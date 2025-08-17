কেপটাউন সাপোয়া আইনী চ্যালেঞ্জের মধ্যে বিতর্কিত আশা বাজেটকে রক্ষা করে

দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পত্তি মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন (এসএপিওএ) থেকে আইনী পদক্ষেপের পরে 2025/26 এর জন্য কেপটাউন সিটি তার সংশোধিত আশা বাজেটকে রক্ষা করেছে, যা সম্পত্তি মূল্যবোধের সাথে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট চার্জকে সংযুক্ত করার নগরীর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে। সাপোয়া এখন আদালতে বাজেটকে চ্যালেঞ্জ করছে।
তাদের আদালতের নথিতে সাপোয়া সিইও নীলেশ “নীল” গোপাল বলেছিলেন যে তারা বাজেটে তিনটি আইটেমকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছেন, যথা পরিষ্কারের শুল্ক, স্থির জলের চার্জ এবং স্থির স্যানিটেশন চার্জ।
তারা বাজেটকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করার আশা করছে।
সাপোয়া’র সদস্যপদে বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম সম্পত্তি-মালিকানাধীন সংস্থাগুলি সহ দেশের বাণিজ্যিক ও খুচরা সম্পত্তি শিল্পের 90% এরও বেশি রয়েছে।
কেপটাউন সিটি তার উত্তর দফতরের দায়ের করেছে যেখানে মেয়র জর্ডিন হিল-লুইস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে “পদার্থে এই আবেদনটি কোনও বাজেটের সংকল্পে এবং শহর বা অন্য কোনও পৌরসভা, প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র এখনকার জন্য আরও ভাল পরিষেবা সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কোনও নতুন বা উদ্ভাবনী পথে এগিয়ে যেতে পারে, তবে ভবিষ্যতেও” এই নগরীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে “।
তিনি বলেন, শহরটি প্রশাসনিক ব্যয়, বিদ্যুতের ব্যয়, পৌরসভা বিল, খাদ্য, জ্বালানী এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে বাসিন্দাদের মুখোমুখি নিরলস বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন, তবে এটি “বাজেট প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে শহরটি বিবেচনায় নিয়েছে”।
মেয়র ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তারা শুল্ক সম্পর্কিত মার্চ এবং মে জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া উভয়ের মাধ্যমে 15,210 মন্তব্য পেয়েছে।
“বাসিন্দা এবং সংস্থাগুলি হার এবং শুল্কের সামগ্রিক বৃদ্ধির বিরোধিতা করেছিল।
হিল-লুইস, তাঁর হলফনামায় বলেছিলেন যে শহরটি সাপোয়ার মামলা-মোকদ্দমার কেন্দ্রবিন্দু তিনটি স্থির শুল্ক আরোপ করার বিষয়ে হালকাভাবে সিদ্ধান্ত নেয়নি।
“বাজেটের ঘাটতি প্রতিস্থাপনের জন্য এই শহরটির কেবল সেখানে প্রস্তুত বিকল্প নেই, যা তাদের আলাদা করে রাখা উচিত।
তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সম্পত্তি মান ব্যান্ডগুলি “র্যান্ডের শতকরা পরিমাণ” (সম্পত্তির হারের গণনার ভিত্তিতে) থেকে পৃথক।
“সম্পত্তি মান ব্যান্ডগুলি রেট আইনের অধীনে প্রয়োগ বা ব্যবহার করা হয় না। একমাত্র সাধারণতা হ’ল উভয় দ্বারা ব্যবহৃত পৌরসভার মূল্যায়ন রোলগুলি: (1) সম্পত্তির হারের জন্য, প্রাপ্য হারের গণনা করার জন্য পৌরসভার সম্পত্তি মূল্যায়নের জন্য হার-ইন-র্যান্ড (আরআইআর) প্রয়োগ করা হয়; যেখানে (2) সম্পত্তির মান ব্যান্ডটি এর একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তি দ্বারা এটি মাবুরের ভক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়।
তিনি বলেছিলেন যে কেপটাউনের স্থির চার্জটি অবকাঠামো বজায় রাখতে এবং আপগ্রেড করতে, স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করতে এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার মুখে নির্ভরযোগ্য পরিষেবা বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে একটি ইচ্ছাকৃত এবং যুক্তিযুক্ত নকশা হিসাবে কাজ করে।
বিষয়টি সেপ্টেম্বরে ওয়েস্টার্ন কেপ হাইকোর্টে শুনানি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কেপ ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি (ক্যাপেক্সিট) এরই মধ্যে মেয়রের একটি আর 4.2bn ঘাটতির দাবিতে ফিরে এসেছে।
ক্যাপেক্সিট পার্টির নেতা এবং কাউন্সিলর, জ্যাক মিলার বলেছিলেন: “ডিএই কেপের লোকদের কাছে একটি পরম ব্যর্থতা এবং বিব্রতকরতা।”
কেপ আরগাস