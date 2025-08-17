‘কেপপ ডেমন হান্টার্স 2’ সম্ভবত আরও বেশি দেখাচ্ছে

যেহেতু কেপপ ডেমোন শিকারি জুনে বেরিয়ে এসে বিশ্বকে ঝড়ের কবলে নিয়ে গিয়েছিল, ভক্তরা আরও বেশি কিছুতেই দাবী করে চলেছে। নেটফ্লিক্স নিশ্চিত করতে চাইবে, এই একটি চলচ্চিত্রের কতটা ভাল পারফর্ম করা হয়েছে তা দিয়ে, তবে এটি একটি প্রশ্ন বলে মনে হচ্ছে যে তারকারা এটির জন্য সারিবদ্ধ হবে এবং সোনিকে একসাথে একটি সিক্যুয়াল তৈরি করতে পারে কিনা।
পাকের সাম্প্রতিক গল্পে ম্যাট বেলনিতিনি চলচ্চিত্রের কিছু আর্থিক প্রকাশ করেছেন, যথা যে সোনিকে উত্পাদন করতে সোনিকে $ 100 মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে, এবং কেবল প্রায় 20 মিলিয়ন ডলার স্টুডিওতে যাচ্ছে, এমনকি ফিল্মের সংক্ষিপ্ত, আসন্ন নাট্য রান সহ। (এটি চীনে ছবিটিও প্রকাশ করতে পারে, সরকার যদি এটির অনুমতি দেয়) কেপপ সিনেমাগুলি এবং এটি ইতিমধ্যে সহ-পরিচালক ম্যাগি কং এবং ক্রিস অ্যাপলহান্সের সাথে আলোচনায় প্রবেশ করছে। নেটফ্লিক্স পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য নয়, তাই যদি এটি ঘটে থাকে তবে সিক্যুয়ালটি অন্য কোথাও শপিং করা যেতে পারে বা বড় পর্দায় আসতে পারে।
কেন সনি কেবল বাইরে গেল না কেপপ ডেমোন শিকারি প্রেক্ষাগৃহে নিজেই? বেলোনি প্রতি, এটি তৈরি দুটি চুক্তি ২০২১ সালে নেটফ্লিক্সের সাথে: একটি ডিল, একটি “ডাইরেক্ট-টু-প্ল্যাটফর্ম” বিন্যাস, তৈরি করা হয়েছে যাতে স্ট্রিমার গ্রিনলাইট করতে পারে এবং অ্যানিমেশন এবং লাইভ-অ্যাকশনের জন্য ন্যূনতম সংখ্যক সনি-তৈরি সিনেমা প্রকাশ করতে পারে এবং সোনিকে প্রতিটি চলচ্চিত্রের স্বতন্ত্র বাজেটের শীর্ষে million 20 মিলিয়ন প্রিমিয়াম প্রদান করা হত।
এই সমস্ত কিছু ছড়িয়ে দিয়ে, এটি কী ঘটবে তা একটি প্রশ্ন কেপপ ডেমোন হান্টার্স 2, বিতরণ-ভিত্তিক। শিল্পের লোকেরা বেলোনিকে বলেছিল যে তারা সন্দেহ করে যে প্রথম সিনেমাটি যদি প্রথমে প্রেক্ষাগৃহে আসে তবে এটি প্রথমবারের মতো ঘটেছিল, মূলত কারণ মূল অ্যানিমেটেড সিনেমাগুলি প্রেক্ষাগৃহে মোটামুটিভাবে চলেছিল এবং কেপপ নিজেই সময়ের সাথে সাথে গতি বাড়ানো। তবে নেটফ্লিক্সের নাট্য রিলিজের অপছন্দ সবেমাত্র ঘটেছে অপরিচিত জিনিস স্রষ্টা ম্যাট এবং রস ডফার প্যারামাউন্টে যাচ্ছেন, এবং সনি কীভাবে বড় পর্দার জন্য সিনেমাগুলি বাজারজাত করতে এবং বিতরণ করতে জানেন। নেটফ্লিক্স যাত্রার জন্য আসুক না কেন, আমরা হান্টার/এক্স এর কাছ থেকে আবার শুনার আগে সম্ভবত খুব বেশি দিন হবে না।
