কেন হংকংয়ের ফ্লাইটে আরও মারামারি রয়েছে? শর্তাদি, সোশ্যাল মিডিয়া দোষী

সীমাবদ্ধ স্থান, লেগরুমের অভাব, স্ট্রেস-মার্কিং বোর্ডিং পদ্ধতি এবং এয়ারলাইন্সের ব্যয়-সাশ্রয় ব্যবস্থাগুলি বায়ু যাত্রীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্য একটি রেসিপি, পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, পরে আরেকটি উত্তপ্ত বিরোধ হংকংয়ের একটি ফ্লাইটে।

বিশেষজ্ঞরা রবিবার আরও বলেছিলেন যে সোশ্যাল মিডিয়া একটি “কপিরাইট প্রভাব” জ্বালিয়ে দিয়েছে যাতে লোকেরা অনলাইনে দেখেছিল এমন বিঘ্নজনক আচরণ এবং আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলি অনুকরণ করে।

হংকং এয়ারলাইনস শুক্রবার শহর থেকে সিওল পর্যন্ত ফ্লাইট এইচএক্স 628 এ বিরোধের পরে চার যাত্রীকে লিখিত সতর্কতা জারি করে কোরিয়ান আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছে।

অনলাইনে প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা ম্যান্ডারিনকে ক্যান্টনিজ ভাষী জুটির সাথে তর্ক করছেন এবং ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টরা লড়াইটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন, এতে টানতে এবং দখল জড়িত।

ম্যান্ডারিন-ভাষী মহিলাকে অন্য এক যাত্রীকে ধরার সময়, “তিনি আমার ছেলেকে আঘাত করেছিলেন” বারবার চিৎকার করে মিনিট দীর্ঘ ক্লিপটিতে শোনা যায়।

এটি মিড-এয়ার দেখা সর্বশেষতম সংঘর্ষগুলির মধ্যে একটি ছিল যা কর্তৃপক্ষের সাথে জড়িত ছিল।

