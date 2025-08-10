কেন স্টেফানি মার্চের অ্যালেক্স ক্যাবোট বাম আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ

আইন শৃঙ্খলা: বিশেষ ভুক্তভোগী ইউনিট বাতাসে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সহকারী জেলা অ্যাটর্নি রয়েছে, তবে অ্যালেক্স ক্যাবোট (স্টেফানি মার্চ) একজন ভক্ত প্রিয়। এর প্রথম মৌসুম আইন ও আদেশ স্পিনফ সিরিজে বেশ কয়েকটি বিভিন্ন অ্যাটর্নি এসে একটি বা দুটি পর্বের জন্য যেতে দেখেছিল। ক্যাবট প্রথম নিয়মিত এডিএ ছিল।
মার্চ 97 টি পর্বে ক্যাবোট হিসাবে উপস্থিত হয়েছে আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ যেহেতু তিনি প্রথম মরসুম 2 প্রিমিয়ারে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি 19 মরসুমের পর থেকে শোতে ফিরে আসেন নি, তাই কেউ কেউ মনে করতে পারে না কেন এডিএ প্রথম স্থানে চলে গেছে, বা তার কাছে ফিরে আসার জায়গা আছে কিনা এসভিইউ।
অ্যালেক্স ক্যাবোট মূলত এসভিইউ মরসুমে চলে গেছে 5
মরসুম 4, পর্ব 5 “ক্ষতি” তার শেষ হত
ক্যাবট হ’ল প্রাথমিক প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি যা মরসুম 2 প্রিমিয়ার দিয়ে শুরু করে “ভুল ঠিক আছে।” যখন তিনি প্রাথমিকভাবে পরিচয় হয় এসভিইউতার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যৌন অপরাধের জন্য প্রাথমিক প্রসিকিউটর হিসাবে তার ভূমিকায় স্থির হওয়ার সাথে সাথে তার লক্ষ্যগুলি পরিবর্তিত হয়।
ক্যাবট এমন এক ধরণের অ্যাটর্নি হয়ে ওঠেন যিনি সর্বদা একজন ভুক্তভোগীর পক্ষে ন্যায়বিচার পেতে অতিরিক্ত মাইল যেতে ইচ্ছুক। “ক্ষতি” এর নিখুঁত উদাহরণ, কারণ তার জীবন বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়। “ক্ষতি” এর শেষে ক্যাবট গুলি করা হয় এই মামলায় ভূমিকা পালনকারী ড্রাগ কার্টেলের সদস্য দ্বারা।
পর্বটি প্রকাশিত হয়েছে, তবে, ক্যাবোটকে তার “কিলার” ধরা না পাওয়া এবং সংগঠনটি বন্ধ না করা পর্যন্ত সাক্ষী সুরক্ষায় রাখা হয়েছে। তার সাক্ষী সুরক্ষায় থাকার বিষয়ে জানেন কেবলমাত্র লোকেরা হলেন অলিভিয়া বেনসন (মেরিস্কা হারগিটে) এবং এলিয়ট স্ট্যাবলার (ক্রিস্টোফার মেলোনি) যতক্ষণ না তিনি মরসুমের 6 পর্বের “ঘোস্ট” এর একটি বিচারের সাক্ষ্য দিতে না দেখেন।
“ঘোস্ট” অনুসরণ করে ক্যাবোটকে সাক্ষী সুরক্ষায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার নিজের সুরক্ষার জন্য, এবং এটি সম্ভবত শেষ বলে মনে হয়েছিল এসভিইউ ভক্তরা তাকে দেখতে পেতেন। ক্যাবট অবশ্য ফিরে এসেছিল আইন ও আদেশ ফ্র্যাঞ্চাইজি
অ্যালেক্স ক্যাবট দোষী সাব্যস্ত স্পিন অফের নেতৃত্ব দিয়েছেন
দৃ iction ় বিশ্বাস একটি মরসুম স্থায়ী
“ঘোস্ট” 2005 সালে প্রচারিত হয়েছিল, তবে আইন ও আদেশ 2006 সালে আরও একটি স্পিনফ সিরিজ শুরু হয়েছিল। দৃ iction ় বিশ্বাস কেবল একটি মৌসুমই স্থায়ী হয়েছিল, তবে শোটির লক্ষ্য ছিল শ্রোতাদের সহকারী জেলা অ্যাটর্নিদের জীবন সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ চেহারা দেওয়া।
ক্যাবট সিরিজের নেতৃত্ব হিসাবে ফিরে এসেছিল দৃ iction ় বিশ্বাস। দ্য এনসেম্বল শোতে তিনি নতুন এডিএএসের ফসলের জন্য হোমাইসাইড ব্যুরো চিফ হয়েছিলেন। তিনি কেসগুলি গ্রহণের সাথে সাথে তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং যখন ব্যক্তিগত জীবন এবং নতুন প্রজন্মের বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছিল, তখন ক্যাবোট প্রতিটি পর্বে উপস্থিত হয়েছিল।
সেই সময়, তার আর সাক্ষী সুরক্ষায় বা ঠিক কখন নেই তার কোনও ব্যাখ্যা ছিল না দৃ iction ় বিশ্বাস ঘটেছে এসভিইউ টাইমলাইন ধারাবাহিকতা ইস্যুগুলি একদিকে রেখে, সিরিজটি সবেমাত্র আঘাত করে নি আইন ও আদেশ শ্রোতা।
সিরিজ বাতিল হওয়ার পরে, স্টিফানি মার্চ ফিরে এসেছিল এসভিইউ ক্যাবট হিসাবে, 10 এবং 11 মরসুমে নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে হত্যার চেষ্টা করার পিছনে লোকেরা ধরা পড়েছিল বা মারা গিয়েছিল। তিনি এই সিরিজের একমাত্র এডিএ ছিলেন না এবং তিনি আর কোনও প্রসিকিউটরের পক্ষে তাদের প্রথম আহ্বান ছিলেন না।
সম্ভবত যদি হয় দৃ iction ় বিশ্বাস অংশ হিসাবে অবিরত ছিল আইন ও আদেশ ফ্র্যাঞ্চাইজি, ক্যাবট নিয়মিত উপস্থিত হত না এসভিইউ দুটি শোয়ের মধ্যে ক্রসওভার না থাকলে।
ক্যাবট আবার আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের জন্য কাজ করতে চলে যায়
ক্যাবটের গল্পের কাহিনী স্টিফানি মার্চের সাথে আটকে আছে
অ্যালেক্স ক্যাবোট দুটি মরসুমের সময়কালে আরও বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্টেফানি মার্চ আর নিয়মিত কাস্ট সদস্য ছিলেন না এবং অন্য কাজ গ্রহণের জন্য নিখরচায় ছিলেন না। এর অর্থ হ’ল ক্যাবোটের বাইরে লেখা যেতে পারে আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ আবারও।
ক্যাবট আনুষ্ঠানিকভাবে এসভিইউর জন্য এডিএ হিসাবে তার পদ ছেড়ে চলে গিয়েছিল যখন তিনি আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের সাথে চাকরি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। “সাক্ষী” পর্বে ক্যাবট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কেবল নিউইয়র্কেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে যাদের নিউইয়র্কের জনগণ যে একই সহায়তায় অ্যাক্সেস পায় না তাদের যুবতী মহিলাদের সহায়তা করা দরকার।
তিনি একটি বিশেষ কঠিন মামলা গ্রহণ করেন এবং এটি কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাছে সেখানে শোষণ করা যুবতী মহিলাদের সহায়তা করার সিদ্ধান্তকে অনুরোধ জানায়। এটি চরিত্রটির জন্য একটি কঠোর পদক্ষেপের মতো মনে হতে পারে তবে মার্চ পানজি ফাউন্ডেশনের সাথে তার জড়িত থাকার জন্য গল্পের কাহিনীটি কৃতিত্ব দেয়।
মার্চ আসলে ফাউন্ডেশনের বোর্ডে কাজ করে, যার লক্ষ্য ডিআরসি -তে যৌন সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সমর্থন করার পাশাপাশি সংঘাতের সময় যৌন শোষণের ব্যবহারকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা শেষ করা। পর্ব সম্পর্কে কথা বলার সময়, মার্চ ব্যাখ্যা মানুষ::
আমি কখন কঙ্গো যেতে যাব? আমি এটি খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে। এবং এটি আমার মাথায় এক ধরণের আটকে ছিল। এবং তাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে কিছুটা হলেও, সমস্ত কিছু একটি কারণে ঘটে। আমি পানজি ফাউন্ডেশনে এত আগ্রহী হওয়ার কারণেই এটি একটি অংশ…
আমি অনুভব করেছি যে আমার আবেগটি সত্যই ছিল যে যৌন সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া মহিলা এবং মেয়েদের পক্ষে এবং কীভাবে যৌন সহিংসতা আমাদের দেহের স্বায়ত্তশাসন এবং প্রায়শই আমাদের আইনী অধিকার এবং আমাদের কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে …
আমি নিশ্চিত নই যে আমি যখন চাকরি পেয়েছি তখন আমি এটি হওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম, তবে একবার আমার কাজটি হয়ে গেলে আমি এটি সম্পর্কে বেশ ইচ্ছাকৃত হয়ে উঠলাম কারণ বিষয়টির বিষয়টি আমি বিরক্তিকর এবং বাধ্যকারী বলে মনে করেছি। আমি যখন কাজ থেকে রাতে বাড়িতে এসেছি তখন আমি তা সরিয়ে ফেলতে পারি এমন কিছু ছিল না।
অবশ্যই, যেহেতু ক্যাবোট আবার লেখা হয়েছিল, কিন্তু হত্যা করা হয়নি, এর অর্থ হ’ল স্টিফানি মার্চকে আবারও চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ডাকা যেতে পারে।
ক্যাবটের চূড়ান্ত পর্বটি 19 মরসুমে “ডুবে কস্ট ফ্যালেসি”
তার চূড়ান্ত এসভিইউ উপস্থিতিতে ক্যাবোটের একটি খুব আলাদা পথ রয়েছে
যখন ক্যাবট শেষ বার ফিরে আসে এসভিইউ 19 মরসুমে, তিনি সেখানে অ্যাটর্নি হিসাবে নেই। পরিবর্তে, “ডুবে কস্ট ফ্যালেসি” প্রকাশ করে যে ক্যাবোট আইনের বাইরে কিছুটা কাজ করছে।
ক্যাবোট এমন একটি নেটওয়ার্কের অংশ যা মহিলাদের আপত্তিজনক সম্পর্ক থেকে বাঁচতে সহায়তা করে। তারা যেভাবে করতে পারে তার মধ্যে একটি হ’ল তাদের মৃত্যুর নকল করা, ক্যাবোট সাক্ষী সুরক্ষায় নিজের সময়ের পরে কিছু বোঝে।
ক্যাবোট এবং বেনসন তার নতুন পথ সম্পর্কে তর্ক করার সময়, ক্যাবোটের কাজটি 15 বছর আগে সিরিজে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মরসুম 4 এসভিইউ পর্ব “মরিয়া” এ মহিলাদের একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে যা ঘরোয়া নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের সহায়তা করে। সেই পর্বে, প্রতিটি মহিলা কেবল মহিলাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তার ছোট অংশ সম্পর্কে জানেন, এটি দীর্ঘতর শৃঙ্খলে একটি লিঙ্ক।
যাদের জীবন অন্ধকারে পূর্ণ তাদের সাহায্য করার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ এমন এক মহিলার কাছে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সাথে এক তরুণ অ্যাটর্নি থেকে ক্যাবোটের চাপটি তার চরিত্রের জন্য অনেক অর্থবোধ করে। অনেক দীর্ঘ চলমান এসভিইউ চরিত্রগুলি যখন তাদের জন্য অন্ধকার খুব বেশি হয়ে যায় তখন কাজটি ছেড়ে যেতে পছন্দ করে। ক্যাবট এমন একজন হয়ে যায় যিনি এর মাধ্যমে কোনও উপায় খুঁজে পেতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ।
ক্যাবোট কি এসভিইউতে ফিরে যেতে পারে?
মার্চ ফিরে আসার বিরোধিতা নয়
ক্যাবোটের চাপটি যখন আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ এটি একটি সন্তোষজনক, এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতের উপস্থিতিগুলি প্রশ্নের বাইরে। সিরিজটি তাদের প্রাথমিক উপস্থিতির কয়েক বছর পরে চরিত্রগুলি ফিরিয়ে এনেছে। গোয়েন্দা ক্যাসিডি (ডিন উইন্টারস) বাম এসভিইউ 1 মরসুমে, তবে এক দশক পরে অলিভিয়ার তারিখের পরে ফিরে এসেছিল।
সিজন 27 ক্যাসিডি, ডাঃ হুয়াং (বিডি ওয়াং) এবং স্ট্যাবলারের জন্য ইতিমধ্যে রিটার্নের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বেশ কয়েক বছর ধরে শো থেকে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ক্যাবোটের পক্ষে আবার উপস্থিত হওয়া প্রশ্নটির বাইরে থাকবে না।
মার্চ শোতে ফিরে আসার বিরোধী হবে না। মার্চ এর আগে ক্যাবট হিসাবে ফিরে আসার বিষয়ে বলেছিলেন:
আমি অনুমান করি যদি লোকেরা এখনও লিখে থাকে তবে আপনি একটি লেখার প্রচার প্রচার করতে পারেন, এটি আমার একমাত্র পরামর্শ হবে। সুসংবাদটি হ’ল, আমি ক্রিস (মেলোনি) এবং মেরিস্কা (হারগিটে) এবং বিডি (ওয়াং) এবং নিয়মিততার সাথে সেই অন্যান্য দুর্দান্ত মানুষকে দেখতে পাই, তাই এটি ভাল। আমি মনে করি এটি গল্পের উপর নির্ভর করবে তবে তারা কিছু ভাল লেখক পেয়েছে। কখনও বলবেন না, তাই না?
ক্যাবোট ফিরে আসছে এসভিইউ তার নতুন জীবনের গল্পটি তৈরি করতে হবে, এবং ভক্তদের জন্য তাকে আবার দেখতে অবশ্যই দুর্দান্ত হবে। আইন শৃঙ্খলা: বিশেষ ভুক্তভোগী ইউনিট এটি কাজ করার জন্য কেবল একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।
