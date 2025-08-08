কেপিকে আহমদী নূর সুপারিট যাচাই করার জন্য কারণ প্রকাশ করেছে: বিপিকে নিরীক্ষণের ফলাফলগুলিতে একটি অনিয়ম রয়েছে

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – দুর্নীতি নির্মূল কমিশন (কেপিকে) পশ্চিম জাভা এবং ব্যান্টেনের বিএমডি ব্যাংকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য অভিযোগযুক্ত দুর্নীতির মামলার তদন্তে ইন্দোনেশিয়ান সুপ্রিম অডিট বোর্ডের (বিপিকে) প্রাক্তন সদস্যের আহমদী নূর সুপারিটের তলবের পেছনের কারণগুলি প্রকাশ করেছে।
তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন যে নিরীক্ষার ফলাফলগুলিতে অনিয়ম রয়েছে যা বিপিকে মামলাটি সম্পর্কে পরিচালিত হয়েছে।
প্রয়োগ ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য কেপিকে -র ডেপুটি অভিনয়, আসপ গুন্টুর রাহায়ু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে অডিট রিপোর্টে অ্যানোমালালি সম্পর্কিত তদন্তকারীর প্রাথমিক অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করার জন্য আহমদী নূর সুপারিতের বক্তব্য প্রয়োজন।
খুব পড়ুন: কথিত অডিট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কেপিকে বি বিপিকে আহমদী নূর সুপারিটের সদস্যকে ডেকেছিলেন
“সুতরাং, তিনি নিরীক্ষক হিসাবে থাকতেন। তিনি পশ্চিম জাভা বুমড ব্যাংকে একটি নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। নিরীক্ষণের ফলাফল ছিল, তখন আমরা দেখেছি যে নিরীক্ষণের ফলাফলগুলি থেকে একটি অনিয়ম ছিল,” এএসইপি কেপিকে রেড অ্যান্ড হোয়াইট বিল্ডিং, জাকার্তায় বৃহস্পতিবার (// ৮/২০২৫) রাতে বলেছিলেন।
এএসইপি জানিয়েছে, তদন্তকারীদের আরও অন্বেষণ করতে হবে কেন অডিটের ফলাফলগুলিতে অনিয়ম উপস্থিত হতে পারে।
তাঁর মতে, বেশ কয়েকটি অনুসন্ধান রয়েছে যার সামগ্রীগুলি তখন আলাদা হয়ে যায়।
“আমরা অডিটের ফলাফলগুলি থেকে আরও গভীর করছি কারণ এখানে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধান রয়েছে যা পরে বিভিন্ন অনুসন্ধান হয়ে যায়। এটিই আমরা আরও গভীর করছি যে অনুসন্ধানগুলি অনুসরণ করা হয় বা অনুসন্ধানগুলি হ্রাস করা হয় কারণ সেখানে কিছু রয়েছে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
আহমদী নূর সুপারিট বৃহস্পতিবার একটি পরীক্ষা দেওয়ার কথা রয়েছে, তবে তিনি কলটি পূরণ করেননি।
“ভাই আজ উপস্থিত নেই।
এক্ষেত্রে কেপিকে পাঁচ জনকে সন্দেহভাজন হিসাবে নাম দিয়েছে, যথা ব্যাংক বুমড ওয়েস্ট জাভা যুডি রেনালদী, পশ্চিম জাভা ওয়াইডি হার্টোটোর বুমদ ব্যাংক কর্পোরেট সেক্রেটারি বিভাগের প্রধান, পাশাপাশি বিজ্ঞাপনী এজেন্সিগুলির তিনটি নিয়ামক: কিনসিকিন ডুলমানান, সুহেন্দ্রিক জে।
যদিও এটি আটক করা হয়নি, পাঁচজন সন্দেহভাজনকে ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের জেনারেলকে কেপিকে অনুরোধে বিদেশ ভ্রমণ থেকে বিরত করা হয়েছে।
খুব পড়ুন: কেপিকে বিজ্ঞাপন তহবিলের দুর্নীতির মামলায় ভি বি বিপিকে আহমদী নূর সুপারিট সদস্যদের পরীক্ষা করার সুযোগটি খুলেছে
দুর্নীতির এই অভিযোগটি বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের কাছে বিজ্ঞাপন স্থাপনের ক্ষেত্রে আইনের বিরুদ্ধে আইনের সাথে সম্পর্কিত, যা আরপি 222 বিলিয়ন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অর্থের ক্ষতি করেছে বলে মনে করা হয়।
সন্দেহভাজনদের দুর্নীতি নির্মূল আইন (দুর্নীতি আইন) এর অনুচ্ছেদ 2 অনুচ্ছেদ 1 বা অনুচ্ছেদ 3 এর অধীনে চার্জ করা হয়েছিল।