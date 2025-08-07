কেপিকে নিশ্চিত করে যে দক্ষিণ -পূর্ব সুলাওসিতে হাসপাতালের তহবিল সম্পর্কিত ওটিটি দ্বারা রাজ্য প্রশাসকরা জালিয়েছেন

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – দুর্নীতি নির্মূল কমিশন (কেপিকে) বৃহস্পতিবার (7/8/2025) তিনটি স্থানে অনুষ্ঠিত গ্রেপ্তার অভিযানে (ওটিটি) সুরক্ষিত রাজ্য প্রশাসকদের অস্তিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এই শান্ত অপারেশনটি একটি বিশেষ বরাদ্দ তহবিলের (ডিএকে) এর মাধ্যমে অর্থায়িত হাসপাতালের গুণমান উন্নতি প্রকল্পের অভিযোগযুক্ত ঘুষের সাথে সম্পর্কিত।
কেপিকে -র প্রয়োগ ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি, আসপ গুন্টুর রাহায়ু জানিয়েছেন যে তাঁর দল জাকার্তা এবং কেন্দ্রী, দক্ষিণ -পূর্ব সুলাওসি (দক্ষিণ -পূর্ব সুলাওয়েসি) নামে দুটি জায়গা থেকে মোট সাত জনকে সুরক্ষিত করেছে।
এদিকে, দক্ষিণ সুলাওয়েসিতে কর্মের ক্রিয়াকলাপ এখনও চলছে।
বৃহস্পতিবার রাতে কেপিকে রেড অ্যান্ড হোয়াইট বিল্ডিং, জাকার্তায় তথ্য দেওয়ার সময় এএসইপি বলেছিলেন, “অবশ্যই (রাজ্য সংগঠক) থাকতে হবে।
এএসইপি নিবিড় পরীক্ষা করার জন্য জাকার্তায় আগত সাত জনকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে চারজনকে দক্ষিণ -পূর্ব সুলাওসি এবং তিনটি জাকার্তায় সুরক্ষিত করা হয়েছিল।
সুরক্ষিত দলগুলি বেসরকারী উপাদান এবং বেসামরিক কর্মচারী (পিএনএস) নিয়ে গঠিত।
“আমি বলেছি যে এখানে তিনটি অবস্থান রয়েছে, তবে এখানে যা এসেছে তা হ’ল জাকার্তায় তিন জনকে বহন বা সুরক্ষিত করে দল, তারপরে কেন্দারি বা দক্ষিণ -পূর্ব সুলাওসির দলটি আমরা চার জনকে সুরক্ষিত করি। সুতরাং, বিদ্যমানটি এখন অবধি সাত জনকে বোঝায়,” তিনি বলেছিলেন।
কেপিকে এখনও দক্ষিণ সুলাওসি থেকে একটি দলের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে যা মধ্যরাত বা শুক্রবার (8/8/2025) সকালে জাকার্তায় পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সুরক্ষিত পক্ষগুলির আইনী অবস্থা নির্ধারণ করতে কেপিকে 1×24 ঘন্টা সময় রয়েছে।