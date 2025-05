কেপানো/ডিফডল: ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি থেকে প্রধান সামগ্রীটি বের করুন।

সাবধান! ডিফডল খুব বেশি কাজ চলছে!

ডিফডল ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি থেকে মূল সামগ্রীটি বের করে। এটি কেবল প্রাথমিক সামগ্রী রেখে মন্তব্য, সাইডবার, শিরোনাম, পাদচরণ এবং অন্যান্য অ-প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মতো বিশৃঙ্খলা সরিয়ে ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি পরিষ্কার করে।

ডিফডল খেলার মাঠ চেষ্টা করুন →

ডিফডল এর ​​লক্ষ্য পরিষ্কার এবং ধারাবাহিক এইচটিএমএল ডকুমেন্টগুলি আউটপুট করা। এটি টার্নডাউন এর মতো এইচটিএমএল-টু-মার্কডাউন রূপান্তরকারীদের জন্য আরও দরকারী ইনপুট তৈরির লক্ষ্য নিয়ে ওবিসিডিয়ান ওয়েব ক্লিপারের জন্য লেখা হয়েছিল।

ডিফডল কয়েকটি পার্থক্য সহ মজিলা পঠনযোগ্যতার প্রতিস্থাপন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:

নোড.জেএস ব্যবহারের জন্য, আপনাকে জেএসডম ইনস্টল করতে হবে: