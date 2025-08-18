কেপটাউনের historic তিহাসিক সাইটের জন্য একটি নতুন অধ্যায়

আইকনিক গোল্ডেন একর শপিং সেন্টারটি কেপটাউনে এই দীর্ঘস্থায়ী খুচরা গন্তব্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের জন্য মঞ্চ তৈরি করে একটি চিত্তাকর্ষক R781 মিলিয়ন বিক্রি হয়েছে বলে ইতিহাস তৈরি করা হয়েছে।
কেপ আরগাস জানিয়েছে, এই বিক্রয়টি একটি জটিল সিরিজের আলোচনার পরে এই বিক্রয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছিল যা কেন্দ্রের গুরুত্বকে কেবল বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে নয়, একটি সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্ক হিসাবেও গুরুত্ব দিয়েছিল।
অনেক ক্যাপিটোনিয়ানদের জন্য, গোল্ডেন একর সম্প্রদায়ের ইভেন্টগুলির সমার্থক, ক্রিসমাস শপিংকে ঝাপসা করে এবং শহরের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্কগুলির সাথে গ্র্যান্ড প্যারেডকে সংযুক্ত করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট।
নতুন মালিকরা, পুতিরেক্স (পিটিআই) লিমিটেড, ১৯ 1970০ এর দশকে মলটি তৈরি করার সময় সানলাম দ্বারা প্রাথমিকভাবে কল্পনা করা একটি উচ্চাভিলাষী পুনর্নবীকরণ পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
স্থানীয় রিয়েল এস্টেট বাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পত্তি মোগুল অ্যাশ মুলার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিক্রয়কে নিশ্চিত করেছেন, স্বর্ণের একরের historic তিহাসিক তাত্পর্যকে একটি ল্যান্ডমার্ক হিসাবে এবং এর বিস্তৃত 55,730 বর্গমিটার খুচরা ও অফিসের স্থান হিসাবে উল্লেখ করেছেন।
শপিং সেন্টারে প্রায় ১০০ জন খুচরা বিক্রেতাকে অ্যাকার্ম্যানস, মার্কহ্যাম এবং শোপেরাইটের মতো নামী নাম রয়েছে, এটি সিবিডি-তে কেনাকাটার জন্য ভিত্তি তৈরি করে।
বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন যে পুনর্নবীকরণটি নগর বসবাসের জায়গাগুলির জন্য বর্ধমান চাহিদার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিদ্যমান ১১০ মিটার উঁচু টাওয়ারটির আধুনিক আবাসিক ইউনিটে রূপান্তর দেখতে পাবে। আশেপাশের খুচরা অঞ্চলগুলি একটি প্রাণবন্ত শহুরে প্রান্ত তৈরি করতে সম্পূর্ণ ওভারহোলও করতে পারে।
এই রূপান্তরটি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কেপটাউন স্টেশন প্রিসিন্ট সহ এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি চলমান পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার সাথে একত্রিত হয়েছে, যা স্ট্র্যান্ড স্ট্রিট এবং মূল রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে অ্যাক্সেসযোগ্যতার উন্নতি করেছে।
অতিরিক্তভাবে, নিকটবর্তী মিউচুয়াল সেন্টারের পুনর্নবীকরণ একটি নতুন খাদ্য খুচরা বিক্রেতা এবং বিভিন্ন খুচরা অভিজ্ঞতা প্রবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সমস্ত প্রকল্পগুলির লক্ষ্য একটি সম্মিলিত নগর কেন্দ্রের সাথে সংহত করা, এই অঞ্চলের historical তিহাসিক চরিত্রটি সংরক্ষণ করার সময় সুরক্ষা এবং পথচারী সংযোগ বাড়ানো।
যদিও গোল্ডেন একর পুনর্নবীকরণের বিবরণগুলি মোড়কের অধীনে রয়েছে, এই উদ্যোগগুলির স্থানীয় প্রভাব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। সংস্কারগুলি নতুন বিনিয়োগ এবং ভাড়াটেদের আকর্ষণ করবে, কেন্দ্রে নতুন জীবন নিঃশ্বাস ফেলবে এবং একটি প্রাণবন্ত সামাজিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে এর অবস্থানটিকে পুনরায় নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কাউন্সিলর ইয়ান ম্যাকমাহন এই টেকওভার সম্পর্কে উত্সাহ প্রকাশ করেছিলেন, বলেছিলেন, “কাউন্সিলর হিসাবে, আমি উচ্ছ্বসিত যে নতুন মালিকানা রয়েছে, কারণ গোল্ডেন একর বছরের পর বছর ধরে কিছু টিএলসির প্রয়োজন ছিল।
এটি দুটি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইন্টারচেঞ্জের মধ্যে অনন্যভাবে অবস্থিত এবং 700 টিরও বেশি পার্কিং উপকূল রয়েছে, এটি সিবিডির সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসিক খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে তৈরি করেছে। “
এর রঙিন ইতিহাস আরও প্রদর্শন করে, একজন প্রখ্যাত স্থানীয় ian তিহাসিক রন ম্যাকগ্রিগর সোনার একর নামের উত্স সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সানলাম দ্বারা কেনার আগে কেপটাউনের প্রথম রেলওয়ে স্টেশন স্থাপনকারী সাইটটি এর প্রতিশ্রুতি এবং মূল্য প্রতিফলিত করার জন্য নামকরণ করা হয়েছিল।
যেহেতু এই আইকনিক শপিং সেন্টারটি নতুন স্টুয়ার্ডশিপের অধীনে তার পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, আশাবাদটি বায়ু পূরণ করে – উভয়ই গোল্ডেন একর ভবিষ্যতের জন্য এবং এটি পরিবেশন করা বিস্তৃত সম্প্রদায়ের জন্য।
আইওএল