি। সুতরাং, যদিও “আমেরিকান গডস” চূড়ান্ত শেষের ভক্তদের পেতে পারে এমন একটি সুযোগের একসময় কিছুটা স্লাইভ থাকতে পারে, আপাতত, কমপক্ষে, নিশ্চিত মনে হয় যে দরজাটি বন্ধ হয়ে গেছে।